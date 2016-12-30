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Все про:взятка (3174) Минобороны (4511) Одесса (5250) ремонт (602) Матиос Анатолий (405) Военная прокуратура (392)

 Чиновник Минобороны задержан в Одессе при получении 350 тыс. грн взятки, - Матиос. ФОТОрепортаж

Чиновник Министерства обороны задержан в Одессе при получении 350 тыс. грн взятки.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ.

"Нацполиция и военная прокуратура Южного региона только что в Одессе задержали на "горячем" заместителя начальника Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления МО Украины за вымогательство и получение от подрядчика 350 тыс. гривен взятки (3% от сметы ремонта военных казарм)", - написал Матиос.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полиция задержала иностранца, предлагавшего 75 тыс. долларов взятки военному прокурору. ФОТОрепортаж

взятка

взятка

Смотрите также: Задержаны организаторы игорного бизнеса, предлагавшие взятку 30 тыс. долларов правоохранителям, - полиция. ФОТО

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Рубите руки и ноги ворам, иначе это рузьге нутро не побороть.
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хап ти ні хріна не тямиш. навіщо хлопу сармак, якщо не для кобіти?
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Готуються до підвищення по службовій драбині...
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Вот именно такие упыри и не покупают квартиры атошникам. Без отката не покупают.
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а тепловизор) к этому как, через хфейс-бук отношение имеет?!
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Нужно создать комитет по отучению от коррупции готов его возглавит и за символическую плату еще с 5-10 сотрудниками в онлайн режиме с небольшим количеством реквизита из подвалов инквизиции зарождать зерно антикорупции во всех чиновникам поверьте порядок будет наведении очень быстро
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Для военных мародеров это самое офегительное время для обогащения.
Столько времени сидели на нищей зарплате,а тут манна небесная...такущие дотации.
"Схемы" провели бы генералов на новые маетки и автопарки.....пашинских развелось тьма.
А то притырились как мыши.
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"Чиновник Минобороны задержан в Одессе при получении 350 тыс. грн взятки, - Матиос" - сейчас военное время, тем более чиновник Минобороны, сразу ставить к стенке эту тварь, это преступление должно приравниваться к гос измене.
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Как теперь
его

поставит к стенке Глава фракции депутат Ляшко ?
И лично из
подаренного маузера отправит во время войны согласно ЗАКОНА о Военном положении
на Суд военного Трибунала .

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Вот вам и ответ почему наши воины у себя на земле попадали в засады , проигрывают войну , Украинскую землю даже не сабираються освобождать. Такое у нас командование. Жуть.
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Начальника надо за яйца брать. Там заму только на чай полагалось
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3% - это нереально мало... тем более в "военное время"...
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Вместе с ним нужно брать тех,кто его назначал.
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Чиновник Минобороны задержан в Одессе при получении 350 тыс. грн взятки

.
В "Укроборонпроме" заявили о выполнении на 100% государственного оборонного заказа 2016 года.

.
...трошки не хватило на Оборонный заказ... ...Одесса -- мать их -- городов русских! ...*)
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Каждая такая публикация является не достижением прокуратуры, а позором потому что вас сук пока всех не поменяешь коррупция не пропадет. Пускай подохнет вся власть прогнившая коррупцией.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник Минобороны задержан в Одессе при получении 350 тыс. грн взятки, - Матиос. ФОТОрепортаж
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