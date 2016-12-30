 Полицейские застрелили мужчину, который нападал на прохожих и порезал медсестру в психдиспансере в Хмельницком. ФОТОрепортаж

От полученных ранений мужчина скончался в карете "скорой".

По предварительной информации, мужчина с острым металлическим предметом напал на трех хмельничанок.





Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН , в патрульной полиции говорят, что пытались задержать мужчину, нападавшего на прохожих.

"Когда выходила на улицу, то видела, как стреляли полицейские", - говорит хмельничанка Инна, которая стала свидетелем события, передает местный сайт vsim.ua

По предварительной информации, в мужчину стреляли двое. Информацию о том, что оружие применили патрульные, подтвердил представитель управления Роман Мартынюк.Нападавшим оказался 46-летний житель Хмельницкого, который стоял на учете в психдиспансере. По предварительной информации, сначала он напал на женщину, которая работает в Хмельницком областном психоневрологическом диспансере, что на Каменецкой. Он порезал ей лицо."Патруль остановили прохожие, ребята ехали на пересменку, люди жестами показывали на человека, который нападал на прохожих. Но когда мужчина увидел патрульных, начал сокращать дистанцию и достал острый металлический предмет. И уже тогда начались события, которые имеют такие последствия", - рассказал Мартынюк.По словам патрульных, мужчина никак не мог успокоиться. На предупреждения не реагировал. Начал подходить все ближе. Сначала полицейские применили слезоточивый газ. Когда это не помогло, сделали несколько выстрелов в воздух. Когда увидели, что мужчина достал из кармана острый предмет и стал приближаться, то выстрелили в ногу. По словам полицейских, которые сейчас работают на месте происшествия, в руках у нападавшего было шило или заточка.