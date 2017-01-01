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Все про:Стамбул (133) теракт (1902)

 Теракт в ночном клубе Стамбула: 39 погибших и около 70 раненых. ФОТОрепортаж

Десятки людей погибли и были ранены в результате атаки террористов на ночной клуб в турецком Стамбуле в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу сообщил, что 39 человек погибли и 69 получили ранения из-за нападения. 16 погибших были иностранными гражданами, но каких именно стран, министр не уточнил.

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Сообщается, что один нападающий вошел в ночной клуб Reina в историческом районе города Ортакей и открыл огонь, когда в клубе собралось 500-700 человек, чтобы встретить Новый год. Некоторые из посетителей, по сообщениям, начал прыгать в пролив Босфор, чтобы спастись от выстрелов.

По данным полиции, нападавший убежал. По некоторым сообщениям, перед входом в клуб злоумышленник был одет в костюм Санта-Клауса.

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Власть уже квалифицировала нападение как террористический акт.

Меры безопасности в Стамбуле на время новогодних празднований были усилены. В городе дежурили около 17 тысяч полицейских.

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Стамбул и турецкая столица Анкара в 2016 году пострадали от многочисленных терактов, один из последних произошел 10 декабря, когда 44 человека погибли и 149 были ранены в результате двойного взрыва возле футбольного стадиона в Стамбуле.

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Господа,а не лучше ли высказать простое человеческое сочувствие и соболезнование народу, который всегда расплачивается за грехи и огрехи политиков!
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До тех пор, пока ГЕЙропейская толерасня будет закрывать глаза на происходяхее, кремлядьская ССУКА будут беспредельничать, пока не подохнет
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Шо то слабо чужому горю тут радуются. Неделю назад кипятком писяли.
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Турки нам не вороги, дядя.А кацапи хай всі до одного поздихають.
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Только холопы и быдло могут злорадствовать смерти невинных людей
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Когда дохнут кацапские свиньи, это всегда ПРАЗДНИК!!! Скажи спасибо, за такое отношение к тебе, своему кремлядьскому Сцарьку
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Ну естественно, никакой связи между гибелью российского дипломата и терактом нет?
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Як тіко Україна перейде межу бідності і почне позитивний розвиток, а у руля рашизма буде Хуйло, то такі самі теракти нам забеспечені.
Орда зі збоєю - страшна сила. Тим паче, що зброя та сильна.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТеракт в ночном клубе Стамбула: 39 погибших и около 70 раненых. ФОТОрепортаж
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