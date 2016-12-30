 В подпольном цеху в Запорожье выявлены 2 тыс. бутылок водки "известных брендов". ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, жители областного центра организовали подпольный цех по изготовлению подделок известных торговых марок водки. В дальнейшем фальсифицированная продукция оснащалась поддельными акцизными марками и реализовывалась в торговых сетях Запорожья под видом фирменной.
Полицейские изъяли более 2 тысяч бутылок фальсификата, 2800 поддельных марок акцизного сбора, более 200 литров спирта, полуавтоматизированный станок для закупоривания бутылок, металлические крышки и пр.
(Фото полиции Запорожской области)
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