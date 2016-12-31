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Все про:МИД (3741) ОАЭ (81) туризм (965)

 Украинские туристы продолжают оставаться в аэропорту Шарджи. Объяснения AirArabia относительно задержки рейса в Киев - противоречивые, - МИД. ФОТО

Около 100 украинских туристов все еще не могут вылететь в Киев из международного аэропорта в Шардже. Они размещены в VIP-зоне и обеспечены всем необходимым в данной ситуации.

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы Министерства иностранных дел, передает Цензор.НЕТ.

Тем временем, в МИДе назвали объяснения авиакомпании AirArabia относительно причин задержки рейса до Киева - "противоречивыми", не уточняя при этом подробности.

"Консульство Украины направило повторный запрос AirArabia с требованием разъяснить причины задержки рейса. Консул снова уехал в аэропорт Шарджи с целью урегулирования ситуации", - сказано в сообщении.

туристы

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 100 украинских туристов третьи сутки не могут вылететь из ОАЭ из-за проблем с авиакомпанией Air Arabia, - советник мэра Львова Кенигштейн

В связи с задержкой рейса Шарджа-Киев и длительным ожиданием граждан Украины МИД Украины открыл горячую линию - (044) 238 17 77. Горячая линия также работает в Консульстве Украины в г. Дубай - (00 9715) 649 439 56.

Сегодня утром в МИД сообщили, что причиной задержки рейса Шарджа-Киев являются сложные метеоусловия, в частности густой туман.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, почти 100 украинских туристов третьи сутки находятся в аэропорту города Шарджа (ОАЭ), и не могут вернуться в Киев из-за проблем с авиакомпанией Air Arabia.

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Отмечать новый год в ВИП зоне , тоже весело, лучше там чем в самолете. Требуйте задержания рейса до часу ночи.
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З іншогї сторони ,в літаку теж непогано)))
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Хай щастить Вам у Новому Році! Хай збуваються мрії усі! І літак чика на порозі! І Бориспіль вже у вікні! Не сумуйте!
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точно, нехай солдатикам розкажуть як їм тяжко і хуйово.
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На фото не похоже на ВИП зону. А вообще пассажиров ОБЯЗАНЫ разместить в отеле за счет авиакомпании,если по её вине произошла задержка. Туристы плохо осведомлены о своих правах.
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Не выпускают - значит что-то знают и нужно подождать. Может, кацап по пути с пукалкой затаился. Что-то же не так.
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Да 100 процент Путин туману напустил.
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Вчера дети улетели в Дубаи, рейс в Борисполе задержали на 9 часов. Блин, надеюсь за две недели все проблемы решат. Вот вам и Эльдорадо...
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Ну не в окопах же вони сидять-посидять трохи.
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НУ И ПУСТЬ СИДЯТ ДЕНЬГИ ЕСТЬ.
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епт, в ВИП-зоне сидят, смысл уже куда то спешить)). Или в ОАЕ отпразднуют или в воздухе, тож нормально)
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Тем временем, пользуясь моментом, поздравляю всех юзеров, независимо от национальности, расовой принадлежности и половым признакам с наступающим Новым годом! Желаю всем мира и добра!!!!!!!!!!!!!
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Спасибо...

Вот..., "независимо от национальности" - это ты погорячился...
На цензоре такого не прощают.
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Вата и кацап это не национальность, так, что не нужно тут пургу гнать!
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В лучшем случае Новый год они встретят в аэропорту Шарджи.

В худшем - в воздухе.

Домой на ёлку им уже не попасть.
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Не! если вылетят сейчас,то успеют дома Новый Год встретить,четыре часа лёту "боингом"
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НУ И ПУСТЬ СИДЯТ ДЕНЬГИ ЕСТЬ.
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"не всякий украинский туристска, может позволить себе задержку в аэропорту арджи!"
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Всех с новым годом.
По ценам, если ехать на Шри Ланку - 9000 -9800 гр. билеты (туда - обратно, если брать месяца за 3 ), проживание ( не отели), снимать самому от 5$ сутки, питание (если готовить самому) тоже, что и у нас или чуть дороже. Не стоит злорадствовать, что люди там застряли, многие такие поездки готовят несколько лет.
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А за кацапськими дипломатами в США вилетів літак.............
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благодаря таможни тоже пришлось ночевать в Кракове на ж/д вокзале, автобус опоздал всего лишь на 6 часов автовокзал был уже закрыт, почему меня в новостях не показали?))
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Это о каком и где тумане рассказывают? В Эмиратах "туман" может быть только в виде песчаной бури из пустыни. Кто не знает - там всё строго и без шуток, не меньше, чем в Израиле. В их самолете трижды предупредили, что распивать спиртные напитки запрещено!!!. Нет, уже осталось долететь до нашего аэропорта минут двадцать, наша молодая парочка открыли виски из Дути Фри и из горла начали цедить, подошла стюардесса-арабка, забрала бутылку, пошла доложила командиру, вернулась и сообщила, что им теперь въезд в Эмираты закрыт на 10 лет. Так что этим украинцам там в Шардже лучше спокойно себя вести. А встречать Новый год всё-таки лучше в аэропорту, чем оказаться в каком-нибудь холодном море и ждать, когда тебя выловят, если дождешься.
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... У других сверкает ёлка,
На двоих накрытый ужин,

А ты бросай меня, девчонка,
Ну зачем такой я нужен. (с) Жуки «Йогурты»
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Не надо злорадствовать. Люди рассчитывали впритык, а тут три дня надо есть, пить, спать. Я допустим никогда не был за границей, работал в ментовке, попал под сокращение, поехал работать в Чехию. На праздники ездил в Париж, мне обошлось 250 евро, просто надо самим организовать свой отдых, категорически не пользоваться турами и транспортом нашим. Так как у наших цены втридорого. И выходит не так дорого
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Надо. Кто не хочет поддержать украинские курорты, пусть страдает за большие деньги.
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Добраться до Праги 1500 грн, самолет/автобус до Парижа и обратно 120 евро, проживание 2 ночи 70 евро, питание с собой взять.
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И нах оно нам? У нас в Карпатах лучше и дешевле. Только ватоголовые всё ещё ездят в Крым или Турцию с Эмиратами.
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Плюю на Путю
Почему отдых в буковеле дороже, чем в Париже?
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Интересный вопрос. В Париже номер за сутки 1000 евро. Где дороже?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраинские туристы продолжают оставаться в аэропорту Шарджи. Объяснения AirArabia относительно задержки рейса в Киев - противоречивые, - МИД. ФОТО
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