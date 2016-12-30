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Все про:алкоголь (1363) налоговая милиция (1001) фальсификат (199) Хмельницкий (285) ГФС (2175)

 Налоговики в Хмельницком ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

В Хмельницком сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность подпольного цеха по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что гражданин Украины, житель Хмельницкого, организовал незаконную деятельность по изготовлению фальсифицированного алкоголя.

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В результате проведенных обысков были обнаружены и изъяты более четырех тысяч литров фальсификата, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет более 570 тысяч гривен.

алкоголь гфс

алкоголь гфс

алкоголь гфс

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В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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А вот эти наверняка бы спокойно платили по 700 грн. ежемесячно в налоговую.
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А Вы верите всё что они тут вояют о пресловутой борьбе налоговиков под предводительством НАСЕРОВА правда????
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Прикрыли и что дальше ? Через недельку откроются . Пару часов назад наблюдал картину : 3 л водки " Финляндия " бумажном паке с краном - 160 гр пак , встретят Новый год или нет ( их 4-ро пьют её )?
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Сурагатных дел мастеров нужно наказывать - тут другое откуда, спирт на производство смаги.А он оттуда только неучтенный там бадяжат а левак продают барыгам сурогатчикам.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики в Хмельницком ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж
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