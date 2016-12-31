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Все про:арест (10063) Одесская область (1279) прокуратура (2502) суд (19788) убийство (4526)

 Подозреваемый в двойном убийстве в Овидиополе взят под стражу без права на залог, - прокуратура. ФОТО

По ходатайству прокуратуры подозреваемый в жестоком убийстве ребенка и женщины в Овидиополе взят под стражу без права на залог.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

"Овидиопольский районный суд удовлетворил ходатайство Ильичевского местной прокуратуры об избрании подозреваемому в убийстве ребенка и женщины меры пресечения в виде содержания под стражей.

убийца

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в двойном убийстве на Одесчине задержан, - полиция (обновлено)

Досудебное расследование осуществляется по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 194, ч. 1 ст. 289 УК Украины (умышленное убийство двух лиц, умышленное убийство малолетнего ребенка, умышленное повреждение имущества путем поджога; незаконное завладение транспортным средством)", - говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее сообщалось о задержании в Одесской области подозреваемого в убийстве женщины и малолетнего ребенка.
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Вот это -- "под залог" -- кто это выдумал? ...и под кого...
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Западная демократия придумала этот залог.
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типо указаконенная взятка государству за возможность уйти (попросту сбежать) от правосудия тем у кого есть гроши
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а надо бы под залог на решение народа, если народ простит, гуляй пока, если нет, лучше уж в тюрьме сидеть.
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...народ, это те, кто ходит на выборы. ...а не ходят 60%. Кому под залог людские жизни и судьбы отдавать? ...затопчут нахер... Просто залога не должно быть. Задержали -- 48 часов на предъявление или свободен... Всё.
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Чего его рожу спрятали? Ведь уже была (рожа) в сети выставлена.
Я против смертной казни, но в таких случаях, когда сам признался - "казнить, нельзя помиловать!" А то, по закону Гади через пару-тройку лет выйдет и опять за старое.
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до вынесения приговора вот это нелюди сам вздерница в камере!!! ибо понимает ежели попадет на зону его ждет теплый прием!!! будет пожизненое а там через 15 лет могут и выпустить
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батальон вооруженных на одного, они бы так террористов на дамбабве ловили..
очередная пиар акция авакяна..
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Elena В®‏@B_Elena__
СРОЧНАЯ НОВОСТЬ! У входа в собственный дом в Донецке выстрелом в голову убита жена главаря ДНР Александра Захарченко
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А могли бы, прямо там, в поле шлёпнуть урода и не найти, ушёл гад!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПодозреваемый в двойном убийстве в Овидиополе взят под стражу без права на залог, - прокуратура. ФОТО
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