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 В бою под Крутой Балкой погиб украинский воин Леонид Проводенко, над его телом поглумились боевики. Похороны Героя 2 января в Киеве. ФОТО

В четверг, 29 декабря, во время боевого столкновения погиб украинский боец 12 отдельного мотопехотного батальона, Леонид Михайлович Проводенко, имевший позывной "Козак", тело которого похитили боевики. Украинские военные рассказали подробности гибели побратима.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Фейсбук-странички 72-й бригады.

"12 ОМПБ сейчас прикомандирован к нашей бригаде, поэтому страшное бедствие, которое произошло в этом батальоне позавчера, коснулось болью и нас также. Во время короткого боестолкновения возле Крутой Балки (Авдеевка) от вражеской пули погиб военнослужащий "Козак" - старший сержант Леонид Михайлович Проводенко, командир отделения развод взвода. Испуганный выстрелами противник открыл бешеную стрельбу и под ее прикрытием похитил тело бойца, чтобы поглумиться над ним", - написано на странице.

Военнослужащие отметили, что боевики выложили в сеть фото и видео издевательств над телом погибшего воина, вызвав бурю негодования у украинцев и всего мира. Возмущение было таким мощным, что Фейсбуке по требованию интернет-сообщества не только удалил публикацию, но и заблокировал аккаунт "ополченки", которая выложила эти ужасные кадры и, возможно, даже сама их снимала.

"Павшему Леониду Проводенку было 53 года. До войны он жил в поселке Михайловка на Луганщине, работал гражданским инспектором по охране природы. Женат, имел двух сыновей. Когда началась оккупация, вывез семью в Киев, а сам 6 августа 2014 года ушел добровольцем на фронт. Служил в 12 батальоне, всегда занимался младшими товарищами, поддерживал казацкие обычаи. Мечтал освободить родную деревню и вернуться в родительский дом, к любимой работе", - сообщили в 72 ОМБР.

Согласно договоренностям, враг отдал тело Казака собратьям для организации захоронения с подобающими Герою почестями.

Николай Цукур в Фейсбуке написал: "Похороны Леонида Проводенко (позывной Козак) будут в понедельник, 2 января, на Военном Лукьяновском кладбище Киева. Прощание в 11.00 на Институтской, верхний выход из ст. м. Хрещатик, аллея Небесной сотни".

смерть проводенко

смерть проводенко

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Говорят что мы очерствели и разучились сочувствовать и скорбить.Неправда,мы стали просто сильнее.Мы сочувствуем и скорбим,преклоняем колени и опускаем флаги перед нашими героями-отцами,сыновьями,братьями..И слезы застывшие в наших глазах будут еще долго.Светлая память этому воину и вечный покой.Там высоко в голубых небесах он так и останется вечным воином и будет смотреть на свою родную землю уже сверху,а мы и наши будущие поколения будем его помнить.Слава герою,мужчине и отцу!
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я надеюсь что Вы Украинцы это не забудите, нет не надо мстить, просто вспаменать - с кем имеете дело, врёт те кто хочет разсказать : мол политики посорили два народа, может да, кое что зделали чтоб посорить, но это было легко, просто надо дать волю русским генам и тогда путь скрепный показал им направление.
а как же не вспомнить слова одной сучки - улыбнутса друг другу и простить.
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Что можно сказать - нелюди и Бога не боятся, говорят, что православные. Как можно жить с такими изуверами в одной стране. Слава Герою с Луганщины, покойся с миром, Воин.
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Нет там никакого православия. Там - сплошной сатанизм. "Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? ... И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие" Мф. 7, 22-23

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Подобные повадки обращения с мёртвыми и пленными, привнесены из-за поребрика вместе с "ихтамнетами".
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Вот потому науно мочит кацапа даже если он ни при чем...
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Герой !!! Спочивай з миром.Русня настоящая ПИДОРОСНЯ!!!!!!!!!
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Су........ку Пінчука з кучмівською дочкою в Луганськ, нехай там живуть, а не в ЄС і Києві
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Владимир 4400,лучше поздно чем никогда. Или вы что то пропустили, а вернее не заметили. Это не герой народного ополчения Гиркин вспарывал животы людям с завязанными руками и кидал в речку. А не герой Мильчаков отрезал уши ?Такие у вас герои сумасшедшие.
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Віддайте терористам ще сєпарів в знак примирення і подяки!

Покидки у нас при владі !
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Ненавижу сепаров, всех проживающих на территории под оккупантом, всех кто через КПП каждый день проходит, это их мужья сыновья и дети помогают росоккупанту убивать украинских Воинов , кто приспособился под программу "тебя ждут.." и настрелявшись едут в украинские мирные города как не в чем не бывало, и тех кто эту программу до сих пор не закрыл.
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То подяка від сєпарів за те, що під....ераси з СБУ і Банкової віддали 15 сєпарів в ОРДЛО!
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Земля тебе пухом , козаче !
На ФБ поганые ватники глумятся над памятью козака. Потом твари будут снова орать , почему хахлы не скорбят по кацапским трупакам ,когда наипнется очередной самолет или вату поджарят арабы в метро. Горите в огне ,ватники !!!
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Козак.

- Шматують пси козацьке тіло,
бо сам Козак на небесах.
Нікчемну зграю в раж вкотило.
Нема душі в скажених псах.

До Світла Світло, в світлий Промінь.
Тому що з нами, хлопці, Бог!
Про Козака наш світлий спомин.
Про Леоніда в орків "ВОГ"!

- Понад усе! І Україна,
і українські Козаки!
Лиш перед Богом на коліна,
щоб роздавилися жуки!

- Ви Характерника тягали?
Посміли в смерті докучать?
- Невдалі ваші мадригали.
Не вам, чорти, права качать!

- Бездушним падати до ДУСТу,
і в бан довічний на Ютуб!
Дві голови зсічем в капусту.
щоб вату в пеклі біс обскуб..
*
Nebratan﻿


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Медведчук, Кучма, Пінчук і Порошенко напевно в екстазі і радості, що так над українцями знущаються!
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Слава Герою Леониду Проводенко !

Будьте вы прокляты, свиньи кацапские и поганое подсвинячье лугандонское ублюдочное быдло. Мы вас, тварей, обязательно додавим и вернём вам все "долги".
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НЕ ЗРЯ РОССИЙСКИМ ДЕТЯМ ПРЯМО В МОСКВЕ ГОЛОВЫ ОТРЕЗАЮТ !!!


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Пусть землица ему будет пухом.
Справжний казак, патриот и человек!
Горько и больно сознавать, что настоящие украинцы гибнут. Самые лучшие украинцы.

Савченко сссука!
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пусть спит спокойно.... всегда еще интересовал один вопрос,почему под такими новостями не высказывают свои сожаления те люди которые всегда поносят украинские власти и всегда вещают о зраде? ни одного ублюдка нет под такими новостями,но когда надо про Порошнка или кого то еще поднасрать то сразу становяться "великими украинскими патриотами"
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Томущо в цих смертях винен Порошенко, Медведчук, кучма, Пінчук..................

Тому що ці су....ки здають Україну і вбивають Україну! От тому порохолюб, от тому !
п.с. Чи знову ВО Свобода і Тягнибок винен??????????????????????
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ бою под Крутой Балкой погиб украинский воин Леонид Проводенко, над его телом поглумились боевики. Похороны Героя 2 января в Киеве. ФОТО
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