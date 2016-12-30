 Порошенко наградил американских сенаторов Маккейна и Грэма орденами и пригласил посетить Донбасс. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.
Порошенко наградил сенатора Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого сенатора Грэма за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.
Глава государства подчеркнул важность традиционной двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США и отметил участие в делегации представителей обеих партий. Это подтверждает, что такая поддержка будет оставаться и в дальнейшем в борьбе против российской агрессии, за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.
Стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с Минскими договоренностями и сохранения политики международных санкции против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.
Порошенко предложил сенаторам осуществить визит на Донбасс для получения объективной информации о подрывных действиях российской стороны и ее боевиков, которые продолжают провокации и нарушают режим прекращения огня. В свою очередь, сенатор Маккейн подтвердил свою решимость о помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии.
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Президент уже записал традиционное новогоднее обращение к народу. И, наверное, снова улетел отдыхать в Испанию, на свою роскошную рошеновскую виллу.Дайте угадаю что пообещает украинским гражданам лидер нации в этот раз:Сначала Пётр Алексеевич непременно скажет, каким непростым был уходящий год. Как всем было трудно. Как он старался. Как правительство работало. Как Нацбанк держал гривну. Как делали реформы. Как сражались на фронтах. Как стабилизировали экономику, удержали национальную валюту, сохранили внутренний мир в стране, и отвели угрозу большой войны.2017 год, скажет президент, станет годом экономического роста и настоящих реформ. Правительство Гройсмана будет ещё лучше управлять экономикой. Национальный банк будет ещё сильнее держать гривну. Верховная Рада напринимает новую кучу нужнейших законов. Западные партнеры снова дадут денег, и уже точно - безвизовый режим. Как же без него.В следующем году президент снова поборет коррупцию, ещё раз продаст свой бизнес, в очередной раз добьётся мира, закончит АТО за три дня, сделает граждан ещё богаче, а Украину ещё краше... Бандиты наконец-то сядут в тюрьмы, и богатые уже непременно поделятся с бедными. Нет?.....
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кто ето кого насовсем убивает
все понарошку,
гоняи танчики, не отвлекаися.
молочка тепленького хочешь?
а с сосочкои?
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