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 В подпольном цеху в Запорожье выявлены 2 тыс. бутылок водки "известных брендов". ФОТОрепортаж

Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, которая организовала цех по изготовлению водочного фальсификата и его дальнейшую реализацию в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, жители областного центра организовали подпольный цех по изготовлению подделок известных торговых марок водки. В дальнейшем фальсифицированная продукция оснащалась поддельными акцизными марками и реализовывалась в торговых сетях Запорожья под видом фирменной.

Полицейские изъяли более 2 тысяч бутылок фальсификата, 2800 поддельных марок акцизного сбора, более 200 литров спирта, полуавтоматизированный станок для закупоривания бутылок, металлические крышки и пр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У гражданина Украины изъяли 180 л водки Jelzin на границе с Молдовой. ВИДЕО+ФОТО

водка подделкаводка подделкаводка подделка

(Фото полиции Запорожской области)
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ подпольном цеху в Запорожье выявлены 2 тыс. бутылок водки "известных брендов". ФОТОрепортаж
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