 Чиновник Минобороны задержан в Одессе при получении 350 тыс. грн взятки, - Матиос. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ.
"Нацполиция и военная прокуратура Южного региона только что в Одессе задержали на "горячем" заместителя начальника Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления МО Украины за вымогательство и получение от подрядчика 350 тыс. гривен взятки (3% от сметы ремонта военных казарм)", - написал Матиос.
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Столько времени сидели на нищей зарплате,а тут манна небесная...такущие дотации.
"Схемы" провели бы генералов на новые маетки и автопарки.....пашинских развелось тьма.
А то притырились как мыши.
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его
поставит к стенке Глава фракции депутат Ляшко ?
И лично из
подаренного маузера отправит во время войны согласно ЗАКОНА о Военном положении
на Суд военного Трибунала .
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http://shepetivka.com.ua/novyny/kryminal/1963-shepetivskyi-viiskovyi-navolonteryv-dva-uraly-maina.html
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В "Укроборонпроме" заявили о выполнении на 100% государственного оборонного заказа 2016 года.
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...трошки не хватило на Оборонный заказ... ...Одесса -- мать их -- городов русских! ...*)
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