 ДТП на улице Грушевского в Киеве: водитель пошел на обгон по встречной полосе, два человека в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
По предварительным данным, оба водителя в тяжелом состоянии, сообщили медики. Пассажир одного из авто также пострадал, но его состояние удовлетворительное. Погибших нет.
Всех троих увезли машины скорой помощи.
Как сообщается, авария произошла из-за того, что один из водителей на большой скорости пошел на обгон по встречной полосе.
По словам свидетелей, водитель не справился с управлением на скользкой мостовой и зацепил авто, которое обгонял.
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наверное торопился к тв смотреть "с легким паром"
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