 Саакашвили встретился за завтраком с Маккейном. Делегация сенаторов США летит в Мариуполь. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на свой странице Facebook в сообщил экс-губернатор Одесщины и лидер Движения новых сил Михеил Саакашвили.
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Желаю вам испытать это удовольствие. Шоб вы сдохли, твари немытые.
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Понимает ли это Михо? Или...
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На халяву фуфроните?
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Саакашвили призывает всех "старых" менять на "молодых". Рецепт
"с душком". Это означает убрать и тех, кто многие годы боролся с
олигархами в Украине.
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Успехов тебе!
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