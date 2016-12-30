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Все про:взятка (3170) Киев (15726) прокуратура (2500)

 Полиция задержала иностранца, предлагавшего 75 тыс. долларов взятки военному прокурору. ФОТОрепортаж

Мужчина задержан сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции и Генеральной инспекции внутренних расследований и безопасности Генеральной прокуратуры Украины в одном из ресторанов Печерского района столицы.

Как сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины, 75 тысяч долларов США неправомерной выгоды предлагали военному прокурору Южного региона представители общества, которое осуществляет морские перевозки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Детективы НАБУ завершили следствие в деле о взяточничестве экс-и.о. ректора НАУ, - Холодницкий

В рамках уголовного производства по факту совершения контрабанды на судно был наложен арест. Таким образом злоумышленники хотели "решить вопрос" о снятии с него ареста.

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Генеральной прокуратурой Украины было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

29 декабря оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции и работники Генеральной инспекции внутренних расследований и безопасности ГПУ задержали 46-летнего иностранца в одном из ресторанов Печерского района столицы. Правоохранители изъяли 75 тысяч долларов США, которые он передал военному прокурору за возвращение судна компании.

Смотрите также: На взятках в общей сумме 20 тыс. грн задержана замдекана одного из вузов Одессы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В настоящее время представитель общества-перевозчика задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Взяткодателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Хз, но в Украине скорей снег в июне пойдёт, чем прокурор/судья/депутат/министр/мент/чиновник откажется от $75 тыс взятки.
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ТОЛЬКО если "терпила" не залез в "мусорскую" тему.

Теперь молдаванский барыга будет знать что контрабас с Крыма - монополия прокурорско-судейско-СБУшней Братвы
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хз, ты не прав, откуда тогда взятки в миллионы берутся если по твоему все можно решать суммой в $75К
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А прокурора принимателя взятки тоже задержали или он успел внести в залог 75к зелени?
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Сытник скоро кучу наложит перед кабинетом Матиоса... что не торпеда военному прокурору, все неудача!
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А чего бы не назвать национальность иностранца?
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Угадай:
на столі стоїть чай, значить той іноземець.... ХТО?

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та гражданин Молдовы - на кайене номера Кишиневские

вчерашняя новость в новой "борьба с коррупцией" обертке.
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было... в ходе процесса произошла усушка и утруска на 15 К...
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