 Полиция задержала иностранца, предлагавшего 75 тыс. долларов взятки военному прокурору. ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины, 75 тысяч долларов США неправомерной выгоды предлагали военному прокурору Южного региона представители общества, которое осуществляет морские перевозки.
В рамках уголовного производства по факту совершения контрабанды на судно был наложен арест. Таким образом злоумышленники хотели "решить вопрос" о снятии с него ареста.
Генеральной прокуратурой Украины было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
29 декабря оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции и работники Генеральной инспекции внутренних расследований и безопасности ГПУ задержали 46-летнего иностранца в одном из ресторанов Печерского района столицы. Правоохранители изъяли 75 тысяч долларов США, которые он передал военному прокурору за возвращение судна компании.
В настоящее время представитель общества-перевозчика задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Взяткодателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.
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Теперь молдаванский барыга будет знать что контрабас с Крыма - монополия прокурорско-судейско-СБУшней Братвы
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на столі стоїть чай, значить той іноземець.... ХТО?
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вчерашняя новость в новой "борьба с коррупцией" обертке.
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