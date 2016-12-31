 Полиция сообщила о подозрении двум руководителям банка за растрату 80 млн грн. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.
Сотрудники Департамента защиты экономики Главного следственного управления Нацполиции Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины доказали причастность руководителей банка к растрате активов учреждения.
Так, в 2014 году чиновники предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.
По предварительным данным сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов физических лиц достигает 80 миллионов гривен.
Президенту, который также был одним из собственников банка, следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, а председателю правления - по ч. 5 ст.191 УК Украины.
Кроме того, во время проведения следственных розыскных действий у президента-владельца банка, изъято коллекцию оружия.
Окончательная сумма ущерба в настоящее время устанавливается.
1173 15
Банда грабителей, возглавляемая депутатом поссовета, задержана в Хмельницкой области, - полиция(29)
Банда квартирных воров задержана в Херсоне, - Нацполиция. ФОТО(13)
Чиновник Донецкой железной дороги украл более 100 тыс. грн из госбюджета, - СБУ(12)
Патрульные в Ривном со стрельбой задержали квартирных воров. ВИДЕО(38)
Уголовное дело Ложкина в Австрии. Новые подробности(5)
Из банковской ячейки в Ривном украли 1,78 млн долларов, 1,23 млн евро и 230 тысяч швейцарских франков(123)
Руководство одной из государственных шахт на Луганщине присвоило угля на 11,2 млн грн, - СБУ(17)
Ответить
Ответить
З наступающим, всього найкращого!!!!!
Депіляцію зробив вже???
))))
Ответить
Не дочекаєшся!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ліцензія "1+1" як норма політики Порошенка.
Тут обговорюються різні конспірологічні теорії щодо каналу Коломойського. Чому так сталося, що Нацрада проголосувала, а ліцензію не видала.
Пояснюю - це традиційна практика Порошенка. От наш закон про мораторій на вивіз лісу ВР проголосувала, а президент нахабно не підписував його 39 днів.
Якби я не подав до суду, він і далі торгувався б цим законом. Інший приклад - закон про мови Колісніченка-Ківалова скасовано, а Порошенко його не підписав і не ветував...
Читайте також: Дацюк: Що таке еліта і чи потрібна вона Україні?
Отож, і у справі 1+1 метод Порошенка простий або Коломойський піде на поступки, або дурний інвестор знайдеться або якось воно буде!
Цей політичний метод Порошенка загалом дієвий, доки "інтелектуальні та інші народні маси" й далі " дивитимуться й мовчатимуть та мовчки чухатимуть чуби..."!
Микола Томенко
Ответить
Ответить
Вы же видите - понемногу всё начинает шевелиться. Не всё сразу!!! Мы из такого дерьма пытаемся вылезти, что если всё одновременно копнуть, то задохнёмся от фекальных миазмов.
Ответить