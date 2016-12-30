EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Фоторепортаж
  2005  44
Все про:Луцк (305) предприниматели (1032)

 Более сотни предпринимателей в Луцке выстроились в очередь, чтобы закрыть ФОПы. ФОТО

В Луцке выстроилась очередь из более чем сотни людей на закрытие ФОП (укр. Фізична особа - підприємець). Причина - изменения в Налоговый кодекс, согласно которым теперь каждый ФОП должен будет платить по 700 грн ежемесячно, независимо от уровня доходов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook пишет местный бизнесмен Игорь Левчук.

предприниматели очередь фоп


"Инвестиционный климат улучшается, предпринимательство растет, мы выходим из кризиса.... Очередь за закрытием ФОП в Луцке сегодня...", - пишет он.

Читайте также: Порошенко подписал Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно улучшения инвестиционного климата в Украине

Согласно новым нормам Налогового кодекса, уже с 1 января отдельные категории ФОП, в частности второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый социальный взнос более 704 гривен в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли, напоминает Четвертая власть.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И хрен на них, в условиях конкуренции выживают сильнейшие. И не забываем, что способность к предпринимательской деятельности есть не у всех, но многие себя мнят именно предпринимателями, а на самом деле по уровню развития соотвестствуют полотёру.
 показать весь комментарий
Ответить
 
тем не менее кормили себя и свои семьи. и работали легально. теперь уйдут в тень. Покращення
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Закрываются потому, что их заставили с 1 января 2017 года платить ЄСВ в размере 700 грн, что это за предприниматель, который не в состоянии оплачивать себе пенсионный стаж?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а с чего платить 700 гр. если прибыли нет? Есть сезонные работы, весна-лето. с какого платить весь год, если работаешь как ЧП только половину? Народу добавили головняка с открытием/закрытием ЧП вот и все
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сын пса, возможно они не занимались временно предпринимательской деятельностью. Они платили достаточно много налогов. Учитываю то что у предпринимателей нету льгот типа субсидий итд. Короче ты настолько тупой что диалог не получиться, пока
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот, как ты например . Оратор куевый. Тупой , а лезешь судить .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И хрен на них, в условиях конкуренции выживают сильнейшие. И не забываем, что способность к предпринимательской деятельности есть не у всех, но многие себя мнят именно предпринимателями, а на самом деле по уровню развития соответствуют полотёру.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Народ у нас дебиловатый ,не бизнес надо закрывать а власть уродов и ворюг !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это не бизнесмены, а необразованные чуваки с завышенным самомнением.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ,ну да ,бизнесмены это ахметов,фирташ,коломойский,порошенко а в очереди стоит сплошь тупое быдло ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Убогое ,ты тоже предприниматель? Твое предприятие на цензоре. Не переживай,тролли налогом не облагаются Единственное ,так это могут лишить тебя кураторы премии в виде фонфарика боярышника.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Единственное,что я предпринимаю,так это попытку ставить такое быдло,как ты в стойло и мне это неплохо удаётся .....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это не только в Луцке походу. в Сумах такая же картина. я такой километровой очереди не видел со времен совка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Фотка с вывеской "Шоколадница" доставляет ассоциативный ряд
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я тоже заметила , вот оно шоколадное цартсвие даёт народу беду только.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Болезное , а 700гр для барыг в очереди это много или мало?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ох и новость....
еще бы написали
"Более сотни машин в очереди на парковку Ашана....."
"Кассы метро, не справляются с потоком...."


Закрываются неликвидные схемные експортно-импортные ФОП...и что?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
адпись Соответственная "ШОКОЛАДНИЦА" - обобщенное созвучие нескольких слов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Щось не бачу зачинених точок по місту,навпаки...
Багато взагалі контрабандним товаром торгує без оформлення.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Благодаря , что люди ввозят из Польши товар у нас ещё есть что кушать , а то такое гАвно как от Украинского производителя - красной колбасы и молока из пальмового масла есть нельзя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Была такого же мнения пока не попробовала польскую колбасу,наши продукты намного качественнее. Возят спиртное,кофе,чай,шоколад,соусы,элитные сыры.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бытовую химию. И не польские,а европейские.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты вообще то троллятина , раз считаешь что колбаса с красителями и где нет мяса вкуснее - это я за наших производителей пишу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты тоже барыжничаешь через Польшу ,шо так разнервничалось?
 показать весь комментарий
Ответить
 
потом во вторую очередь - за субсидиями...
главное, что народ занят, все при деле...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какие не сознательные, за что же теперь ГФС гулять то будет?

Глава Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Роман Насиров лично открыл корпоратив налоговиков, на который пришло около тысячи сотрудников ведомства. На проведение мероприятия было потрачено не менее 1 млн. грн.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сейчас идёт процесс очистки сферы предпринимательства от случайных людей, которые барыжничество считают бизнесом, хотя это далеко не так.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Барыга это Порошенко и Ко , который платит налоги агрессору - который напал на Украину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Йулепутенобот, барыга не занимается производством, а тупо перепродажей так, что сделай вывод , кто есть кто..................но думаю у тебя вата в голове и кроме хуйлушкиных лозунгов от тебя ничего не услышу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Эти идиоты серьезно мечтали, что люди будут им отстегивать бабло за бумажку? ЧПшку открыть дело одного дня, это закрыть его месяц надо. Удивляет тупая наивность наших воров, рассчитывающих, что люди находящиеся на грани выживания будут за просто так их содержать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поддержка малого бизнеса европейской властью во всей красе!
Урряяяя!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы за порошенковскую , так оно никогда не было проевропейским , а только просто вором.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
М-м-мдя... Люди голосуют ногами. Как хорошо, что я сыграл в такую игру, с государством, только один раз- в 1998-м. Удалось раны зализать. И то!!! Бандиты крышевавшие спасли! А так бы- хрен зна...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо ГройсМэну и Реве фотки переслать!
Груз - 3200......
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как же наши журналисты умудряются исказить текст закона...
Проблема в том, что собираются 704 гривны получать не с неприбыльных (это уже давно), а с неработающих ФОП-ов.
На вопрос "а почему не работают" сразу даю пример: мини-пансионат, или летнее кафе или небольшой магазинчик возле пляжа где нибудь на Азовском море или в районе Скадовска. Люди отрабатывали сезон и с октября переходили на общую систему, дабы не платить налоги, а с апреля опять восстанавливали деятельность и пополняли бюджет.

Благодаря нашим законотварцам они теперь будут должны в апреле каждого года зарегистрировать предпринимательство, а 30 сентября - прекратить (то есть подать заявление на закрытие). Налоговая утонет в необходимых проверках.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как зрадоботы начали за барыг очко рвать Когда про Пороха ,так он барыга. А если другие барыги ,так они не барыги ,а бедные жертвы. Зрадодрочеры ,где ваша логика? Определитесь уже.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 Облако тегов
1+1 армия Безъязыков боевик война Днепр_город Донбасс Кабмин кибербезопасность киберпреступление Киев лицензия Минобороны Нацполиция Нацсовет_ТРВ обмен обстрел Одесская область Омелян Порошенко прокуратура розыск Россия санкции СБУ смерть СНБО суд США убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти