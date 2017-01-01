 Теракт в ночном клубе Стамбула: 39 погибших и около 70 раненых. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу сообщил, что 39 человек погибли и 69 получили ранения из-за нападения. 16 погибших были иностранными гражданами, но каких именно стран, министр не уточнил.
Сообщается, что один нападающий вошел в ночной клуб Reina в историческом районе города Ортакей и открыл огонь, когда в клубе собралось 500-700 человек, чтобы встретить Новый год. Некоторые из посетителей, по сообщениям, начал прыгать в пролив Босфор, чтобы спастись от выстрелов.
По данным полиции, нападавший убежал. По некоторым сообщениям, перед входом в клуб злоумышленник был одет в костюм Санта-Клауса.
Власть уже квалифицировала нападение как террористический акт.
Меры безопасности в Стамбуле на время новогодних празднований были усилены. В городе дежурили около 17 тысяч полицейских.
Стамбул и турецкая столица Анкара в 2016 году пострадали от многочисленных терактов, один из последних произошел 10 декабря, когда 44 человека погибли и 149 были ранены в результате двойного взрыва возле футбольного стадиона в Стамбуле.
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Орда зі збоєю - страшна сила. Тим паче, що зброя та сильна.
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