 Трое неизвестных украли из магазина в Киеве 50 смартфонов стоимостью 600 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
На линию "102" поступило сообщение от охранной компании, что на один из охраняемых ими объектов напали неизвестные. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оказалось, что злоумышленники разрезали канцелярским ножом рекламный баннер, разбили топором стекло, проникли в помещение и похитили около полусотни различных смартфонов.
Нож и топор правоохранители нашли в помещении магазина. Кроме того, эксперты изъяли несколько отпечатков, которые, вероятно, принадлежат преступникам.
Событие зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. В ходе проведения досудебного расследования возможна повторная квалификация статьи. Сейчас злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы. Поиски подозреваемых продолжаются.
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Они просто ни за что не несут ответственность. Даже несчастные 10000 грн, предусмотренные как компенсация, получить нереально, если нарушение целостности объекта было связано с преступлением.
Удивляет, что они вообще решились вызвать полицию за два дня до окончания срока действия договора.
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а де аваков - ноги парить)) в Італії))))))
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так шо саун-бойлеров))) у вас нет?! как вы там живете?
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просто охрана ментов вызывает, может лучше у ментов охраняться?!
а про трубы) -хз) с дисконтом продадут
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вообще не пойму, зачем замазывать?
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фокстрот
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