 Порошенко присвоил звание "Герой Украины" лейтенанту Яровому посмертно. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.Награду сына из рук Главы государства получила мать героя Людмила.

Никита Яровой родился 2 февраля 1995 года в поселке Мелиоративное Новомосковского района Днепропетровской обл. После окончания в 2016 году Национальной Академии Сухопутных войск им. Петра Сагайдачного выполнял служебные и боевые задачи в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей.18 декабря 2016 года около шести утра противником было нанесено огневое поражение по позициям взводных опорных пунктов 1-го механизированного батальона 54 отдельной механизированной бригады. Около 9.00 враг совершил попытку прорыва позиций 1-го механизированного батальона со стороны леса во фланг 2-й механизированной роты. Около 10:15 маневренная группа 3-й механизированной роты, в составе до мотострелкового взвода, во главе которой был командир механизированной роты Никита Яровой осуществила выход через позиции 1-й механизированной роты, прикрываясь лесополосой, и вошла во фланг противнику. Группе под руководством лейтенанта было определено задание по завладению позициям переднего края противника с целью отсека возможности отхода вражеской группы и недопущения выхода резервов противника на помощь своим подразделениям. За час группа вышла на определенный рубеж, где пыталась закрепиться и удерживать занятые позиции, но была обстреляна незаконными вооруженными формированиями с 3-х сторон из стрелкового оружия и артиллерии. Во время плотного обстрела лейтенант Яровой был смертельно ранен пулей вражеского снайпера.Благодаря проявленным мужества и героизма командира Никиты Ярового группой, которую он возглавлял, было выполнено поставленное задание по уничтожению вражеской диверсионной группы и недопущения подхода резервов незаконных вооруженных формирований.Во время прохождения службы лейтенант Яровой зарекомендовал себя высоко профессиональным командиром, требовательным к себе и к подчиненным. В сложных обстоятельствах быстро принимал решения. В сжатые сроки, в условиях боевых действий реализовал себя в качестве командира, наставника, товарища, благодаря чему заслужил уважение и авторитет среди командиров, сослуживцев и подчиненных.