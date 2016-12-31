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Все про:налоговая (704) Одесская область (1281) ГФС (2182)

 Налоговики на Одесчине ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом около 340 млн грн. ФОТОрепортаж

В Одесской области сотрудники налоговой милиции пресекли незаконную деятельность центра минимизации таможенных платежей при импорте товаров из-за границы.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС, в ходе операции "Рубеж-2016" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что организаторы преступной деятельности используя подконтрольное предприятие-импортер, осуществляли операции по импорту морепродуктов в больших объемах по значительно заниженной стоимости.

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В дальнейшем продукция реализовывалась в адрес предприятий - производителей реального сектора экономики с двойной наценкой с целью формирования значительных валовых расходов и налогового кредита.

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Для занижения таможенных платежей злоумышленники использовали поддельные документы от имени предприятий-нерезидентов, подменяли сопроводительные документы, меняли код товаров и отражали недостоверные сведения о весе и количестве импортируемой продукции.

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Общий объем проведенных через предприятия, которые входили в центр минимизации, операций составил около 340 миллионов гривен. Сумма нанесенного ущерба составила более 4,5 миллиона гривен.

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В настоящее время установлены компании - выгодополучатели.

В результате проведенных двух обысков была обнаружена и изъята компьютерная техника, документация предприятий и печати.

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В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

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