 Украинская шахматистка Анна Музычук стала чемпионкой мира по блицу. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В остром соперничестве с индуской, китаянкой и тремя россиянками Анна Музычук отстояла свой титул, завоеванный на предыдущем чемпионате мира.
Напоминаем, на днях Анна Музычук также стала чемпионкой мира по быстрым шахматам.
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Украина заняла первое место по коррупции в Европе
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Ох, мы - крепкие орешки!
Мы корону привезём!
Спать ложимся - вроде пешки,
Просыпаемся - ферзём!
https://www.youtube.com/watch?v=TbJX8A1DZGk Высоцкий: "Честь Шахматной Короны"- 1-Подготовка.
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но ради принципа - Сергей Карякин стал чемпионом мира по блицу
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