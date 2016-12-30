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 Два сотрудника ГФС в Днепре получили 33,7 тыс. грн взятки за уменьшение штрафа для компании, - полиция. ФОТОрепортаж

В Днепре правоохранители задержали сотрудников Государственной фискальной службы (ГФС) при получении взятки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, работники ГФС во время плановой проверки компании выявили нарушения, за которые был начислен штраф в 1 миллион гривен. За 20 тысяч гривен заместитель начальника отдела пообещал "договориться" со своими коллегами об уменьшении штрафа до 280 тысяч гривен. В дальнейшем начальник отдела Государственной налоговой инспекции одного из районов города также пообещал "помочь" представителям компании за 13,7 тысяч гривен. По его словам, если он получит деньги, то ООО сможет оплатить штраф по указанному акту частями в течение 2017 года.

Оперативники задержали 26-летнего заместителя начальника отдела областной фискальной службы и 32-летнего начальника отдела Государственной налоговой инспекции одного из районов города Днепр. У них изъяли 33,7 тысяч гривен, которые они получили в качестве неправомерной выгоды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двух сотрудников ГФС задержали в Ивано-Франковске за получение 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция

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(Фото Нацполиции)
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Я что то не могу понять -что фискальная служба размеры штрафов может менять или штраф под другую статью нарушения подганяют -не даром они такой новогодний шабаш устроили если получать такие левые бабки -то можно не только новый год отмечать а и на 8 марта хорошо гульнуть.
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Цензор.НЕТФотоОбществоДва сотрудника ГФС в Днепре получили 33,7 тыс. грн взятки за уменьшение штрафа для компании, - полиция. ФОТОрепортаж
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