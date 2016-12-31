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Все про:Закарпатье (1209) сепаратизм (12599) Ужгород (281)

 В Ужгороде прекратили сепаратистскую провокацию, - активист. ФОТОрепортаж

В Ужгороде активистами была остановлена сепаратистская провокация.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель организации "Карпатська Січ" Тарас Деяк.

"Я уехал из города. Раздался звонок от землячки, что местные петухи cепары вывесили флаг так называемых "подкарпатской руси", флаг так называемых меньшинств, которые финансируются непосредственно из Москвы, перед ОГА. Выступают за автономию Закарпатья и считают, что Украина оккупант по отношению к области", - написал активист и опубликовал фото.

сепаратизм закарпатьесепаратизм закарпатье

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сепаратизм закарпатье

Позже активист сообщил, что акция сепаратистов прекращена, флаг сорван, виновников задержали.

сепартизм

"Последние сейчас дают показания в стенах СБУ. От себя добавим следующее: ни одна сепаратистская сволочь на Закарпатье не имеет и не будет иметь достаточно сил, чтобы сдвинуть украинскую границу. Война между ними и нами, карпатскими сечевиками, продолжается и не закончится до ликвидации последнего сепаратиста. Попытки дестабилизации будет происходить и в дальнейшем, поэтому, земляки, ваша задача - быть бдительными. Сезон охоты на сепаратистов форсируется полным ходом. Добавлю комментаторам, которые не понимают суть темы, данное провокационную акцию уже подхватили ресурсы врагов нашего государства, а также выходцы из Закарпатья, карманные сепаратисты, которым запрещен въезд на территорию Украины из-за посягательства на ее территориальную целостность. Поэтому анализируйте все и боритесь за Украину!", - призвал активист.

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Смерть русско-фашистским захватчикам и сепаратистам!
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РУСИНЫ мля.. чего же Вам не хватает концлагерей, психушки или фонарного столба.... или выселить Вас скопом у "Солнечный" Анадырь РФ??!! и так наступает НГ и никого по сути праздника на душе у большинства простых граждан нашей страны войны, дефективная власть, твари во власти, экономика пробивающая дно. а нет надо еще ко всем проблемам присыпать перцу сепаратизма и где Ужгород где Словакия,ЕС от аэропорта Ужгорода через 780 метров??!!
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як кажуть у нас - та не переживайте, кацапню будеме валити тонами
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Молодцы активисты-патриоты, так держать!!

Пороть сепаров как сидоровых козлищ
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Ну з Кримом і Донбасом - зрозуміло.................. Навіщо ж кацапам Закарпаття???......... Може, все-таки там вже не - "російський слід"???
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їм не Закарпаття потрібно. Це ж кацапи - серуть всюди, де тільки можуть.
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................ а крім кацапів, кругом у нас - одні друзі???............. Запам'ятай - ні одна країна не діє в інтересах іншої, а лише - у власних.......... просто інтереси багатьох країн часто - співпадають.........
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Це русини Андрій , якби угорці чи румуни ще так сяк , а русини це тільки московіти .
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Русини - це українці, які зупинились у своєму розвитку.
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Ви знайомі хоч з одним русином щоб так говорити ?
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Можливо............. я з Сумщини і в цих питаннях - не компетентний.... Але у вікіпедії читаю:"Подкарпа́тская Русь (чеш. Podkarpatská Rus, Země Podkarpatoruská; также Подкарпа́тская Украи́на[2], с сентября1938 года - чеш. Země Zakarpatskoukrajinská) - название одной из пяти (позже четырёх) земель, входивших в состав первогочехословацкого государства в 1920-1946 [1][2] годах (c 22 ноября 1938 года Подкарпатская Русь [3][4] - «автономная земля» в составе «второй» Чехословацкой республики, на территории которой 15 марта 1939 года было провозглашено независимое государство Карпатская Украина [5], просуществовавшее всего несколько дней). Территориально Подкарпатская Русь включала в себя в основном нынешнюю территорию Закарпатской области Украины (кроме окрестностей города Чоп, но включая село Лекаровце, ныне входящее в составСловакии)....................... Чомусь складається враження, що це вже робота не Росії.........
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От дивись , Чехія наразі навіть не має кордону з Украіною , словаки до того нічого не мають , там якщо і будуть якісь претензії то тільки з боку Угорщини , а русини це не мадяри .
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Тудою більшисть газу йде на Еврову... Вони від йго не відчепляться...
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от і добре)
Кацапи думають, що ми, так само як і вони, будемо бухати по пятнадцяте число включно, і під шумок можно щось замутить. Хер їм))))
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Старий метод знищення вошей і гнид роздавлюванням вручну сьогодні стає не актуальним і також малоефективним, оскільки живі воші легко можуть переповзти на вже оглянуті області і той, хто виробляє подібну процедуру легко заражається сепаратизмом. При масивному розмноженні вошей треба використовувати керосин, а краще бензин.
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Керосин, а краще бензин, та сiничка пiднести. Як воно потiм заспивае ?
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ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! И ДАЙ БОГ, ЧТОБЫ В НОВОМ ГОДУ БЫЛО ПОКОНЧЕНО СО ВСЯКОЙ СЕПАРАТИСТСКОЙ СВОЛОЧЬЮ, ТЕРРОРИСТАМИ, И парашенской МРАЗЬЮ!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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Предлагаю разогнать СБУ и создать САУ(Служба Активистов Украины). По моему,такая реорганизация напрашивается.
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одна ли эта реорганизация напрашивается..?
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здорово ,так и надо ,быстро .жёстко оперативно ,Иначе нельзя в военное время.
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Шановні з Наступаючим. Всім добра , здоров'я, удачі і наснаги, кацапід*рів треба в 2017 прорідити макисмально, шоб такі виродки як ці боялися навіть гавкнути шось не правильно.
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А может надо было тех, кто эту хрень вывесил, прямо на флагштоке и поДвесить?
В воспитательных целях

(других таких же).
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Шкода,що автор цієї статті ще молокосос, в історії закарпаття повний профан.
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може ти нам і розкажеш свою історію закарапаття?
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поки до влади України не прийдуть Українці- Націоналісти - доти буде існувати загроза знищення України .
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Прямо какой-то отчет стукача. Наверно его предки еще в 30-е доносы писали и так же хвастались перед всеми.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВ Ужгороде прекратили сепаратистскую провокацию, - активист. ФОТОрепортаж
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