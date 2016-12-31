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 Оккупанты открыли памятник "народному ополчению" в Симферополе. ФОТОрепортаж

В Симферополе (оккупированный Крым) состоялась церемония открытия памятника "Народному ополчению всех времен".

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава "Государственного совета Республики Крым" Владимир Константинов во время открытия памятника заявил: "Крым меняется нравственно и духовно, а открытие памятника - яркое тому подтверждение. Мы отдаем дань уважения людям, которые олицетворяют собой народное ополчение".

В свою очередь, депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет отметил, что данный монумент возведен в честь "народных героев", готовых отдать свои жизни ради мирного существования других людей.

Читайте также: Памятник российским оккупантам открыли в захваченном Крыму. ФОТОрепортаж



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(Фото "Государственного совета Республики Крым")
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Какой-то грустный "ополченец" на памятнике - наверное дошло, что их наеб*ли, а теперь нужно думать что дальше, а думать нечем. Только непонятная колотушка в руках осталась
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МОЖЕТ им (одроченцам) такой инвентарь понравиться
ОЧЕНЬ!



ОЧЕНЬ СМЕЛО - побольше тут
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Оккупанты открыли памятник "народному опохмелению" в Симферополе. ФОТОрепортаж
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очень важная новость. теперь ясна цель по освободжению крыма- снести памятник. можно сразу создавать комитет и управление по памятникам в крыму подлежащим сносу после освобождения
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э нет. Вначале его хорошенечко приложат, ну обзовут как-то метко и смешно. Потом на него регулярно мочиться будут высокодуховные и скрепные.
Ну а уж потом Крым вернется и этот ужоснах снесут )
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так .это понятно. - управление уже можно создавать?.
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я думаю что будет с ленинопадом
вспомните, что сносили в основном активисты
а властям оно и не мешало особо
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тогда получается. что цель освобождения крыма. это дать активистам возможность снести памятники? а властям будет все равно?но управление уже создают-гарантирую.
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цель освобождения Крыма - это освобождение Крыма. Но да, за оккупантами придется убирать. Что логично.
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-и в донбассе поразминировать поля. правильно?
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потом прийдет ахметов и ландик и скажут здесь все мое. или кому будут принадлежать . те. разминированные земли?
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ну я считаю что обоим место за решеткой. Вот почему нынешняя власть их не трогает, это другой вопрос.

А так вообще. И Ахметки и Ландики и Пети с Сенями уходят, а Украина остается.
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-КАКАЯ РАДОСТЬ . Я ТОЛЬКО ОДНОГО НЕ МОГУ ПОНЯТЬ. -ВОТ 20 ЛЕТ НЕ БЫЛ В ГЕРМАНИИ. там что то случилось с дорогами?. в больницах нет медикаментов?. вот конесно повыздыхают ландики. ахметовы. Украина останется. это все понятно. не понятно почему все рушится. все за что не возмуться украинцы рушится. . вот что там с Германией. за 20 лет произошло?
Европа центр . -упал?. перестали ходить автобусы. по расписанию. ?-поделитесь . раз уж вас так судьба родины интересует.
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Тебе кто разрешил из тамбура выползти, недоштопанный?
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За какие подвиги? Называется: "выдуманная история"
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у ГДР теж відкривали багато пам'ятників... а потім пох...
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...а шо это за предмет на пузе у импортного патриота -- неуж-то знаменитая немецкая "колотушка" ?

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Потащят они скоро своих истуканов обратно в )(уйляндию
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Не могу понять... Что это на углах этого памятника - писсуары или горшки с ручкой?
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а чего по бока у памятника "народному ополчению" хорошо экипированные военнослужащие? то что "Народному ополчению всех времен" идея вроде хитрая была, вроде как и не касается последних событий на Донбассе и в Крыму , но народное ополчение, анархисты и тому подобное например Махно это не военнослужащие в беретах и форме)
дураки какие-то памятник делали
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...а может специально, .. не знаю, вряд ли
но так как есть можно понять так кто стоит за так называемым
"народным" ополчением
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Памятник тем кто потом заходит в дома крымчан и грабит.. Ватники, хуле.. сами хотели
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если на Донбассе можно говорить об "ополченцах" из местной в том числе публики (голодранцы, наркоманы, безработные, отставшие в развитии), то о чем можно говорить в крыму, где в подавляющем большинстве перед публикой бесновалось чисто российское скотобыдло из-за поребрика и просто вояки шойгу? Назовите памятник просто - ватному скотобыдлу.
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Вновь кацапы пошлятину какуюто изобразили, теперь обдроченец с дилдо в руке на памятнике. Хорошо хоть котов на сей раз нету.
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А что за дилда в руках у опущенца на второй фотографии?
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сейчас в Украине декомунизация.. Потом нужно будет делать декацепацию...
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то есть телевизор шоп на дровах работал и стиральная машинка на углях стирала и посудомойка на торфе посуду мыла?
ну помимо всего прочего, у них по физике в школе шо было?
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Уже даже упоротым ватанам не нужны ни камни с неба, ни кизяцкая самооборона, и уже не хочется умереть на родине-уродине, а хочется жить в Украине, а кацапы памятники ставят недоополчению. Ну-ну, будем посмотреть )))
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Цензор.НЕТФотоОбществоОккупанты открыли памятник "народному ополчению" в Симферополе. ФОТОрепортаж
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