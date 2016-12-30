EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Фоторепортаж
  1853  5
Материалы по теме:
Все про:Киселев Дмитрий (601) Лещенко (427) Ляшко (1277) Медведев (3733) Порошенко (10288) Путин (20552) Савченко (2367) Тимошенко (25210) фотожаба (6631) Яценюк (7610) Гройсман (1923)

 Минские встречи Савченко, благородный "Боярышник", приключения "Адмирала Кузнецова". Лучшие ФОТОжабы уходящего года.

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Тайная встреча
Савченко посетила Минск, где под контролем ФСБ провела встречу с главарями донецких боевиков, - ЛІГА.net

РУНА


Они просто любят убивать...

"Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией", - Савченко рассказала немцам о встрече с Захарченко и Плотницким. ВИДЕО

Ключница делала...

"Оказалось, что в подавляющем большинстве отравившиеся "Боярышником" - это люди все благородные. Просто они так экономят", - "Комсомольская правда"

Классика

Случайное расположение микрофонов

"Вот ду ю вонт, а? Дебилы", - глава российского МИДа Лавров обращается к журналистам. ВИДЕО

Я вам спою еще на бис...


И делай с ним, что хошь!

Честность - главное богатство
"Я единственный политик, который, сделав шаг в политику, полностью оставил бизнес", - Тимошенко о своей е-декларации. ВИДЕО


Допрос для меня всегда праздник

Способ избежать трибунала

"Я хочу успешно завершить свою карьеру", - Путин

Рождение ваты


На сегодня уже хватит!
"Купил тур за 135 тысяч евро, а в его декларации один расход, и тот оплачен государством. И что происходит за колонной? То ли таблетки "закидываются", то ли еще что-то", - Семенченко о Добкине. ВИДЕО


В ожидании...

Кровавый лифтер

"Можно считать, что Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну", - главарь боевиков "ДНР" Захарченко. ВИДЕО

Житие святых

ФСБ опубликовало фото подмосковного киллера

Главарь боевиков "Оплота" Жилин убит в подмосковном ресторане

Smoke on the water, fire in the sky

Российский крейсер "Адмирал Кузнецов" высмеяли в Интернете: "Подари дрова", "Авианосец курильщика", "Плавающая экологическая катастрофа". ФОТОрепортаж

курьез армия рф крейсер


Заработано непосильной борьбой с коррупцией
"Вины своей не чувствую. Сделка прозрачна. У меня шесть источников доходов", - Лещенко появился в парламенте и объяснил скандал с покупкой квартиры. ВИДЕО

Самая важная миссия


Эксклюзив
"Впаривают какую-то адскую хрень", - журналист Казанский о версии российских СМИ по поводу срыва турсезона в Крыму "диверсантами" в середине августа

Показания свидетелей

Трудовик

Медведев объяснил низкие зарплаты учителей их личным выбором: "Если хочется деньги зарабатывать, есть места, где это можно сделать быстрее и лучше". ВИДЕО

Трудности на чужбине

Лишняя хромосома

Происки Госдепа

Кто желает поработать?

Парламентская грациозность

Вечная проблема...

Грандиозные планы
Интерпретационные потери

Задача выполнена успешно

Уже в обращении

Новогодний зверек

Стоимость нефти Brent упала ниже 31 доллара за баррель

Пусть сбудутся все желания!

Больше фотошопов смотрите здесь
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Парламентская грациозность" - просто прелесть!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоФоторепортажМинские встречи Савченко, благородный "Боярышник", приключения "Адмирала Кузнецова". Лучшие ФОТОжабы уходящего года.
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик военнослужащие ГФС Днепр_город Донбасс Евросоюз Кабмин кибербезопасность киберпреступление Киев Крым Минобороны НАТО Нацполиция обмен обстрел Пинчук Порошенко Путин розыск Россия санкции СБУ смерть СНБО суд США убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти