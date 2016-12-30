 СБУ запретила въезд в Украину актеру Цапнику, сыгравшему роль боевика "ДНР" в антиукраинском фильме: надеюсь "Интер" приведет свой новогодний эфир в соответствие, - глава Нацсовета по ТВ. ДОКУМЕНТ

"Ко мне в ФБ поступало немало сообщений об участии гражданина РФ Яна Цапник в новогоднем "огоньке" на "Интере". Причем, авторы сообщений отмечали отрицательную деятельности Я. Цапника в отношении нашей страны. Я обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить информацию об угрозе национальной и информационной безопасности Украины. Вот буквально полчаса назад и получил ответ от Службы безопасности (прилагаю). Если Ян Цапник действительно участвует в новогоднем "огоньке" на "Интере", надеюсь, что телеканал обратит внимание на информацию от СБУ и своевременно приведет свой эфир в соответствие", - заявил Артеменко.
Ранее стало известно, что российский актер Цапник, сыгравший "ополченца ДНР" в антиукраинском фильме, стал главным героем новогоднего огонька на "Интере".
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кроме "интера", естественно.
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"Мальчик, ты не понял, боярышника нам принеси! Нас, российских дипломатов, домой отправили!"
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Рейтинг у мышебратного народонаселения гарантирован!...
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только вот вопрос - о чем сказать хотел?
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Опять смешались на параде попы, чекисты, шлюхи, бляди....
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https://twitter.com/AlAhmediya/status/814705331217584128?lang=ru
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Путин продолжает зачистку! 27 декабря был убит генерал-майор, замначштаба ВДВ РФ, командовавший захватом Осетии и Крыма Александр Шушукин.
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