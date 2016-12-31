 Налоговики на Одесчине ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом около 340 млн грн. ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС, в ходе операции "Рубеж-2016" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что организаторы преступной деятельности используя подконтрольное предприятие-импортер, осуществляли операции по импорту морепродуктов в больших объемах по значительно заниженной стоимости.
В дальнейшем продукция реализовывалась в адрес предприятий - производителей реального сектора экономики с двойной наценкой с целью формирования значительных валовых расходов и налогового кредита.
Для занижения таможенных платежей злоумышленники использовали поддельные документы от имени предприятий-нерезидентов, подменяли сопроводительные документы, меняли код товаров и отражали недостоверные сведения о весе и количестве импортируемой продукции.
Общий объем проведенных через предприятия, которые входили в центр минимизации, операций составил около 340 миллионов гривен. Сумма нанесенного ущерба составила более 4,5 миллиона гривен.
В настоящее время установлены компании - выгодополучатели.
В результате проведенных двух обысков была обнаружена и изъята компьютерная техника, документация предприятий и печати.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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жена окружения Садовского и протяже Михто никто швондеры Пискуна..
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