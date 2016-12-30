 Пьяный водитель сбил двух пешеходов в Тернополе: один погиб, второй в больнице. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, водитель Renault Trafic, двигаясь по улице Бродовской в направлении улицы Збаражской, возле остановки общественного транспорта сбил двух пешеходов - мужчину и женщину. Оба жители Тернополя 1956 года рождения.
По словам водителя, пешеходы перебегали дорогу вне пешеходного перехода и он не успел вовремя затормозить. При проверке выяснилось, что на момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители предполагают, что он планировал скрыться с места происшествия, поскольку автомобиль находился почти в 250 метрах от места ДТП.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).
(Фото полиции Тернопольской области)
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