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Все про:игорный бизнес (259) Киев (15726) Нацполиция (5279) прокуратура (2500)

 Сотрудники прокуратуры и Нацполиции провели масштабную операцию по пресечению незаконной деятельности игорных заведений в столице. ФОТОрепортаж

Следователями прокуратуры города Киева в ходе совместной операции с сотрудниками управления защиты экономики в г. Киеве Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины проведено одновременно 40 обысков, направленных на пресечение незаконной деятельности игорных заведений, действовавших на территории столицы.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе столичной прокуратуры, по результатам проведения следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли 300 единиц компьютерной техники, 35 маршрутизаторов, "черную бухгалтерию", 25 тыс. гривен наличными, почти 70 банковских карточек и 8 единиц оружия.

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В целом на проведение операции было задействовано 200 человек личного состава.

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Действия лиц, причастных к организации незаконного игорного бизнеса, подпадают под квалификацию ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) и ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины.

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Следственные действия продолжаются.



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