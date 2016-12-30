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Все про:Артеменко (19) запрет (989) Интер (466) Нацсовет_ТРВ (288) Новый год (611) нон грата (296) СБУ (12913) ТВ (1996)

 СБУ запретила въезд в Украину актеру Цапнику, сыгравшему роль боевика "ДНР" в антиукраинском фильме: надеюсь "Интер" приведет свой новогодний эфир в соответствие, - глава Нацсовета по ТВ. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому актеру Яну Цапнику, который сыграл роль боевика "ДНР" фильме "Военный корреспондент". Вместе с тем, по информации главы Нацсовета по ТВ, в "новогоднем огоньке" на "Интере" планируется участие данного актера.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Нацкомиссии по телерадиовещанию Юрий Артеменко, передает Цензор.НЕТ.

"Ко мне в ФБ поступало немало сообщений об участии гражданина РФ Яна Цапник в новогоднем "огоньке" на "Интере". Причем, авторы сообщений отмечали отрицательную деятельности Я. Цапника в отношении нашей страны. Я обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить информацию об угрозе национальной и информационной безопасности Украины. Вот буквально полчаса назад и получил ответ от Службы безопасности (прилагаю). Если Ян Цапник действительно участвует в новогоднем "огоньке" на "Интере", надеюсь, что телеканал обратит внимание на информацию от СБУ и своевременно приведет свой эфир в соответствие", - заявил Артеменко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский актер Цапник, сыгравший "ополченца ДНР" в антиукраинском фильме, стал главным героем новогоднего огонька на "Интере"

цапник



Ранее стало известно, что российский актер Цапник, сыгравший "ополченца ДНР" в антиукраинском фильме, стал главным героем новогоднего огонька на "Интере".

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Вообще, что за херня происходит???? Ахметов остановил Днепрогэс и свободно ввозит свой уголь из Снежного, а Петруха прессует Коломойского отобрав Приватбанк!!!! Ахметов на своем канале"украина" сепарские сериалы гонит, а закрывают 1+1 Коломойского!!!! Это что сепар Ахметов Петрухе ближе??? или как???
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Зря что ли Порошенко в Вену к Фирташу ездил
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неплохой актер, но уж очень не разборчивый. берется за любую работу.
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На России много людей неплохих, как актеры, но говно, как человек.
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Некоторые кажутся неплохими актерами, пока играют дерьмо, которым сами и являются. Взять того же Михалкова в роли Паратова...
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ЭТО не надо показывать, пока праздники не пройдут...

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а если "интер" не приведет в порядок свой эфир, мы отберем лицензию у "1+1"
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ну ладно. есть еще много всяких каналов, у которых можно отобрать.
кроме "интера", естественно.
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Лицензию у 1+1 ещё не отобрали. А вот Интер таким образом надо было бы наказать.
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Будут транслировать "встречу" Савченко в Киеве?
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Гадя передает привет от Медведчука "повстанцам" из бандеровского плена?
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превет от мертвячука передаст петя. а гадя от хуйла передаст.
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Цапник. Понятия не имею- хто такой. А "Интеру" непременно надо отличиться! Ежегодно. На кой хрен???
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Наверно нехватка адреналина, это как секс в общественном месте и хочется и страшно быть пойманными!
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Пока руководство Интера не грохнут ,оно будет выполнять указы стукача ФСБ Фирташа
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Доблачивают за моральный и материальный ущерб от горящих шин?
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часть акций канала принадлежали ОРТ, как сейчас не знаю. Левочкин фигурировал. Москаль на москале и москалем погоняет. Чему удивляться? Не Отправитьнужно его смотреть, как и остальные эфирные каналы.
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Вангую, феерверки на Интере будут бракованными что приведет к новому пожару?
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Да-да, на "Интере" клейма негде ставить, но вы не перепутайте - фашисты - на "1+1"
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Интер прислушается к рекомендации СБУ и заменит Цапника на Кобзона.
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Вот кого надо лишать лицензии, а не щемить 1+1. Эй, вы там, наверху, прицел поправьте!!!!
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За законом ліцензія видається на певний час. Забрати можна лише через суд. З нашими судами, доки судидимуться то ліцензія сама собою закінчиться. У Інтера ліцензія поки не закінчилася, коли закінчиться, тоді нову не дадуть.
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Тоже за кино:
"Мальчик, ты не понял, боярышника нам принеси! Нас, российских дипломатов, домой отправили!"

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Сща покажу вам этот гамлетовский образ сепарыльного лошары....

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Так держите его у себя в кацапии. А то Хунта чего доброго разопнет в трусиках.
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Ну так и Безруков был не плох, но о покойниках (для Украины), либо ничего...
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Такие как вы "толеранты" не оставляют нэньке никаких шансов на выживание. Разве что в границах хутора близ Диканьки. А жаль...
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Тада биригите таланта. Неча для всяких нирусских снимацца. Пущай токма в пасконных рассейських для рассиянцев снимаицца. И па гейропам ни шастать
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Коли востаннє трощили студію нови Інтера, я зателефонував туди знайомому інженеру, спитав що як і почому. Він, в принйипі порядний чувак, почав щось таке белькотіти про концерт з вилученим виступом когось забороненого чи без вилучення. Посиалючись на версію 5 каналу і 1+1. Я зрозумів що розмовляти з ним - марна справа і побажав бути на стрьомі щоби вчасно вискочити з палаючого будинку.
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Ян каЦапник - майор ДыНыРы...Пущай там голубой огонёк ведет...
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"интер"! Давай в прямом эфире покажет сношение панова с доберманом!
Рейтинг у мышебратного народонаселения гарантирован!...
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Нацсовет с Артеменко-Кальтербрунером превратился в рекламное агентство российских фильмов. Я не слышал об этом фильме, теперь обязательно скачаю и посмотрю.
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не забуть портретик хйла в уголок выставить перед просмотром иначе эфекта не будет
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у нормальных людей не принято горланить "(кто бы то ни был) - так!". это развлечение быдляка. у нас на юго-востоке такой контингент традиционно в презренном меньшинстве.
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какой слог!
только вот вопрос - о чем сказать хотел?
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Валерий не всегда надо снимать пробу с того что другие называют - гавно, в мире есть намного вкуснее деликатесы.
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Константин, мнение очевидных говноедов о вкусе следует учитывать противоположно.
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Не ну пожалуйста ешь на здоровье не обляпайся. Еще глань "матч", "28 панфиловцев", "мы из будущего 2", только к нормальным людям не приближайся, запах будет не комильфо!
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Жду продолжения исторических драм: "Месть 28ми панфиловцев" И "Зоя Космодемьянская против Дарта Вейдера"
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Кто б спорил! Только истинные ценители, такие, как козломордые кацапы, ценят изысканный букет стекломоев, лосьонов, средств для ванн. И им безразличны все эти надписи, типа "не принимать внутрь, опасно!", ведь это для плебеев-говноедов )))
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В конце фильма "Военный корреспондент" корреспондент погибает от меткого выстрела украинской летчицы? Или фильм чисто пропагандонский и общее с реальностью только то, что кореспондент всю командировку в Донбабве "не просыхает"
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Ідея не моя. Таких можна пускати в Україну. І брати з них якийсь податок який піде ВСУ. Потім де небудь на сайті МінОборони викладати їх список і хто скільки сплатив.
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Конечно же гавноинтер плюнет,а НацсоветТВ утрется. Ведь команды щемить не поступало.
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и шо у нас нет героев та врезать по силовому кабельку интеру в новогоднюю ночь
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Как раз в Новогоднюю ночь чудеса и сбываются. И народ спокойно может массово породить героев во-время застолья и ёлочка на ИНТЕРЕ, вместе со всем каналом, сгорит в голубом огоньке.
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СБУ - це ще ті продажні шакали, але, у даному випадку, вони на висоті. Респект.
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Канал надо переименовать в "Интер-девочка-Ру".....
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его роль в горько-2 и хромуля из физрука - довольно не плохи...
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кстати обратите внимание на сленг на итере установка для ваты остаемся зимовать не уж то нет каналов которые выставят сленг типа не нужды мучаться чямодан вокзал ну и по тексту
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Это надо заспиртовать на века, чтоб и другие любовались.
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А ще 5 копійок можна? Когда на "Плюсах" год назад рассказывали о Мишико, как о дешевом популисте, все просто с ума сходили - как они смеют?!! Сегодня никто и не вспомнит. Резкий "95 квартал" также вызывает полярную кучу эмоций. И только стабильно упоротый в "комбэксэсэсэр" "Интер" остается на плаву. Ну да, у них же балластом - говно. Хрен потонут.
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Предлагал россиянам фотку из Судака на рабочий стол. Ни одна сволочь не взяла. Нацпредатели...

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Как сказал поэт:
Опять смешались на параде попы, чекисты, шлюхи, бляди....
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UkropSteel ‏@steel_ukrop 10 мин.10 минут назад
Путин продолжает зачистку! 27 декабря был убит генерал-майор, замначштаба ВДВ РФ, командовавший захватом Осетии и Крыма Александр Шушукин.


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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСБУ запретила въезд в Украину актеру Цапнику, сыгравшему роль боевика "ДНР" в антиукраинском фильме: надеюсь "Интер" приведет свой новогодний эфир в соответствие, - глава Нацсовета по ТВ. ДОКУМЕНТ
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