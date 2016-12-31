 Оккупанты открыли памятник "народному ополчению" в Симферополе. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава "Государственного совета Республики Крым" Владимир Константинов во время открытия памятника заявил: "Крым меняется нравственно и духовно, а открытие памятника - яркое тому подтверждение. Мы отдаем дань уважения людям, которые олицетворяют собой народное ополчение".
В свою очередь, депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет отметил, что данный монумент возведен в честь "народных героев", готовых отдать свои жизни ради мирного существования других людей.
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(Фото "Государственного совета Республики Крым")
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Даунито хромосомо...
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ОЧЕНЬ!
ОЧЕНЬ СМЕЛО - побольше тут
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Ну а уж потом Крым вернется и этот ужоснах снесут )
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вспомните, что сносили в основном активисты
а властям оно и не мешало особо
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а что вас смущает?
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А так вообще. И Ахметки и Ландики и Пети с Сенями уходят, а Украина остается.
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Европа центр . -упал?. перестали ходить автобусы. по расписанию. ?-поделитесь . раз уж вас так судьба родины интересует.
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дураки какие-то памятник делали
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но так как есть можно понять так кто стоит за так называемым
"народным" ополчением
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ну помимо всего прочего, у них по физике в школе шо было?
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