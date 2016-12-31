 На линии разграничения возле Торецка задержан боевик "ДНР", - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Во время осмотра задержанного правоохранители обнаружили паспорт "гражданина ДНР".
Со слов боевика, он присоединился к незаконным вооруженным формирований террористов в апреле 2014 года.
Во временно оккупированной Горловке он патрулировал город и с оружием проверял документы и автомобили местных жителей на незаконных блокпостах террористов.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия".
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Власть собирает этих подонков на случай "еси шота пойдет не так"!!!!!!!!!!!!!!
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Необычайной красоты.(с)
Поліз за халявною йолкою?
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))))))
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В том, что по предъявлению такого паспорта услуги дурки бесплатные в любой цивилизованной стране.
)))))))
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эти фотографии сделаны в разницей в 70 лет, а враг все тот же
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