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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Порошенко наградил американских сенаторов Маккейна и Грэма орденами и пригласил посетить Донбасс. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией Сената Соединенных Штатов Америки во главе с сенатором Джоном Маккейном. В состав американской делегации также вошли сенаторы Линдси Грэм и Эми Клобучар.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.

Порошенко наградил сенатора Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого сенатора Грэма за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

маккейн

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенаторы Маккейн и Грэм требуют более жестких санкций против России

Глава государства подчеркнул важность традиционной двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США и отметил участие в делегации представителей обеих партий. Это подтверждает, что такая поддержка будет оставаться и в дальнейшем в борьбе против российской агрессии, за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

сенатор грэм

Стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с Минскими договоренностями и сохранения политики международных санкции против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Также читайте: Давайте называть Путина тем, кем он является. Он - бандит, убийца и агент КГБ, - Маккейн

порошенко

Порошенко предложил сенаторам осуществить визит на Донбасс для получения объективной информации о подрывных действиях российской стороны и ее боевиков, которые продолжают провокации и нарушают режим прекращения огня. В свою очередь, сенатор Маккейн подтвердил свою решимость о помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии.

Также читайте: Трамп столкнется с противодействием Конгресса США, если пойдет на соглашение с Путиным по вопросам Украины, - сенатор Кунс

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Чего то его так раздуло то?Пусть посмотрит фильм "Плохой Санта-2",и подумает о Минск-3.
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...Юрий КасьяновВчора о 0:42 ·
Президент уже записал традиционное новогоднее обращение к народу. И, наверное, снова улетел отдыхать в Испанию, на свою роскошную рошеновскую виллу.Дайте угадаю что пообещает украинским гражданам лидер нации в этот раз:Сначала Пётр Алексеевич непременно скажет, каким непростым был уходящий год. Как всем было трудно. Как он старался. Как правительство работало. Как Нацбанк держал гривну. Как делали реформы. Как сражались на фронтах. Как стабилизировали экономику, удержали национальную валюту, сохранили внутренний мир в стране, и отвели угрозу большой войны.2017 год, скажет президент, станет годом экономического роста и настоящих реформ. Правительство Гройсмана будет ещё лучше управлять экономикой. Национальный банк будет ещё сильнее держать гривну. Верховная Рада напринимает новую кучу нужнейших законов. Западные партнеры снова дадут денег, и уже точно - безвизовый режим. Как же без него.В следующем году президент снова поборет коррупцию, ещё раз продаст свой бизнес, в очередной раз добьётся мира, закончит АТО за три дня, сделает граждан ещё богаче, а Украину ещё краше... Бандиты наконец-то сядут в тюрьмы, и богатые уже непременно поделятся с бедными. Нет?.....
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Судя по тому, что эти два не худших американских сенатора согласились принять награду из рук оффшорного, в Америке не до конца понимают ситуацию в Украине, и отношение людей к однотуровой власти.
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А в Данбасс нафига приглашать, а если убьют? совсем что ли?
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ну ты даешь.
кто ето кого насовсем убивает
все понарошку,
гоняи танчики, не отвлекаися.
молочка тепленького хочешь?

а с сосочкои?
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Поздравим деда Джона Маккейна с Украинской высокой наградой в 2016 году ему исполнилось 80 лет.
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Маккейн до сих пор ненавидит советскую ракету которая смахнула его самолет с неба Но он не знает, что сделана эта ракета была в тогдашней УССР
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко наградил американских сенаторов Маккейна и Грэма орденами и пригласил посетить Донбасс. ФОТОрепортаж
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