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 Порошенко присвоил звание "Герой Украины" лейтенанту Яровому посмертно. ФОТО

Президент Петр Порошенко присвоил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" за исключительное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге командиру механизированной роты механизированного батальона 54-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины лейтенанту Никите Яровому посмертно.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

Награду сына из рук Главы государства получила мать героя Людмила.

яровой

яровой


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яровой


Никита Яровой родился 2 февраля 1995 года в поселке Мелиоративное Новомосковского района Днепропетровской обл. После окончания в 2016 году Национальной Академии Сухопутных войск им. Петра Сагайдачного выполнял служебные и боевые задачи в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей.

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18 декабря 2016 года около шести утра противником было нанесено огневое поражение по позициям взводных опорных пунктов 1-го механизированного батальона 54 отдельной механизированной бригады. Около 9.00 враг совершил попытку прорыва позиций 1-го механизированного батальона со стороны леса во фланг 2-й механизированной роты. Около 10:15 маневренная группа 3-й механизированной роты, в составе до мотострелкового взвода, во главе которой был командир механизированной роты Никита Яровой осуществила выход через позиции 1-й механизированной роты, прикрываясь лесополосой, и вошла во фланг противнику. Группе под руководством лейтенанта было определено задание по завладению позициям переднего края противника с целью отсека возможности отхода вражеской группы и недопущения выхода резервов противника на помощь своим подразделениям. За час группа вышла на определенный рубеж, где пыталась закрепиться и удерживать занятые позиции, но была обстреляна незаконными вооруженными формированиями с 3-х сторон из стрелкового оружия и артиллерии. Во время плотного обстрела лейтенант Яровой был смертельно ранен пулей вражеского снайпера.

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Благодаря проявленным мужества и героизма командира Никиты Ярового группой, которую он возглавлял, было выполнено поставленное задание по уничтожению вражеской диверсионной группы и недопущения подхода резервов незаконных вооруженных формирований.

Во время прохождения службы лейтенант Яровой зарекомендовал себя высоко профессиональным командиром, требовательным к себе и к подчиненным. В сложных обстоятельствах быстро принимал решения. В сжатые сроки, в условиях боевых действий реализовал себя в качестве командира, наставника, товарища, благодаря чему заслужил уважение и авторитет среди командиров, сослуживцев и подчиненных.

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Семьям вот таких людей необходимо ключи от квартир давать и солидную материальную поддержку от государства.
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Шкода,що посмертно,хлопцю б іще жити й жити...
Спи спокійно,молодий офіцере...
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21 год парню было. навсегда . Но во как то не получается в 21 даже выпуститься из военного училища, не то что бы до командира роты дослужиться. Что то тут врут нам. Не совсем там лады на передке с кадрами.Парня жаль.
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Закінчив Академію сухопутних військ імені П. Сагайдачного, м. Львів за прискореним курсом і після підписання контракту із ЗСУ у квітні 2016 року був направлений в АТО.
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Того урода, который послал этого мальчишку сразу на войну повесить надо.
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Того урода, который послал этого мальчишку сразу на войну повесить надо.
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Боже, как же жаль до слез этих мальчиков-лейтенантов, не отлюбивших своих девушек, не вырастивших своих детей, не поживших то совсем.
Низкий поклон его маме!
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А крім звання героя, цій сім'ї чимось допомогли?!!!.....
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Похвально, что этому молоденькому командиру, присвоили Героя Украины, ему только было 21 год, недавно хоронили, рыдала так, что не передать. А сегодня Новый год не отмечаю, потому что никакого праздника не ощущается, везде по стране такое горе. Я ни в коем случае не осуждаю тех, кто празднует.
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я стараюсь навіть не заходити на такі новини, серце крається
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Гурт "Еней" (Польща) присвятив пісню "Біля тополі" українським військовим які загинули за Україну.
https://www.youtube.com/watch?v=LAU8HxFtoLE
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шкода що втрачаємо таких Українців..
Героям слава.
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Молодой пацан. Младше меня. Еще жить и жить....Я уже три года НГ не отмечаю. Так чисто символічно: страви роблю, квартиру прикрашаю - все.
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Спасибо тебе, наш дорогой воин и защитник Никита Яровой, склоняю голову перед твоим подвигом. Господи, прими душу погибшего за Родину и прошу: дай ей все блага Рая. Аминь.

Они отдали свои жизни для того чтобы мы могли жить и радоваться жизни, чтобы нас не коснулась война и её беды, чтобы кацапским ублюдкам и их подсвинкам - предателям не удалось омрачить нашу жизнь. Ведь свинорылые твари спят и видят как бы сделать нашу жизнь безрадостной, мрачной, чтобы нас сломать ... Хера им, по самые гланды : обязательно отмечу НГ, помяну наших героев-пацанов и пожелаю гадючьей зловонной брехливой и подлой стране Параше краха и горя, испытать всё то что они сделали в Грузии, Украине, Сирии.
Желайте и вы, это обязательно сработает, не сразу, но обязательно их накроет волна ненависти и презрения, проклятия матерей погибших людей. Это закон Вселенной.
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Вічна слава і пам'ять всім справжнім Героям України!
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Какое тяжкое горе в глазах матери, просто больше не могу писать.
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По словам Мысягина, у Никиты остались беременная супруга, мама, папа и брат.
Карточка мамы Никиты:
Приватбанк
4149 4978 6079 5584
Яровая Людмила ВладимировнаИсточник: http://censor.net.ua/n421059
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