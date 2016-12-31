 Украинские туристы продолжают оставаться в аэропорту Шарджи. Объяснения AirArabia относительно задержки рейса в Киев - противоречивые, - МИД. ФОТО

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы Министерства иностранных дел, передает Цензор.НЕТ.
Тем временем, в МИДе назвали объяснения авиакомпании AirArabia относительно причин задержки рейса до Киева - "противоречивыми", не уточняя при этом подробности.
"Консульство Украины направило повторный запрос AirArabia с требованием разъяснить причины задержки рейса. Консул снова уехал в аэропорт Шарджи с целью урегулирования ситуации", - сказано в сообщении.
В связи с задержкой рейса Шарджа-Киев и длительным ожиданием граждан Украины МИД Украины открыл горячую линию - (044) 238 17 77. Горячая линия также работает в Консульстве Украины в г. Дубай - (00 9715) 649 439 56.
Сегодня утром в МИД сообщили, что причиной задержки рейса Шарджа-Киев являются сложные метеоусловия, в частности густой туман.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, почти 100 украинских туристов третьи сутки находятся в аэропорту города Шарджа (ОАЭ), и не могут вернуться в Киев из-за проблем с авиакомпанией Air Arabia.
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Вот..., "независимо от национальности" - это ты погорячился...
На цензоре такого не прощают.
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В худшем - в воздухе.
Домой на ёлку им уже не попасть.
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На последние слетали.
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По ценам, если ехать на Шри Ланку - 9000 -9800 гр. билеты (туда - обратно, если брать месяца за 3 ), проживание ( не отели), снимать самому от 5$ сутки, питание (если готовить самому) тоже, что и у нас или чуть дороже. Не стоит злорадствовать, что люди там застряли, многие такие поездки готовят несколько лет.
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На двоих накрытый ужин,
А ты бросай меня, девчонка,
Ну зачем такой я нужен. (с) Жуки «Йогурты»
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Почему отдых в буковеле дороже, чем в Париже?
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