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Все про:ДТП (5304) Мариуполь (3919) Нацполиция (5293) пьянство (632) Донецкая область (3468)

 Пьяный полицейский въехал в ограждение городской елки в Мариуполе. ФОТОрепортаж

Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в бордюр на площади Драматического театра. Увидев правоохранителей, мужчина бросил транспортное средство и попытался скрыться, но был задержан нарядом полиции Центрального отдела полиции Мариуполя.

Как выяснилось в последствии, нарушителем оказался действующий сотрудник полиции, который передвигался на собственном авто в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции Донецкой области.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Пьяный водитель сбил двух пешеходов в Тернополе: один погиб, второй в больнице. ФОТО

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Сообщение о происшествии поступило от полицейских, которые несли службу по обеспечению правопорядка возле центральной елки. Автомобиль двигался со стороны проспекта Мира, водитель не справился с управлением и выехал за пределы дороги. Наряд полиции Центрального отдела полиции Мариуполя задержал водителя и вызвал патрульных для документирования правонарушения. Им оказался старший лейтенант Управления защиты экономики в Донецкой области ДЗЭ Национальной полиции Украины.

Смотрите также: "Чего вы меня за руки дергаете!? Я - пешеход. Запрещаю меня снимать!", - пьяный водитель устроил три ДТП в столице и спровоцировал погоню. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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По факту ДТП составлены административные материалы по ст.130 "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения" Кодекса Украины об административных правонарушениях.


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Новая Toyota Prius - последняя разработка для Аваковских палицайчиков

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наставили елок...не пройти ,не проехать бедному полицаю....
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А хіба ментам теж заборонено сідати за кермо напідпитку?
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"презупція правоти паліцая" - а пайдітє в суд і дакажитє, шо я бил п'яний 2 нєдєлі назад.
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"Крушение Ту-154: на борту летела уроженка Украины!

Ибо нехай щастить! (последние два слова перевести на мордовскую версию протатаренного староболгарского языка)
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У Хмельницькому застрелений патрульними чоловік з шилом отримав 9 куль - джерела

Так, чотири кулі були випущені у нижні кінцівки. Ще 5 вогнепальних поранень загиблий отримав у район живота. Також відомо, що 8 із 9 куль були навиліт.
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Все уже читали, про то, как ликвидировали не вменяемого правонарушителя, который покушался на жизнь окружающих.
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Забагато , треба тренуватись , американці би влупили відразу в голову щоб не нападав на людей .
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Не тільки американці. Серед правоохоронців всього світу існує негласне та неписане правило: якщо в тебе є законне право на застосування табельної вогнепальної зброї - стріляй на враження, щоб потім правопорушник вже в якості потерпілого не давав у суді свідчення проти тебе.
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Втроем можно было, наверное, и "демократизаторами" утихомирить психически больного. Полиция "жжет", готовятся к новым Законам?
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Здравствуй пьяный мусорок,
Борода из ваты.
Ты на елочку спешил,
...идарас горбатый
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"Джомолунгма" ментовской вседозволенности непобедима.
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Мусорам можно они же биомусор который тут за петьку строчит.Мусора пайку хоть выдали или за свои бухать будететво славу педра))
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Где Новая полиция...Замашки старые-я мент мне все позволено
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Правила дорожного движения - это наука о том, как правильно уберечь от хищных гаишников содержимое своего кошелька......

))))))
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Название и вывески только сменили,а как остались ментами и мусорами,так и подохнут. Безнаказанность и вседозволенность присутствовала и осталась.
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У вас худшее позади, сказал госсман. Повернитесь и узрите
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Вот чего кацапская мерзость все прется сюда .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяный полицейский въехал в ограждение городской елки в Мариуполе. ФОТОрепортаж
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