 Президент Порошенко вручил государственные награды военным - героям АТО. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Среди награжденных высокими государственными наградами украинские воины - участники АТО, которые отличились в боях на Светлодарской дуге и в Широкино.
Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены начальник штаба - первый заместитель командира гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы 54 отдельной механизированной бригады майор Виктора Билоцкий, командир бригадной артиллерийской группы - заместитель командира 54 отдельной механизированной бригады подполковник Виталий Ложечник и командира батальона 54 отдельной механизированной бригады подполковник Алексей Оцерклевич.
Награжденные офицеры выполняют служебные и боевые задачи в районе проведения АТО. 18 декабря возле поселка Луганское противник начал наступательные действия на украинские позиции. Под плотным артиллерийским огнем и огнем из стрелкового оружия незаконных вооруженных формирований, украинскими военными под руководством их командиров была проведена контратака во фланг наступающему противнику. В результате боевых действий противник был уничтожен, а подразделениями украинских войск были заняты выгодные позиции.
Среди награжденных орденом "За мужество" III степени командир отделения - командир машины десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона 36 отдельной бригады морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины младший сержант Николай Ливитчук.
С 1 января по 4 июля 2016 года военнослужащий выполнял боевые задачи в рамках проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Сержант Ливитчук выполнял боевые задачи по охране и обороне села Широкино Донецкой области, нес службу на передовых позициях и неоднократно вступал в вооруженное противостояние с боевиками, которые пытались захватить позиции украинских военных. Во время выполнения боевых задач в районе поселка Талаковка и села Широкино умело руководил действиями подразделений во время боя. Неоднократно руководил отражением атак на позиции взводных опорных пунктов диверсионно-разведывательных групп противника, при этом проявил мужество, стойкость и решительность во время боя.
4 июля 2016 года, во время выполнения боевого задания по обороне взводного опорного пункта на восточной окраине Широкино, Николай Ливитчук попал под артиллерийский обстрел и получил тяжелые осколочные ранения.
Орденом "За мужество" ІІІ степени также награждена санитарный инструктор - радиотелефонист медицинского пункта батальона морской пехоты 36 отдельной бригады морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины старший матрос Ирина Шевченко.
За время прохождения военной службы Ирина Шевченко зарекомендовала себя дисциплинированным, грамотным и инициативным военнослужащим. С начала службы в Вооруженных Силах подает пример высокого профессионализма и преданности военному делу.
Старший матрос Шевченко на высоком профессиональном уровне обеспечивает качественное медицинское обслуживание личного состава батальона морской пехоты как в пункте постоянной дислокации, так и в зоне проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей в секторе "М". 1 февраля 2016 года согласно боевого распоряжения выполняла задачи в составе десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона 36 отдельной бригады морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ, выполнял боевую задачу по взятию под контроль и дальнейшей обороны Широкино.
Ирина Шевченко неоднократно, не жалея собственной жизни, оказывала первую медицинскую помощь бойцам непосредственно во время боя, чем спасла не одну жизнь. 5 декабря 2016 года во время артиллерийского обстрела матрос Ивахненко получил осколочное ранение головы, дежурный санитарный инструктор Ирина Шевченко в условиях боя, с риском для жизни, при невозможном выходе из под обстрела оказала первую медицинскую помощь и после выхода с поля боя лично сопровождала раненого в госпиталь города Мариуполь.
Глава государства вручил орден "За мужество" III степени командиру боевой машины - командиру механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона 54 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины солдату Валерию Гонте.
С 14 сентября 2016 года по настоящее время Валерий Гонта выполняет служебные и боевые задачи в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.
18 декабря 2016 года около 05.50 противник нанес огневой впечатление по позициям взводних опорных пунктов 1-го механизированного батальона. Незаконные вооруженные формирования начали выдвижение техники и личного состава. Однако огнем с позиции батальона противник был остановлен и вынужден отойти и перегруппироваться. Около 09.00 противник предпринял попытку прорыва позиций 1-го механизированного батальона со стороны леса во фланг 2-й механизированной роты, прикрываясь лесополосой. Примерно за час маневренная группа 3-й механизированной роты, в составе до мотострелкового взвода, во главе которой был командир механизированной роты лейтенант Никита Яровой, осуществила выход через позиции 1-й механизированной роты, прикрываясь лесополосой, и вошла во фланг противнику.
Группа под руководством лейтенанта Никиты Ярового в составе мотострелкового отделения, в состав которого входил солдат Валерий Гонта, продолжила движение согласно определенного задания для завладения позициям переднего края противника с целью отсека возможности отхода вражеской группы.
Под плотным обстрелом противника с трех направлений, погиб командир роты лейтенант Никита Яровой. Солдат Гонта принял командование группы на себя, обеспечил вывод группы из-под шквального огня противника. Самостоятельно выносил с поля боя раненого товарища солдата Максима Секрета, чем фактически спас жизнь военнослужащему.
Благодаря проявленным мужества и героизма солдата Гонты группой, в которую он входил, было выполнено поставленное задание.
Медалью "За военную службу Украине" награждена санитарный инструктор медицинского пункта механизированного батальона 54 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины солдат Анна Бессмертная.
Санинструктор Бессмертная с 6 октября 2016 года по настоящее время выполняет служебные и боевые задачи в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.
В период с 18 по 25 декабря 2016 года Анна Бессмертная непосредственно принимала участие в эвакуации раненых 1-го механизированного батальона как во время артиллерийского обстрела позиций батальона, так и во время проведения контратаки личным составом батальона. В составе медицинского пункта во время активных боевых действий оказывала первую медицинскую помощь раненым военнослужащим непосредственно на поле боя, в дальнейшем проводила их эвакуации до пункта медицинской эвакуации батальона.
Профессиональные действия солдата Бессмертной дали возможность своевременно и в полном объеме оказать первую медицинскую помощь раненным, что сохранило жизнь военнослужащим. Во время боя действовала решительно и уверенно, не смотря на шквальный огонь противника проявила храбрость и выдержку".
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І кожна тема де звучить прізвище Порошенка- це квінтесенція парадоксу, де злившись в екстазі ненависті українці всіх вподобань обіймаються та клянуться в вічній дружбі з ольгінцями.
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Экономика от Пророка @proro2012 3 ч.3 часа назад
ЭКСТРЕННОЕ И ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ http://dlvr.it/N0mM6D
суббота, 31 декабря 2016 г.
Инаугурация Трампа 20 января 2017 года не состоится, и он никогда не станет президентом США. Весной следующего года в России (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором) начнутся события, вследствие которых Путин утратит власть и последуетраспад страны. В Украине в 2017 году произойдут третий Майдан, досрочные парламентские и президентские выборы, а Порошенко сбежит в Израиль. Цена на нефть в следующем году будет опускаться до 20 долл за баррель, а валютный курс в Украине подпрыгнет до 40 грн за долл.
продолжает расследования против Трампа и запретила ему закрывать свой благотворительный фонд. Кроме того, также в этом месяце ФБР и ЦРУпредставили доклад, согласно которому Россия на американских выборах вредила Хиллари и помогала Трампу. Поэтому есть вероятность, что нынешнее руководство США в итоге примет решение не вручать Трампу президентскую булаву 20 января, а позднее он может вообще загреметь на нары.
О том, что именно в 2017 году в России произойдут катастрофические события и Путин лишится власти, озвучивали ранее предсказания многие известные люди. В связи с чем начнется распад этой фашистской недоимперии, а Крым и Донбасс, естественно, вернутся в Украину.
Про то, что курс подпрыгнет до 35-50 грн за долл, и то, что весной 2017 года нынешнюю украинскую власть «развесят на фонарях», говорил в прошлом месяце экономист и политолог Олег Соскин.
Досрочных же и парламентских, и президентских выборов, по данным социологов, хочет сейчас большинство украинского народа, крайне недовольного теперешней барыжно-олигархической властью.
Прогноз о возможном падении в недалеком будущем цены на нефть аж до 10 долл за баррель прозвучал недавно из уст исполнительного вице-президента французской энергетической компании Engie Тьерри Леперка.
Однако я собрал вышеприведенные прогнозы воедино для того, чтобы подать их все (кроме разве-что прогноза курса гривны) сегодня в качестве новогодних пожеланий на 2017 год- от себя всем нормальным людям.
Так что поздравляю всех своих читателей с наступающим Новым годом и желаю исполнения в следующем году указанных прогнозов!
Кроме того, желаю вам всем хорошего здоровья, материального благополучия и бодрого настроения!
Ваш покорный слуга Мишель Пророк
P. S. Пользуясь случаем, прошу своих читателей о поддержке в 2017 году.Для этого нужно размещение вами - чем больше, тем лучше - ссылок на публикации из этого моего сайта в социальных сетях Facebook, Twitter, Google и других, и/или в форумах прочих изданий - что поспособствует росту читаемости сайта. С отдельными предложениями насчет поддержки (сотрудничества) и по вопросам размещения рекламы обращайтесь по адресу - prorokk.2012@gmail.com
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Всех с наступающим новым годом, всем положительных эмоций и мира!
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