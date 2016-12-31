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Все про:банки (1437) воровство (494) отмывание денег (141) Нацполиция (5297) растрата (88)

 Полиция сообщила о подозрении двум руководителям банка за растрату 80 млн грн. ФОТО

Президент - один из владельцев банковского учреждения и его председатель правления через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы финучреждения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.

Сотрудники Департамента защиты экономики Главного следственного управления Нацполиции Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины доказали причастность руководителей банка к растрате активов учреждения.

банк

Так, в 2014 году чиновники предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Задержан экс-руководитель "Киевэнергохолдинга" Бондарь: у него нашли часы от Путина, - Луценко. ФОТО

По предварительным данным сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов физических лиц достигает 80 миллионов гривен.

банк

Президенту, который также был одним из собственников банка, следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, а председателю правления - по ч. 5 ст.191 УК Украины.

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Кроме того, во время проведения следственных розыскных действий у президента-владельца банка, изъято коллекцию оружия.

Окончательная сумма ущерба в настоящее время устанавливается.
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Тююю,Беня с бандой миллиарды стырили и никаких дел ,велено стаду компенсировать и всё !
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І до нього руки дійдуть, як не буде себе вірно вести.
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О Могутній ЧУИ!
З наступающим, всього найкращого!!!!!
Депіляцію зробив вже???

))))
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і цьому варіанті інтереси частини "стада" - читай "вкладників" , та злодіїв зпівпали... - а тому вчеобщий "одобрямс"...
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Які дрібниці................. Он Бахматюк на мільярди "баксів" "взув" Україну. І - нічого........... І не лише Бахматюк........
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Торгувати законами - це політичний метод Порошенка", - Томенко

Ліцензія "1+1" як норма політики Порошенка.

Тут обговорюються різні конспірологічні теорії щодо каналу Коломойського. Чому так сталося, що Нацрада проголосувала, а ліцензію не видала.

Пояснюю - це традиційна практика Порошенка. От наш закон про мораторій на вивіз лісу ВР проголосувала, а президент нахабно не підписував його 39 днів.

Якби я не подав до суду, він і далі торгувався б цим законом. Інший приклад - закон про мови Колісніченка-Ківалова скасовано, а Порошенко його не підписав і не ветував...

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Отож, і у справі 1+1 метод Порошенка простий або Коломойський піде на поступки, або дурний інвестор знайдеться або якось воно буде!

Цей політичний метод Порошенка загалом дієвий, доки "інтелектуальні та інші народні маси" й далі " дивитимуться й мовчатимуть та мовчки чухатимуть чуби..."!

Микола Томенко
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...агов "поліція" я ще підскажу - займіться ПРиватом , та ВСІМА !!! хто задіяний в тій МЕГААФЕРІ...- чи не дозволять ..., а як же тоді вибірковість правосуддя, та те , що кожен ЗЛОЧИН повинен отримати "наказаніє"...
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И чего вы злобствуете? А? Народ?
Вы же видите - понемногу всё начинает шевелиться. Не всё сразу!!! Мы из такого дерьма пытаемся вылезти, что если всё одновременно копнуть, то задохнёмся от фекальных миазмов.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция сообщила о подозрении двум руководителям банка за растрату 80 млн грн. ФОТО
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