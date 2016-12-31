EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Фоторепортаж
  3594  5
Все про:ДТП (5308) теракт (1900) Финляндия (239)

 Автомобиль врезался в толпу в Хельсинки. ФОТО

В Хельсинки автомобиль протаранил толпу 31 декабря в 17:00. В полиции склонны считать ДТП несчатным случаем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, в субботу, 31 декабря, в Хельсинки автомобиль врезался в толпу людей. Семь человек госпитализировано, по меньшей мере трое из них находятся в критическом состоянии.

дтп финляндия

Инцидент произошел у станции метро на окраине столицы Финлядии. Водителя автомобиля задержали. По данным полиции, пока нет фактов, указывающих на то, что наезд был преднамеренным. В полиции склонны считать ДТП несчастным случаем.

Смотрите также: За мгновенье до теракта: Грузовик въезжает на рождественскую ярмарку в Берлине. ВИДЕО регистратора

Как сообщалось ранее, вечером в понедельник, 19 декабря, около 20 часов по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров. В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки в понедельник погибли 12 человек, ранения получили еще 70.
Больше читайте здесь:
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как там Хуйло говорит после таких случаев? "Дружите с пидоРашкой или терракты будут продолжаться по всей Европе"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жалко людей конечно , но зачем ДТП со всей Европы сюда пихать , это же не терракт .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто так в людей не въезжают. Водитель был под кайфом или террорист.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кому Новый Год,а кремлядям самое время для терактов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоФоторепортажАвтомобиль врезался в толпу в Хельсинки. ФОТО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик Геращенко Ирина дипломаты Донбасс ДТП Киев Крым Маккейн Мариуполь Нацполиция Новый год обстрел Одесская область оккупация переговоры Порошенко Путин Россия смерть стрельба США терроризм Трамп убийство хакер
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти