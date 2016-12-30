 Два сотрудника ГФС в Днепре получили 33,7 тыс. грн взятки за уменьшение штрафа для компании, - полиция. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, работники ГФС во время плановой проверки компании выявили нарушения, за которые был начислен штраф в 1 миллион гривен. За 20 тысяч гривен заместитель начальника отдела пообещал "договориться" со своими коллегами об уменьшении штрафа до 280 тысяч гривен. В дальнейшем начальник отдела Государственной налоговой инспекции одного из районов города также пообещал "помочь" представителям компании за 13,7 тысяч гривен. По его словам, если он получит деньги, то ООО сможет оплатить штраф по указанному акту частями в течение 2017 года.
Оперативники задержали 26-летнего заместителя начальника отдела областной фискальной службы и 32-летнего начальника отдела Государственной налоговой инспекции одного из районов города Днепр. У них изъяли 33,7 тысяч гривен, которые они получили в качестве неправомерной выгоды.
(Фото Нацполиции)
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девочка очень даже и ниччего!
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