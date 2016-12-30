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Все про:Джамала (128) украинцы (1725) Усик (19)

 10 украинцев, которые прославили Украину в 2016 году. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Названы украинцы, которые в 2016 году заставили мир говорить об Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию Голоса Америки.


1. Исполнительница Джамала, победившая в песенном конкурсе "Евровидение".

украинцы

Джамала также получила премию Marcel Bezencon в номинации "любимица комментаторов" и Eurostory Award за лучший строчку среди текстов песен. Благодаря авторской песне "1944", посвященной массовой депортации крымскотатарского народа в Среднюю Азию в 1944 году, в этом году "Евровидению" уделили необычно много внимания в американских СМИ.



Конкурс впервые транслировался в США. Журналисты преимущественно сосредоточились на российско-украинской противостоянии на конкурсе и за его пределами.

2. Боксер Василий Ломаченко, ставший чемпионом мира в двух весовых категориях по версии WBO.

украинцы

Его назвали лучшим боксером независимо от весовой категории, ведущие тренеры, боксеры и обозреватели бокса в США. Он победил суперчемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полулегком весе Романа Мартинеса.

украинцы

Вторую большую победу украинец одержал над Николасом Уолтерсом. Ломаченко стал боксером года по версии портала Boxing News 24 и автором лучшего нокаута 2016 года по версии американского спортивного канала ESPN.

3. Режиссер Евгений Афинеевський, который, будучи украинцем по происхождению, сумел показать миру Украину через документальный фильм о Майдане, получивший номинацию на премию "Оскар".



Интервью с режиссером

Фильм о протестах на Майдане "Зима в огне" попала в список 5 номинантов на престижную премию "Оскар" в категории полнометражных документальных фильмов. Впервые в истории украинский фильм получил возможность бороться за самую престижную кинопремию.

4. Украинская художница из Канады Анна Буччиарелли, которая победила в конкурсе новогоднего дизайна для чашек Starbucks.

украинцы

Анна Буччиарелли (Шинлова) стала одной из 13 финалистов конкурса, который проводился в декабря 2016 года американской кофейной компанией и сетью кофеен Starbucks. Дизайн Анны, содержащий уникальные элементы украинской петриковской росписи, теперь на стаканчиках в кафе Starbucks в 75 странах мира.

5. Украинская девочка с синдромом Дауна, стала знаменитостью и примером для подражания благодаря видео в социальных сетях.



Короткие видео 7-летней Софии Санчес, которая родилась в Украине и была удочерена американской парой, облетели Интернет и покорили сердца миллионов. На них девочка рассказывает о том, что синдром Дауна "не страшен", и вся светится уверенностью в себе и позитивом.

6. Ярослав Ажнюк, соучредитель компании Petcube, который попал в список 100 людей-творцов перемен в Европе по версии издания Financial Times.

украинцы

Petcube начал производить видеокамеры для владельцев домашних животных в 2013-м году. Продукт стал новинкой на международном рынке и сейчас является самым популярным в мире в своей категории.

украинцы

Стартап был основан тремя друзьями, которые работали вместе в украинской столице. Компании, имеющая офисы в Киеве, Сан-Франциско и Шэньчжэне, удалось привлечь 3,8 млн долларов инвестиций, и сейчас ее изделия продаются в крупнейших американских сетях розничной торговли, таких как Amazon, BestBuy, Petco.

7. Разработчик видеоигр, соучредитель студии Colabee в Сиэтле, Дмитрий Веревка, чья видеоигра "Лесная песня" получила престижные награды.



Над созданием игры по мотивам одноименного произведения Леси Украинки Веревка работал со своим партнером, американцем Шоном Веши. Чтобы точно воспроизвести реалии волынского села, разработчики сотрудничали с кафедрой фольклористики университета Тараса Шевченко, а также посещали Украину, встречались с местными жителями, расспрашивали о прошлом, записывали фольклор. "Лесная песня" заняла первое место на конкурсе независимых игр за лучший рассказ.

8. Дирижер Национальной оперы Герман Макаренко, который стал первым украинцем - лауреатом премии ЮНЕСКО

Выдающийся дирижер Национального академического театра оперы и балета Украины, а также главный дирижер и художественный руководитель оркестра "Киев-Классик" Герман Макаренко получил почетное звание "Артист ЮНЕСКО во имя мира" на торжественной церемонии 29 ноября в штаб-квартире организации в Париже.



Почетное звание Макаренко присвоено "в знак признания его преданности делу продвижения музыки как движущей силы диалога и взаимопонимания между людьми, признания его вклада в укрепление мира и терпимости, в частности посредством выступлений оркестра "Киев-Классик", а также его глубокой преданности идеалам и ценностям ЮНЕСКО".

9. Боксер Александр Усик, который получил титул чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе по версии WBO.

украинцы усик


Усик победил "непобедимого" Кшиштофа Гловацкого и побил рекорд легендарного бойца Эвандера Холифилда: украинцу удалось выиграть чемпионский пояс в своем десятом бою на профессиональном уровне, на два боя раньше, чем у Холифилда в 1986 году.




10. Американский режиссер украинского происхождения Рокси Топорович, которая выиграла престижную кинопремию в США.

рокси топорович

Рокси Топорович победила в номинации "Женщина-режиссер в центре внимания" и денежный грант Live the Dream/"Живи мечтой", $ 20 000, от Calvin Klein.



рокси топорович

За свой фильм Julia Blue - историю о любви между волонтеркой из Западной Украины и военным АТО с посттравматическим синдромом из Восточной Украины - Рокси (Роксолана) Топорович получила престижную награду независимого американского кино Gotham Independent Film Awards и грант от компании Calvin Klein Live the Dream/"Живи мечтой" в категории "женщина-режиссер в центре внимания", размером 20 000 долларов.
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Ahmad ‏@AlAhmediya 24 дек.
В Верховной Раде сохраняется проевропейское большинство, - Парубий

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песня Джамалы стала хитом, вся Европа слушает её 24\7 ( ни разу не слышал)
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По ходу КАЦАХОЛ спамить.
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Погано, що в цьому списку немає президента України...............
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це справедливо, що його там немає. А погано те, що президент нічого не зробив щоб туди потрапити.
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Президенти це найняті слуги народом, а слугам нема що робити в рейтингах бо вони повинні виконувати звичайну чорну роботу.
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Він не має ЗМУШУВАТИ про себе говорити-про нього і так говорять.
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будете с моей стороне, привет Днепру. Надеюсь на встречу
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!!!!!!!!!!!!! Вот таки люди нас то радуют больше всего..Слава и Гордость Украины,счастья и здоровья им и пусть дальше радуют нас своими победами!!!!!!
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Хм...а где же петя и гройсманович с кроликом?((((((((((((((((
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Кацахолу Юля в борщ напіпікала
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Українці мають ким пишатися-про таких людей и треба писати в новинах, а не про ДТП та вбивства.
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согласен,очень много негатива на Цензоре,это понятно что война и военные новости в обязательном порядке должны быть,но сотни козломордых троллей и зрадодрочеров и новости о политике,войне это очень угнетающая смесь которая сеет только негатив один...
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Мова не за Цензор йде-це загальна тенденція у ЗМІ.
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гораздо больше вреда наносит негатив с картинкой, например, на 1+1.
Все их новости как-бы говорят: чувак, если с тобой, или рядом с тобой, сегодня не произошло ДТП, убийства, ограбления или изнасилования, не расслабляйся, все это никуда не делось и есть в соседнем городе, жить в стране по-прежнему стремно. А хорошие новости это просто коротенькая заставка между плохими.
На Цензоре просмотров той или иной новости, примерно, несколько десятков тысяч, а остальные несколько десятков миллионов таки смотрят ТВ.
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И все таки Вася №1.
Чисто мужская точка зрения.
)))
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Справжній чоловік жінку вперед пропускає.
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Шарікови тільки це і хочуть бачити у жінці.
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шаріковим цікаво лише, скільки у жінки грошей в гаманці, який ланцюжок на шиї і телефон в сумці.
А роздивлятись жінку-не неповага, а природне прагнення, головне- робити це делікатно.
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Де наші паралімпійці? Вони як мінімум треті, а взагалі то перші мають бути.
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Замечательные люди. Но!!!!
Почему в этом списке нет ни одного не менее патриотичного украинца , которые в зоне АТО отдали Украине самое ценное что имели - свою ЖИЗНЬ???
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Этот список составлен Голосом Америки. Т.е. в нем украинцы ставшие известными в международном масштабе.
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А где Порошенко с офшорами?
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Всё какая-то попса...
Даже пришлось иностранцев привлекать, шоб десятку набрать.
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да, и лучшего банкира современности забыли
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и еще все те кто был и есть в АТО, они своим подвигом славят Украину каждый день.
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Молодцы спасибо вам где Музычко и остальные параолепийская сборная список неполный не хватает сотен людей
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2 боксери-професіонали - це звісно круто
А де ж олімпійці?
Зокрема, гімнаст Олег Верняєв (золото і срібло), веслувальник Юрій Чебан (золото)?
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список какой-то дебильный, где наши олимпийские чемпионы? где наши мировые чемпионы по шахматам? зато создателей игры и дизайна чашек внесли в список. капец
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж10 украинцев, которые прославили Украину в 2016 году. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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