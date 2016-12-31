 Знаковые и самые запоминающиеся фото 2016 года по версии Цензор.НЕТ. ФОТОрепортаж

Это фотосвидетельства героической борьбы украинских воинов с российскими оккупантами, достижений украинцев, политических событий в Украине и за рубежом.
День Соборности. Около ста человек сформировали живую цепь на столичном мосту Патона, чтобы показать единство Украины.
Освобождение Савченко.
Смотрите также: Савченко: "Дайте мені не скурвитися і не спаскудитися". ВИДЕО
Владимир Гройсман стал самым молодым премьер-министром в истории современной Украины
Победа Джамалы на конкурсе Евровидение-2016
Украинская сборная одной из первых "вылетела" с "Евро-2016"
Бои в авдеевской промзоне - одной из самых горячих точек фронта
Brexit. Британцы проголосовали за выход из Евросоюза
Тысячи львовян проводили в последний путь бойца и талантливого оперного певца Василия Слепака
Убийство известного журналиста Павла Шеремета в Киеве
Смотрите также: Взрыв машины Павла Шеремета. ВИДЕО камер наблюдения
Попытка военного переворота в Турции
Теракт в Ницце. В ночь с 14 на 15 июля в Ницце грузовик, заехавший на Английскую набережную, задавил десятки людей, отмечавших День взятия Бастилии
Несмотря на провальное выступление украинской сборной на Олимпиаде были и позитивные моменты. Украинцам удалось завоевать 11 медалей. В том числе "золото" завоевал гребец Юрий Чебан (на фото).
Выступление украинских паралимпийцев в Рио-де-Жанейро стало сенсационным. За 10 дней соревнований наши спортсмены завоевали 117 наград (41 "золото", 37 "серебра" и 39 "бронзы") и установили новый медальный рекорд Украины на Паралимпиадах.
Оккупанты в Крыму захватили очередных украинских заложников Евгения Панова и Андрея Захтея, обвинив их в подготовке диверсий
Военный парад в День Независимости Украины
Землетрясение в Италии. Погибли более 100 человек
Украинская оборонная промышленность показывает впечатляющие результаты. Это продемонстрировала масштабная выставка "Оружие и безопасность-2016", на которой презентовали немало новинок в сфере вооружения.
Победа ДональдаТрампа на президентских выборах в США
14 ноября на объект "Укрытие" ЧАЭС начали надвигать арку
Куба попрощалась с диктатором Фиделем Кастро
Российские и сирийские самолеты нанесли бомбовые удары по Алеппо. Тысячи мирных жителей лишились крова, сотни погибли.
Жена генерала Гордийчука поддерживает мужа во время съемки
Этот год ознаменовался удачными выступлениями украинских шахматистов на мировой арене и завершился победой Анны Музычук (на фото) на чемпионате мира по блицу среди женщин
Главную елку страны установили на Софийской площади в Киеве
4242 18
Гройсман поздравил украинцев: "Самые тяжелые времена уже позади и 2017 станет годом дальнейшего развития"(73)
Знаковое и самое запоминающееся видео 2016 года по версии Цензор.НЕТ. ВИДЕО(44)
"Ми є тут для того, щоб у вас була рідна земля. Все дуже скоро буде добре!", - бойцы на передовой поздравили украинцев с наступающим Новым годом. ВИДЕО(71)
"Им там тяжело и холодно. Пусть знают, что мы их любим и думаем о них", - волонтеры-повара приготовили для бойцов на Донбассе новогодний салат оливье. ВИДЕО(30)
Что посмотреть на Новый год: топ-10 лучших фильмов. ВИДЕО(0)
С 30 декабря подразделения полиции, Нацгвардии, ГСЧС и пограничники переходят на усиленный режим несения службы (Обновлено)(5)
"Налейте что-нибудь покрепче!", - Гройсман и Кличко выпили глинтвейна на рождественской ярмарке. ВИДЕО(193)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Дедушка Мороз
И второго Вову
В мавзолей унёс!
Ответить
Ответить