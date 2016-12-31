 Пьяный полицейский въехал в ограждение городской елки в Мариуполе. ФОТОрепортаж

Как выяснилось в последствии, нарушителем оказался действующий сотрудник полиции, который передвигался на собственном авто в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции Донецкой области.
Сообщение о происшествии поступило от полицейских, которые несли службу по обеспечению правопорядка возле центральной елки. Автомобиль двигался со стороны проспекта Мира, водитель не справился с управлением и выехал за пределы дороги. Наряд полиции Центрального отдела полиции Мариуполя задержал водителя и вызвал патрульных для документирования правонарушения. Им оказался старший лейтенант Управления защиты экономики в Донецкой области ДЗЭ Национальной полиции Украины.
По факту ДТП составлены административные материалы по ст.130 "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения" Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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веткегилляке не видно.
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Ибо нехай щастить! (последние два слова перевести на мордовскую версию протатаренного староболгарского языка)
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Так, чотири кулі були випущені у нижні кінцівки. Ще 5 вогнепальних поранень загиблий отримав у район живота. Також відомо, що 8 із 9 куль були навиліт.
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Борода из ваты.
Ты на елочку спешил,
...идарас горбатый
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))))))
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