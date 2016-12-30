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 Пьяный водитель сбил двух пешеходов в Тернополе: один погиб, второй в больнице. ФОТО

В Тернополе водитель легкового автомобиля сбил двух человек. Один из пострадавших погиб, второй госпитализирован.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, водитель Renault Trafic, двигаясь по улице Бродовской в ​​направлении улицы Збаражской, возле остановки общественного транспорта сбил двух пешеходов - мужчину и женщину. Оба жители Тернополя 1956 года рождения.

По словам водителя, пешеходы перебегали дорогу вне пешеходного перехода и он не успел вовремя затормозить. При проверке выяснилось, что на момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители предполагают, что он планировал скрыться с места происшествия, поскольку автомобиль находился почти в 250 метрах от места ДТП.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

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дтп

(Фото полиции Тернопольской области)
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виноват..виноват во всем...
и даже в том, что доллару цену не сложили...
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Водитель мудак и должен ответить за содеянное, но есть и другая сторона медали: данная улица РЕГУЛЯРНО собирает жертв ДТП. Причем по банальной причине - отсутствие нормального освещения. Лично я всегда, двигаясь по ней, сбрасываю скорость до 40-50 км\ч. ибо нихрена не видно да еще и слепят фарами автомобили, съезжающие с моста, расположенного впереди. Многочисленные обращения в горсовет с предложением решить проблему освещения проезжей части ни к чему не привели.....
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Вчера соседку встретил. Вроде- туман. А она- в очках затемненных. Оказалось- это именно она была за рулем троллейбуса, в который легковуха влетела позавчера, в Мариуполе, вылетев на встречку. Менты были в легковухе. Один на месте помер, второй- вряд ли жив уже. один- майор. Второй- не знаю. Хорошо, хоть её не обвиняют пока. А ей- стекло в глаз влетело, с лобовухи. Вроде как не очень опасно... Бывает.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяный водитель сбил двух пешеходов в Тернополе: один погиб, второй в больнице. ФОТО
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