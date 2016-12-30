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 Трое неизвестных украли из магазина в Киеве 50 смартфонов стоимостью 600 тыс. грн. ФОТОрепортаж

В Киеве из магазина бытовой техники трое неизвестных за 5 минут похитили более 50 смартфонов стоимостью 600 тыс.грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На линию "102" поступило сообщение от охранной компании, что на один из охраняемых ими объектов напали неизвестные. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оказалось, что злоумышленники разрезали канцелярским ножом рекламный баннер, разбили топором стекло, проникли в помещение и похитили около полусотни различных смартфонов.

кража

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Трое полицейских получили травмы при задержании воров во Львовской области. ФОТОрепортаж

кража

кража

Нож и топор правоохранители нашли в помещении магазина. Кроме того, эксперты изъяли несколько отпечатков, которые, вероятно, принадлежат преступникам.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: За последние два месяца в Украине снизились общие показатели преступности, - спикер МВД Шевченко. ВИДЕО

Событие зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. В ходе проведения досудебного расследования возможна повторная квалификация статьи. Сейчас злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы. Поиски подозреваемых продолжаются.
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плотницкий, савченко и захарченко - наведались в Киев за подарками..
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Читал я проект договор об оказании услуг охраны, навязываемый к подписанию "Венбестом".... Мрак.
Они просто ни за что не несут ответственность. Даже несчастные 10000 грн, предусмотренные как компенсация, получить нереально, если нарушение целостности объекта было связано с преступлением.
Удивляет, что они вообще решились вызвать полицию за два дня до окончания срока действия договора.
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если сигналка стояла то мусора должны были до 5 мин приехать.
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Сказано же- "охранная фирма"! И кстати- прибытие после срабатывания охранной сигнализации должно быть менее пяти минут.
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в Києві?!
а де аваков - ноги парить)) в Італії))))))
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панимаю)) у вас пост-бархатный сезон! :D

так шо саун-бойлеров))) у вас нет?! как вы там живете?
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Не слышала, может, у берлуски в частной вилле встроена. А нам дома хватит и ванной + душевая.
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а шо там про ахраные)) хвирмы) по па-адробнее можна?!
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по окрасу смахивает на Цитрус правда такие цвета присутствуют и у АЛЛО и Фокстрота.. то догадайся какая фирма а впрочем какая разница кого..тут главное что работали четко по наводке..изнутри.. 50 смартиков на 600 тысяч это по 1 200 гривен смартик дешево и сердито вполне пристойный товар под елочку а если типа по акции и со скидкой.. тут проблема если номера были вбиты в базу тогда сбыть их будет сложнее..
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та да)), но я не про то) охранная хфірма на фотке відна), на первой --він--тра-тата)))) можна прочитать,
просто охрана ментов вызывает, может лучше у ментов охраняться?!
а про трубы) -хз) с дисконтом продадут
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точно, сам по фото определил хоть и замазали что фокстрот на косманавтов...
вообще не пойму, зачем замазывать?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТрое неизвестных украли из магазина в Киеве 50 смартфонов стоимостью 600 тыс. грн. ФОТОрепортаж
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