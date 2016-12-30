 Сотрудники прокуратуры и Нацполиции провели масштабную операцию по пресечению незаконной деятельности игорных заведений в столице. ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе столичной прокуратуры, по результатам проведения следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли 300 единиц компьютерной техники, 35 маршрутизаторов, "черную бухгалтерию", 25 тыс. гривен наличными, почти 70 банковских карточек и 8 единиц оружия.
В целом на проведение операции было задействовано 200 человек личного состава.
Действия лиц, причастных к организации незаконного игорного бизнеса, подпадают под квалификацию ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) и ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины.
Следственные действия продолжаются.
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