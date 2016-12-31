 Подозреваемый в двойном убийстве в Овидиополе взят под стражу без права на залог, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
"Овидиопольский районный суд удовлетворил ходатайство Ильичевского местной прокуратуры об избрании подозреваемому в убийстве ребенка и женщины меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование осуществляется по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 194, ч. 1 ст. 289 УК Украины (умышленное убийство двух лиц, умышленное убийство малолетнего ребенка, умышленное повреждение имущества путем поджога; незаконное завладение транспортным средством)", - говорится в сообщении.
Напоминаем, ранее сообщалось о задержании в Одесской области подозреваемого в убийстве женщины и малолетнего ребенка.
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