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Все про:ДТП (5306) Киев (15738)

 ДТП на улице Грушевского в Киеве: водитель пошел на обгон по встречной полосе, два человека в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

31 декабря, около 16 часов дня, по улице Грушевского в Киева произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека: двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По предварительным данным, оба водителя в тяжелом состоянии, сообщили медики. Пассажир одного из авто также пострадал, но его состояние удовлетворительное. Погибших нет.

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Всех троих увезли машины скорой помощи.

Как сообщается, авария произошла из-за того, что один из водителей на большой скорости пошел на обгон по встречной полосе.

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По словам свидетелей, водитель не справился с управлением на скользкой мостовой и зацепил авто, которое обгонял.

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Помаліше їдеш і дальше заїдеш цю поговорку треба не забувати а так собі і людям наробив біди.На ремонт попав і на лікування також .
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дуже спешил водил.. так, что аж решил поставить на кон свою и чужую жизнь...
наверное торопился к тв смотреть "с легким паром"
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cтрашное село этот город киев. пока переедеш с житомирской соші по кольцевой на обухівську, а потом наоборот - ахренеть мона!! хто як хоче , так і непредсказуємо їзде!
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Это тебе кажется-на самом деле по Киеву легче ездить,чем по маленьким городкам.
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знаю один такое маленький городок-село в пару сотень километров от крупного. та да, есчо тот ужасть!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДТП на улице Грушевского в Киеве: водитель пошел на обгон по встречной полосе, два человека в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж
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