 Автомобиль врезался в толпу в Хельсинки. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA , в субботу, 31 декабря, в Хельсинки автомобиль врезался в толпу людей. Семь человек госпитализировано, по меньшей мере трое из них находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел у станции метро на окраине столицы Финлядии. Водителя автомобиля задержали. По данным полиции, пока нет фактов, указывающих на то, что наезд был преднамеренным. В полиции склонны считать ДТП несчастным случаем.Как сообщалось ранее, вечером в понедельник, 19 декабря, около 20 часов по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров. В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки в понедельник погибли 12 человек, ранения получили еще 70.Больше читайте здесь: