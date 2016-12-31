 Саакашвили встретился за завтраком с Маккейном. Делегация сенаторов США летит в Мариуполь. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ , об этом на свой странице Facebook в сообщил экс-губернатор Одесщины и лидер Движения новых сил Михеил Саакашвили.

"Наши люди в Вашингтоне. Мы с лидерами РУХа НОВЫХ СИЛ начали последний день года завтраком с делегацией сенаторов, друзей Украины и послом Соединенных Штатов. Как мой старый друг сенатор Маккейн пошутил в разговоре с Юлией Марушевской, мы с ним дружим дольше, чем ей лет. Я представил моим американским друзьям украинских политиков нового поколения. Сейчас Украине и региону как никогда нужна поддержка Соединенных Штатов. После завтрака они полетели в Мариуполь на презентацию американской системы военной защиты, продажу которой я вместе с другими тоже лоббировал в Конгрессе в прошлом году", - сообщил Саакашвили.