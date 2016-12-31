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Все про:Маккейн (181) Саакашвили (1634) США (11543)

 Саакашвили встретился за завтраком с Маккейном. Делегация сенаторов США летит в Мариуполь. ФОТОрепортаж

Делегация сенаторов США посетит Мариуполь на презентацию американской системы военной защиты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на свой странице Facebook в сообщил экс-губернатор Одесщины и лидер Движения новых сил Михеил Саакашвили.

саакашвили марушевская

"Наши люди в Вашингтоне. Мы с лидерами РУХа НОВЫХ СИЛ начали последний день года завтраком с делегацией сенаторов, друзей Украины и послом Соединенных Штатов. Как мой старый друг сенатор Маккейн пошутил в разговоре с Юлией Марушевской, мы с ним дружим дольше, чем ей лет. Я представил моим американским друзьям украинских политиков нового поколения. Сейчас Украине и региону как никогда нужна поддержка Соединенных Штатов. После завтрака они полетели в Мариуполь на презентацию американской системы военной защиты, продажу которой я вместе с другими тоже лоббировал в Конгрессе в прошлом году", - сообщил Саакашвили.

саакашвили марушевскаясаакашвили марушевскаясаакашвили марушевская


Читайте также: США не пойдут на сделку с Путиным, - сенатор Маккейн

саакашвили марушевскаясаакашвили марушевская


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саакашвили марушевская

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Эти люди способны замутить Сибирскую республику, я считаю. Старый, да малый (с).
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Эй!Петухи ольгинские!С праздником вас! Боярышник есть?
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Имя у тебя не кошерное, а, в остальном, в порядке всё.)
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Имя бывает У тебя, русскоговорящий Володимир.)
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ты чего пристал?Ну владимир,а на твиттере ВОЛОДЫМЫР-и что?Ты вату ебаш...
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Я-то, собственно, зашёл поздравить несколько адекватных собеседников из прошлого Цензора. Не увидел. Тебя с НГ. Пожелание выше, скажи, в чём я не прав?)
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преміальні Ольгінцям напевно дали...не встидайтесь....кажіть
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Я бы не советовала сенаторам сейчас куда-то лететь Опасно
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Они ж летают на американских самолетах, а не на козлорылом г@вне тяжелее воздуха...
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Ботоксное педофильное чудо оторвет яйца любому мотороле,если в сенаторов сейчас кто-то пульнет или посмотрит на них недоброжелательно.
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Последняя фотка - фотоколлаж!
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а в Украине тоже,только ударение на последнюю букву
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Кстате о завтраке.А вы приготовили младенца кацапского на НГ ?


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Свиньи, в этом году все ясновидящие видели распад вашей зловонной брехливой клоаки.
Желаю вам испытать это удовольствие. Шоб вы сдохли, твари немытые.
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Пусть киздуют на донбасс,пацаны хоть передохнут,пластырь там уже маякнул оркам,не стрелять пока
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Вот думаю: Саакашвилли с Марушевской - это конечно хорошо, но может быть сразу уже идти вабанк и пригласить на президенство Маккейна, а на премьерство Клинтоншу?
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чи може Референдум про Американо-Український Европейский Штат - з введенням воєнної Адмістрації на 25 років ...- так буде краще ...
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галю, у вас тампас изо рта выскочил, не заметили?
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галя, а как вы относитесь к россии - без клитора? ваш будущий президент рамзанка - за!
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ой , іСпортілі Петру настрій , це ж він тільки - соєвий "кОроль" , повинен мати право на зустрічі з Керівниками - представниками від вуйка "Сема"..., але ж ті розумні - "яйця" по різних "корзинах" розставляють ...
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Тонну попкорна можно сожрать, не отходя от вагона и, наблюдая, за этим процессом.)
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Фельдмаршал фон Манштейн прожил жизнь- достойную Великого Воина. И был похоронен со всеми Воинскими Почестями, глубоко уважаемым Человеком. И не только на своей Родине.
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Даже слегка жалеешь, что нет в тебе немецкой крови?)
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Нет во мне немецкой крови. Не жалею. А ты- зря так. Фон Манштейн- реально Великий Воин. И стоит отдать ему должное. По честному.
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Ну так съезди, да отдай. Во мне той крови ровно на закон о репатриации, но желания отдать должное не испытываю.)
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Мы с тобой уже общались, зачем второй раз-то тебе?)
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что там в вашем нижних стволах за погода замело народ локает наверное вовсю бояру
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Расставь запятые, пожалуйста. Без них твоя мысль слишком длинна для понимания.)
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Во, дела! То есть, я, находясь в нескольких сотнях метров, от такого события- просто беззаботно пью самогон??? Это- мне не нравится. Это- деградация. Хотя... у меня таки есть оправдание, верно? Сегодня ведь Праздник. Так что- добро пожаловать, дорогие гости! Извините- лично не встретил.
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Андрюха....ну....за хороший самогон...не чокаясь....до Нового Року...
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Очень много "Я", один такой уже сидит на Банковой.
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где кацапские плакальщики и висжальщики по рускаму миру и скрепам здесь два в одном и госдеп и грузин и рвущаяся скрепа в мариуполе
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Политики, призывающие к "сверх-радикальным", а потому заведомо невыполнимым решениям, как-то, - заменить всех "старых" политиков, объективно действуют на руку существующей власти.
Понимает ли это Михо? Или...
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за подобный стол в моей деревне могли бы сесть только конченные алкаши- красота как в свинарнике и публика соответствует
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Свинорылий Панфутьеыич, вам ваше руководство помои задали или обещались завтра налить?
На халяву фуфроните?
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Ой ! Как так ?!! А что , забыли пригласить на завтрак Яценюков , Бурбаков , Насировых , Грановских , Каноненок , Гончаренок и даже двух Геращенок с Гройсманом ?.. Это что же делается ??? Сочно ноту протеста в американское посольство !!!
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Михаил
Саакашвили призывает всех "старых" менять на "молодых". Рецепт
"с душком". Это означает убрать и тех, кто многие годы боролся с
олигархами в Украине.
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Душка, вы неотразимо воняете сруцьким миром. Оно вам надо такое счастье в конце жизни?
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В психиатрии фобией принято называть патологически повышенное проявление реакции страха на тот или иной раздражитель. Фобия - это сильно выраженный упорный навязчивый страх, необратимо обостряющийся в определённых ситуациях и не поддающийся полному логическому объяснению.
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Мишенька, тебе бы на диету сесть, а не завтраки устраивать.

Успехов тебе!
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Вот и надо Михаилу стать министром иностранных дел ,как раз на этом посту ,он бы был сейчас максимально полезным Украине . А добившись успехов на этом поприще ,нард его и выше изберёт. Но досрочные выборы это лезвие ножа на пути Украины. Знаю Михаил всегда выгоду страны и народа ценил выше своих амбиций. Так пусть сделает этот крайне необходимый шаг.
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Міхо в президенти Укрaіни, щоб всі вори у коритa не зaжирaлися!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажСаакашвили встретился за завтраком с Маккейном. Делегация сенаторов США летит в Мариуполь. ФОТОрепортаж
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