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 Украинская шахматистка Анна Музычук стала чемпионкой мира по блицу. ФОТО

анна музычук

Украинская шахматистка Анна Музычук победила на чемпионате мира по блицу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В остром соперничестве с индуской, китаянкой и тремя россиянками Анна Музычук отстояла свой титул, завоеванный на предыдущем чемпионате мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Браво украинским шахматистам!", - Порошенко поздравил Анну Музычук и Василия Иванчука с победой

Напоминаем, на днях Анна Музычук также стала чемпионкой мира по быстрым шахматам.
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Хоч в чомусь, ми - перші..........
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Там же написано что вы продули Андрей , не примазывайся , гордись Искандерами .
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Ура!

Ох, мы - крепкие орешки!
Мы корону привезём!
Спать ложимся - вроде пешки,
Просыпаемся - ферзём!

https://www.youtube.com/watch?v=TbJX8A1DZGk Высоцкий: "Честь Шахматной Короны"- 1-Подготовка.
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умничка, я бы на ее месте взял шахматную доску и пороху прическу поправил
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Подарить учебник шахматной игры ? станешь чемпионом , пойдешь прически поправлять .
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я в шахматы не плохо играю кстати, давно не практиковался не откажусь
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Ну и .... , когда ждать мужественного поступка ?
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да всем тренироваться нужно, прием мощный скоро пригодится
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А я в шахматы вообще играть не умею. Никогда и не играл. Только смотрел. Когда сильные соперники играют интересней. И понимаешь что то. Это как слушать музыку от исполнителя с хорошим слухом.
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И 140 млн. баранов с бесплатными путевками в Сибирь.
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росиян не 3 тупые а 86 процентов от той биомассы шо там существует
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То были быстрые шахматы а это блиц , я так понимаю это разные дисциплины , если не так поправьте .
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Рапид. 15 минут + 10 секунд на ход. Блиц - 3 минуты + 2 секунды на ход
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Доброго РАНКУ!! ПРокиньтесь! Вчора Музичук Стала чемпіонкоюю світу по Рапіду! А сьогодні по Бліцу!
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так. Святкуємо з Іванчуком, який сьогодні взяв 8 місце а вчора перше. І того в сумі всі 4 золото медалі забрали вихідці з України. Правда Карякін змінив громадянство на россійскьке і тому золото поїхало до Мордору
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Молодчинка - это круто!!!
но ради принципа - Сергей Карякин стал чемпионом мира по блицу
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Всем не пожалеете!!!http://glavred.info/kultura/v-aeroportu-lvova-300-chelovek-speli-samyy-izvestnyy-v-mire-schedrik-opublikovano-video-409944.html
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинская шахматистка Анна Музычук стала чемпионкой мира по блицу. ФОТО
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