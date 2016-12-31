 В бою под Крутой Балкой погиб украинский воин Леонид Проводенко, над его телом поглумились боевики. Похороны Героя 2 января в Киеве. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Фейсбук-странички 72-й бригады.
"12 ОМПБ сейчас прикомандирован к нашей бригаде, поэтому страшное бедствие, которое произошло в этом батальоне позавчера, коснулось болью и нас также. Во время короткого боестолкновения возле Крутой Балки (Авдеевка) от вражеской пули погиб военнослужащий "Козак" - старший сержант Леонид Михайлович Проводенко, командир отделения развод взвода. Испуганный выстрелами противник открыл бешеную стрельбу и под ее прикрытием похитил тело бойца, чтобы поглумиться над ним", - написано на странице.
Военнослужащие отметили, что боевики выложили в сеть фото и видео издевательств над телом погибшего воина, вызвав бурю негодования у украинцев и всего мира. Возмущение было таким мощным, что Фейсбуке по требованию интернет-сообщества не только удалил публикацию, но и заблокировал аккаунт "ополченки", которая выложила эти ужасные кадры и, возможно, даже сама их снимала.
"Павшему Леониду Проводенку было 53 года. До войны он жил в поселке Михайловка на Луганщине, работал гражданским инспектором по охране природы. Женат, имел двух сыновей. Когда началась оккупация, вывез семью в Киев, а сам 6 августа 2014 года ушел добровольцем на фронт. Служил в 12 батальоне, всегда занимался младшими товарищами, поддерживал казацкие обычаи. Мечтал освободить родную деревню и вернуться в родительский дом, к любимой работе", - сообщили в 72 ОМБР.
Согласно договоренностям, враг отдал тело Казака собратьям для организации захоронения с подобающими Герою почестями.
Николай Цукур в Фейсбуке написал: "Похороны Леонида Проводенко (позывной Козак) будут в понедельник, 2 января, на Военном Лукьяновском кладбище Киева. Прощание в 11.00 на Институтской, верхний выход из ст. м. Хрещатик, аллея Небесной сотни".
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а как же не вспомнить слова одной сучки - улыбнутса друг другу и простить.
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Світла пам`ять Герою
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Покидки у нас при владі !
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На ФБ поганые ватники глумятся над памятью козака. Потом твари будут снова орать , почему хахлы не скорбят по кацапским трупакам ,когда наипнется очередной самолет или вату поджарят арабы в метро. Горите в огне ,ватники !!!
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- Шматують пси козацьке тіло,
бо сам Козак на небесах.
Нікчемну зграю в раж вкотило.
Нема душі в скажених псах.
До Світла Світло, в світлий Промінь.
Тому що з нами, хлопці, Бог!
Про Козака наш світлий спомин.
Про Леоніда в орків "ВОГ"!
- Понад усе! І Україна,
і українські Козаки!
Лиш перед Богом на коліна,
щоб роздавилися жуки!
- Ви Характерника тягали?
Посміли в смерті докучать?
- Невдалі ваші мадригали.
Не вам, чорти, права качать!
- Бездушним падати до ДУСТу,
і в бан довічний на Ютуб!
Дві голови зсічем в капусту.
щоб вату в пеклі біс обскуб..
*
Nebratan
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Будьте вы прокляты, свиньи кацапские и поганое подсвинячье лугандонское ублюдочное быдло. Мы вас, тварей, обязательно додавим и вернём вам все "долги".
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Справжний казак, патриот и человек!
Горько и больно сознавать, что настоящие украинцы гибнут. Самые лучшие украинцы.
Савченко сссука!
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Тому що ці су....ки здають Україну і вбивають Україну! От тому порохолюб, от тому !
п.с. Чи знову ВО Свобода і Тягнибок винен??????????????????????
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