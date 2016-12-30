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Все про:задержание (4729) Нацполиция (5279) смерть (4286) стрельба (2056)

 Полицейские застрелили мужчину, который нападал на прохожих и порезал медсестру в психдиспансере в Хмельницком. ФОТОрепортаж

Сегодня утром, 30 января, на перекрестке улиц Тернопольской и Каменецкой в Хмельницком произошла стрельба.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в патрульной полиции говорят, что пытались задержать мужчину, нападавшего на прохожих. От полученных ранений мужчина скончался в карете "скорой". По предварительной информации, мужчина с острым металлическим предметом напал на трех хмельничанок.

стрельба смерть полиция


"Когда выходила на улицу, то видела, как стреляли полицейские", - говорит хмельничанка Инна, которая стала свидетелем события, передает местный сайт vsim.ua.


убийство стрельба


По предварительной информации, в мужчину стреляли двое. Информацию о том, что оружие применили патрульные, подтвердил представитель управления Роман Мартынюк.

стрельба смерть полиция

Нападавшим оказался 46-летний житель Хмельницкого, который стоял на учете в психдиспансере. По предварительной информации, сначала он напал на женщину, которая работает в Хмельницком областном психоневрологическом диспансере, что на Каменецкой. Он порезал ей лицо.

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"Патруль остановили прохожие, ребята ехали на пересменку, люди жестами показывали на человека, который нападал на прохожих. Но когда мужчина увидел патрульных, начал сокращать дистанцию и достал острый металлический предмет. И уже тогда начались события, которые имеют такие последствия", - рассказал Мартынюк.

стрельба смерть полициястрельба смерть полиция


По словам патрульных, мужчина никак не мог успокоиться. На предупреждения не реагировал. Начал подходить все ближе. Сначала полицейские применили слезоточивый газ. Когда это не помогло, сделали несколько выстрелов в воздух. Когда увидели, что мужчина достал из кармана острый предмет и стал приближаться, то выстрелили в ногу. По словам полицейских, которые сейчас работают на месте происшествия, в руках у нападавшего было шило или заточка.


убийство стрельба
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Элементарно. Пробили бедренную артерию. Если так, то до приезда скорой из психа вся кровь успелабы раз пять вытечь.
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А полицейские не могли артерию ремнем пережать? Это даже школьники умеют.
Не оправдывайте, они промахнулись.
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С любой артерией конечности все ОЧЕНЬ просто - снимаете ремень и накладываете жгут выше раны, как можно сильнее затягиваете до приезда скорой. Это знают даже школьники - и вы запомните, вдруг пригодится.
Судя о фото, кровь на снегу разлита в районе туловища жертвы, и ее немного - он точно не истек кровью. Зачем оправдывать полицейских - не понимаю, они в любом случае виноваты. Если бы псих был с пистолетом - другое дело, а с шилом могли бы и не стрелять, или бы в ногу попали, или первую помощь оказали - все равно вина на них.
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Еще раз: всё очень просто бывает тогда, когда артерия под кожей, и жгут прижимает её к мышце. Именно поэтому с бедренной артерией все не так просто, что и описано по ссылочке.
Что касается "оправданий", то, перечитав свои посты, я их не заметил. Смысл их не в оправданиях, а в том, что с обвинениями не стоило бы торопиться.
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ну ка расскажи нам про артерию и пережимание.оправдывать мы будем когда лицо порежут твоей маме или дочке.надеюсь ты не против что бы полицейские мешали какому нибудь негодяю порезать тебе лицо????
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А зачем ? Что бы этот при паренный в следующий раз кого-то порешил ? У нас ушлепок тоже с топором иногда бегает ( еще с козой живет , но то такое )) ) говорят без его согласия нельзя его прикрыть . На лечение психа нужно его согласие ).
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Вполне возможно , просо перебили артерию , вот и истёк кровью . Или сердце не выдержало .
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Когда увидели, что мужчина достал из кармана острый предмет и стал приближаться, то выстрелили в ногуИсточник: http://censor.net.ua/p421688 ворошиловские стрелки мля стреляли с пару метров в ногу и убили это как???
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Кровопотеря. Бедренная артерия, около 3 мин.
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Если в ногу, то почему написано,- застрелили?
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Надо было написать "Забили ногами...". Стреляли и застрелили. Глупый вопрос!
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а ты полагаешь ,что застрелить можно только в другие части тела???извини но ты явно тупишь или тролишь
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Все четко.
Угроза окружающим, и полицейским.
Добавить нечего.



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нулевка-обтекай
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А вы представьте себя на месте той женщины , которой он лицо порезал . Если все происходило так , как написано , а свидетелей много , то полицейские выполнили все согласно инструкции . Да не повезло буйному , но сколько человек он мог покалечить , или убить? А потом после трёх лет принудительного лечения выйти , и опять двадцать пять .
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Живительная пиздюлюля vs карательная психиатрия
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Брехня, його, як завжди, облили зеленкою в пику.
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СТРЕЛЯЛИ В НОГУ, ЗАСТРЕЛИЛИ НАСМЕРТЬ https://www.rbc.ua/rus/news/hmelnitskom-proizoshla-strelba-odin-chelovek-1483089539.html
ПЛЯ! РУКОЖ*ПЫ! НЕТ СЛОВ ПРОСТО.
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Застрілити можна і в ногу, він міх просто стикти кровю.
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Да, приходилось читать, что даже из травмата, при попадании в бедро- убивали. Какая-то там вена проходит... не помню.
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У Львові кілька років тому дівчинка загинула поблизу ринку "Шувар", осколком від взривного пристрою поранило в ногу, лікарям не вдалося її врятувати.
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Правильно, всякую падаль нужно отстреливать, а то слишком много придурков с ножами, гранатами и пр. развелось.
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.. це швидше всього .. "прикрили" .. дивлячись на активність ГЛАШАТАЇВ мвс .. усе може бути ..
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а где же шокеры дубинки? Или пох, Олейник который пассажира застрелил проканал, а тут сам бог велел?
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А завтра кто-то быть может посчитает конченым тебя...
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Той дебіл на БМВ фігзнає скільки часу втікав від поліцейських, пасажир міг зупинити воділу, незахотів, помер він випадково - померти мав водій.
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Олійника потрібно виправдати а посадити воділу за дії що привели до важких наслідків (вбивство).
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Твоих папу с мамой по той же статье. Хотя в твоём случаи и гениколога родителей привлекать надо.
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Нешо лізти в рукопашну на неадеквата з ножом, який вже поранив людину.
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некуй кидаться на людей, застрелили психа и ладно. Если бы он кого то зарезал то вони было бы не меньше, типа "куда смотрит наша новая полиция "
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Жінці порізав обличчя, поранув би по шиї сталася б трагедія.
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Какая разница куда застрелили?Угрожает жизни,все,в расход
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опять пидорасня ольгинская набежала.херовая полиция???? ну и вам то что??? у вас в козлостане боярышниковые войска в полном порядке вот и обтекайте,кацапня гнусная.
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ольгинцы такую полицию только хвалят. Она прямо как в Ольгино.
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Может не все пишут,но из того, что есть: А рукопашному бою, обезвреживанию преступников ментов не учат? А если бы обкуренный школяр с шилом на наряд копов шел- тоже бы сразу насмерть? Ну тогда и я готова хоть сейчас в менты наниматься, пусть покажут , где курок в пистолете- и все!
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Вы это Американским полицейским раскажите
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