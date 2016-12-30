 Налоговики в Хмельницком ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что гражданин Украины, житель Хмельницкого, организовал незаконную деятельность по изготовлению фальсифицированного алкоголя.
В результате проведенных обысков были обнаружены и изъяты более четырех тысяч литров фальсификата, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет более 570 тысяч гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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