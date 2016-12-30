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 Четыре ночных маршрута запускаются в Киеве. СХЕМА

С 30 декабря в столице начинают работу ночные маршруты - три троллейбусных и один автобусный.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киевпастранс", транспорт будет курсировать с 23:00 до 6:00.

Троллейбусные маршруты: №91H "Железнодорожный вокзал "Центральный" - ул. Милославская", №92H "Железнодорожный вокзал "Южный" - ул. Свободы", №93H "Станция метро "Площадь Льва Толстого" - ул. Чернобыльская".

Автобусный маршрут: №137 "Железнодорожный вокзал "Центральный" - станция метро "Харьковская".

Интервал движения - 1 час.

Ознакомиться с расписаниями ночного общественного транспорта можно на сайте "Киевпастранса".

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схема маршрут

(Схема "Киевпастранса")
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