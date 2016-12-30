 Более сотни предпринимателей в Луцке выстроились в очередь, чтобы закрыть ФОПы. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook пишет местный бизнесмен Игорь Левчук.
"Инвестиционный климат улучшается, предпринимательство растет, мы выходим из кризиса.... Очередь за закрытием ФОП в Луцке сегодня...", - пишет он.
Согласно новым нормам Налогового кодекса, уже с 1 января отдельные категории ФОП, в частности второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый социальный взнос более 704 гривен в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли, напоминает Четвертая власть.
2005 44
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Закрываются неликвидные схемные експортно-импортные ФОП...и что?
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Багато взагалі контрабандним товаром торгує без оформлення.
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главное, что народ занят, все при деле...
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Глава Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Роман Насиров лично открыл корпоратив налоговиков, на который пришло около тысячи сотрудников ведомства. На проведение мероприятия было потрачено не менее 1 млн. грн.
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Урряяяя!
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Груз - 3200......
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Проблема в том, что собираются 704 гривны получать не с неприбыльных (это уже давно), а с неработающих ФОП-ов.
На вопрос "а почему не работают" сразу даю пример: мини-пансионат, или летнее кафе или небольшой магазинчик возле пляжа где нибудь на Азовском море или в районе Скадовска. Люди отрабатывали сезон и с октября переходили на общую систему, дабы не платить налоги, а с апреля опять восстанавливали деятельность и пополняли бюджет.
Благодаря нашим законотварцам они теперь будут должны в апреле каждого года зарегистрировать предпринимательство, а 30 сентября - прекратить (то есть подать заявление на закрытие). Налоговая утонет в необходимых проверках.
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