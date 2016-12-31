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 Фоторепортаж
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 Знаковые и самые запоминающиеся фото 2016 года по версии Цензор.НЕТ. ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ представляет традиционную подборку фотографий самых знаковых событий года в нашей стране и за рубежом.

Это фотосвидетельства героической борьбы украинских воинов с российскими оккупантами, достижений украинцев, политических событий в Украине и за рубежом.

фото 2016

День Соборности. Около ста человек сформировали живую цепь на столичном мосту Патона, чтобы показать единство Украины.

фото 2016

Освобождение Савченко.

Смотрите также: Савченко: "Дайте мені не скурвитися і не спаскудитися". ВИДЕО

гройсман

Владимир Гройсман стал самым молодым премьер-министром в истории современной Украины

фото 2016

Победа Джамалы на конкурсе Евровидение-2016

футбол

Украинская сборная одной из первых "вылетела" с "Евро-2016"

авдеевка

Бои в авдеевской промзоне - одной из самых горячих точек фронта

brexit

Brexit. Британцы проголосовали за выход из Евросоюза

слипак

Тысячи львовян проводили в последний путь бойца и талантливого оперного певца Василия Слепака

шеремет

Убийство известного журналиста Павла Шеремета в Киеве

Смотрите также: Взрыв машины Павла Шеремета. ВИДЕО камер наблюдения

фото

Попытка военного переворота в Турции

теракт

Теракт в Ницце. В ночь с 14 на 15 июля в Ницце грузовик, заехавший на Английскую набережную, задавил десятки людей, отмечавших День взятия Бастилии

олимпиада

Несмотря на провальное выступление украинской сборной на Олимпиаде были и позитивные моменты. Украинцам удалось завоевать 11 медалей. В том числе "золото" завоевал гребец Юрий Чебан (на фото).

олимпиада

Выступление украинских паралимпийцев в Рио-де-Жанейро стало сенсационным. За 10 дней соревнований наши спортсмены завоевали 117 наград (41 "золото", 37 "серебра" и 39 "бронзы") и установили новый медальный рекорд Украины на Паралимпиадах.

фото

Оккупанты в Крыму захватили очередных украинских заложников Евгения Панова и Андрея Захтея, обвинив их в подготовке диверсий

парад

Военный парад в День Независимости Украины

землетрясение

Землетрясение в Италии. Погибли более 100 человек

оружие выставка вооружение бронетехника оборонпром

Украинская оборонная промышленность показывает впечатляющие результаты. Это продемонстрировала масштабная выставка "Оружие и безопасность-2016", на которой презентовали немало новинок в сфере вооружения.

Смотрите также: "Наш ответ гибридной войне - Ан-132, "Фантом", "Горлица": "Укроборонпром" подвел итоги 2016 года. ИНФОГРАФИКА

трамп

Победа ДональдаТрампа на президентских выборах в США

фото

14 ноября на объект "Укрытие" ЧАЭС начали надвигать арку

кастро

Куба попрощалась с диктатором Фиделем Кастро

алеппо

Российские и сирийские самолеты нанесли бомбовые удары по Алеппо. Тысячи мирных жителей лишились крова, сотни погибли.


гордийчук

Жена генерала Гордийчука поддерживает мужа во время съемки

музычук

Этот год ознаменовался удачными выступлениями украинских шахматистов на мировой арене и завершился победой Анны Музычук (на фото) на чемпионате мира по блицу среди женщин

фото

Главную елку страны установили на Софийской площади в Киеве
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Хорошие фотографиии. А в конце надо групповое фото кабмина вместе с однотуровым гарантом. Чтоб все в ряд, на одном столбе...
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а ручной прокурор без образования, которого протолкнул безвизовый, который не имел полномочий?
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Прокурорских и судей на отдельном столбе. Нельзя всех на один столб, плохо проветриваются.
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В целом хороший год был для Украины, а следующий будет ещё лучче.
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А у меня чуть слезы не выступают каждый раз когда вспоминаю фото того мальчика сирийского в слезах
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особливо знакове фото упітаной Надюшкі після сухої голодовки
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Гадьку уберите и Додика! Эта мразь рядом не стояла ни с киборгами, ни с параолимпийцами!!!!
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Та нє! Додік параолимпієць, в розряді розумово відсталих.
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Не хватает известной фотки убийцы расейского посла
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Всем желаю что бы
Дедушка Мороз
И второго Вову
В мавзолей унёс!﻿


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Да! Не всё знаменательно, но многое поучительно. А Слепака жалко до слёз!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЗнаковые и самые запоминающиеся фото 2016 года по версии Цензор.НЕТ. ФОТОрепортаж
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