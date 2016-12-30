 Минские встречи Савченко, благородный "Боярышник", приключения "Адмирала Кузнецова". Лучшие ФОТОжабы уходящего года.

Савченко посетила Минск, где под контролем ФСБ провела встречу с главарями донецких боевиков, - ЛІГА.net
"Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией", - Савченко рассказала немцам о встрече с Захарченко и Плотницким. ВИДЕО
"Оказалось, что в подавляющем большинстве отравившиеся "Боярышником" - это люди все благородные. Просто они так экономят", - "Комсомольская правда"
"Вот ду ю вонт, а? Дебилы", - глава российского МИДа Лавров обращается к журналистам. ВИДЕО
"Я единственный политик, который, сделав шаг в политику, полностью оставил бизнес", - Тимошенко о своей е-декларации. ВИДЕО
"Я хочу успешно завершить свою карьеру", - Путин
"Купил тур за 135 тысяч евро, а в его декларации один расход, и тот оплачен государством. И что происходит за колонной? То ли таблетки "закидываются", то ли еще что-то", - Семенченко о Добкине. ВИДЕО
"Можно считать, что Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну", - главарь боевиков "ДНР" Захарченко. ВИДЕО
Главарь боевиков "Оплота" Жилин убит в подмосковном ресторане
Российский крейсер "Адмирал Кузнецов" высмеяли в Интернете: "Подари дрова", "Авианосец курильщика", "Плавающая экологическая катастрофа". ФОТОрепортаж
"Вины своей не чувствую. Сделка прозрачна. У меня шесть источников доходов", - Лещенко появился в парламенте и объяснил скандал с покупкой квартиры. ВИДЕО
"Впаривают какую-то адскую хрень", - журналист Казанский о версии российских СМИ по поводу срыва турсезона в Крыму "диверсантами" в середине августа
Медведев объяснил низкие зарплаты учителей их личным выбором: "Если хочется деньги зарабатывать, есть места, где это можно сделать быстрее и лучше". ВИДЕО
Интерпретационные потери
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