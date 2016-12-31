 В Ужгороде прекратили сепаратистскую провокацию, - активист. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ , об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель организации "Карпатська Січ" Тарас Деяк. "Я уехал из города. Раздался звонок от землячки, что местные петухи cепары вывесили флаг так называемых "подкарпатской руси", флаг так называемых меньшинств, которые финансируются непосредственно из Москвы, перед ОГА. Выступают за автономию Закарпатья и считают, что Украина оккупант по отношению к области", - написал активист и опубликовал фото.

Позже активист сообщил, что акция сепаратистов прекращена, флаг сорван, виновников задержали.

"Последние сейчас дают показания в стенах СБУ. От себя добавим следующее: ни одна сепаратистская сволочь на Закарпатье не имеет и не будет иметь достаточно сил, чтобы сдвинуть украинскую границу. Война между ними и нами, карпатскими сечевиками, продолжается и не закончится до ликвидации последнего сепаратиста. Попытки дестабилизации будет происходить и в дальнейшем, поэтому, земляки, ваша задача - быть бдительными. Сезон охоты на сепаратистов форсируется полным ходом. Добавлю комментаторам, которые не понимают суть темы, данное провокационную акцию уже подхватили ресурсы врагов нашего государства, а также выходцы из Закарпатья, карманные сепаратисты, которым запрещен въезд на территорию Украины из-за посягательства на ее территориальную целостность. Поэтому анализируйте все и боритесь за Украину!", - призвал активист.