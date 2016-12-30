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Все про:жилье (576) Минобороны (4507) Одесская область (1274) ремонт (600) строительство (1629) военнослужащие (3037)

 Военнослужащие на Одесчине завершают переоборудование казармы под общежитие для контрактников. ФОТОрепортаж

В пункте постоянной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Юг" подходит к завершению ремонт казармы, переоборудованной для проживания военнослужащих военной службы по контракту.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Как пояснил заведующий общежития Андрей Ованесян, после выполнения всех работ и оборудования необходимой мебелью здесь будут с комфортом размещены около полусотни контрактников бригады - в основном, участники АТО. Кроме жилых комнат, для удобства военных на этаже также будут оборудованы кухня, санитарный блок с душевыми кабинами, бытовая комната со стиральными машинами, а также помещения для сушки обуви и одежды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В очереди на обеспечение жильем стоит сегодня 44 тыс. военнослужащих, а ежегодно выделяемых денег хватает только на 2 тыс., - руководитель проекта по обеспечению жильем служащих ВСУ Грант. ИНФОГРАФИКА

Сейчас ремонтная команда завершает отделочные работы в помещениях. Достичь высоких темпов работ позволила материальная помощь общины пгт Доброслав и лично мэра Людмилы Прокопечко, которые передали на ремонт большую часть необходимых материалов.

Ремонтом помещений занимаются военнослужащие подразделения материально-технического обеспечения бригады, которые еще в гражданской жизни приобрели опыт строительства. Ребята признаются, что в перспективе желали бы сюда заселиться. Поэтому все работы выполняют на совесть.

Завершить переоборудование казармы в бригаде планируют в январе-феврале следующего года. Это позволит улучшить вопрос с обеспечением жильем военнослужащих бригады.

Также читайте: "Деньги есть - квартир нет": Минобороны не использовало 4 млрд. грн. из финресурса на тыловое и материально-техническое обеспечение, - Матиос

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Срочники белят красят задарма...а хенералы карманы бабками набивают....
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А міноборони не використало мільярди гривень на житло військовослужбовцям, поки солдати ремонтують власні казарми замість бойової підготовки! Полторак має йти з посади і йти під суд за таке керівництво! В країні війна а вони стіни фарбують! Солдати мають не вилазити зі стрільб вдень і вночі, солдати мають приходити в казарму щоб помитись, поїсти і виспатись, а потім знову на полігон! З такими тупими генералами та міністрами ми армію НАТО не побудуємо і путіна не переможемо! Солдат це не раб і не будівельник, солдат це захисник України, а ви падли, допомагаєте путіну знищувати Україну, своїм ідіотським керівництвом ЗСУ!
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Генерал танковых войск барон Гейр фон Швеппенбург.
Из приказа по введению сокращённого КМБ (Kurzausbildung), 1943 год
Девиз: «Учить только тому, что необходимо для выживания и сохранения жизни на войне: создай солдата для поля боя - остальное не важно».
а) Первейшее и главнейшее место ежедневных занятий - полоса для занятий с боевой стрельбой. Равно определяющее значение имеет распределение учебного времени. Время всего периода обучения - только три месяца или более продолжительное (если оно имеется) должно быть распределено как у опытного в финансовом и управленческом отношении делового человека. Расписание занятий это средство достижения цели. Старший начальник должен постоянно его контролировать. Можно обмениваться текстами расписаний между подразделениями с целью стимулирования мышления и взаимного обучения.
ä) Цель всего солдатского обучения создать свободно мыслящего бойца, наработавшего охотничий дух.
b) Полоса для занятий с боевой стрельбой должна отвечать требованию представлять возможность одновременного обучения самому важному для пешего солдата: огневой подготовке, маскировке, окапыванию и скрадыванию. С самого начала эти учебные задачи не должны отделяться друг от друга или во времени. Они должны усваиваться как взаимопроникающие функции. Вследствие этого традиционное стрельбище бесполезно. Оно не изображает местность. Поэтому оно не подпадает в сферу реалий войны.
c) Шверпункт всего обучения находится в хорошей стрельбе, в которой надо превосходить противника. Это даёт лучший шанс выживания.
d) Огневая подготовка начинается сразу с боевыми патронами, традиционные подводящие теоретические и практические занятия устраняются (изучение траекторий и использование холостых патронов). После знакомства с основами, обучаемый должен сам определять, когда стрелять, а когда нет. Собственно на полосе для занятий с боевой стрельбой обучаемые не должны знать, где появятся мишени, какого типа эти мишени будут, когда они появятся, сколько времени они будут видимы и на какой дистанции они появятся.
e) Базовое пехотное обучение - это сконцентрироваться на изучении карабина, пистолет-пулемёта и винтовки, оснащённой оптическим прицелом.
f) Занятия с оружием начинаются на второй день прибытия на курс вне зависимости было ли завершено снабжение формой. Ночные занятия планируются начиная с третьего дня, также как и стрельба боевыми патронами в условиях ограниченной видимости. С началом КМБ стрельба холостыми патронами исключается.
g) Строевая подготовка и церемонии в любом виде и под любыми другими названиями запрещены. Военнослужащие усваивают необходимые порядки по мере прохождения учебного курса, начиная с команды «Становись!» и далее. Последовательное продвижение от одиночного обучения к групповому и разделение на одиночную подготовку, подготовку отделения и затем роты в традиционной последовательности запрещено. Оно заменено на так называемое «комбинированное обучение»: после нескольких дней одиночной подготовки, один день подготовки в составе отделения сменяется одним днём одиночной подготовки, потом днём подготовки в составе взвода, а затем, опять днём подготовки в составе отделения. Командир должен наблюдать нарушения порядка и ошибки и исправлять их путём повторений или используя группы инструкторов. Общая идея - получить боеготовые подразделения самого низшего организационного уровня как можно быстрее.
h) Значимые проценты учебного времени, около одной трети, выделяются на ночные занятия и бой в ограниченной видимости. Существенные компоненты обучения это - условия полной темноты, бесшумное передвижение, стрельба ночью и в условиях ограниченной видимости, тихое окапывание и важнейший ближний бой в ночных условиях. Двадцать пять процентов всех боеприпасов выделенных на курс должны быть выстреляны ночью или в условиях ограниченной видимости.
i) Особый план ночных занятий составляет основу обучения ночным действиям.
j) Окапывание и маскировка относятся к основам боя. И то, и другое изучается по базовому наставлению с таким условием, чтобы боеготовый новобранец соответствовал установленным требованиям по окапыванию и маскировке. Он должен сам в реалистичных полевых условиях вырыть и замаскировать в соответствии с требованиями боя всё, что должен уметь отрыть отдельный боец, как то: стрелковую ячейку, круговую траншею на отделение, выносную ячейку (Grabenstummel), изгиб траншеи (Winkeldeckungsloch) и подобное.
k) Без исключения каждое занятие по боевой подготовке - по одиночной, в составе отделения и взвода, должно наблюдаться «глазами противника», в стереотрубу, со стороны противника. Насколько только это возможно, наблюдатель должен иметь боевой опыт. «Вражеский наблюдатель» должен быть снабжён красным флагом. Если виден красный флаг, занятие останавливается. После чего ошибки устраняются повторениями, пока ведущий занятия не даст положительной оценки.
l) Во все занятия - по одиночной подготовке или по бою в составе подразделений, должен вноситься элемент соревновательности.
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Дело хорошее, но вот по стандартам НАТО (куда мы идём семимильными шагами ), этим должны заниматься не военнослужащие, а профессионалы.
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одна труба. один кран. горячей тупо не предусмотрено....
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ну вже якщо робити ремонт, то навіщо наслідувати совкові звичаї ? В умивальниках попідводили лише одну - холодну воду, це совок. Хіба складно було підвести гарячу ?
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И где только они такой крантик отыскали...а по документам наверное турецкий смеситель поставили....а простите из этого крана какая вода течет холодная или горячая....если холодная то зимой наверное надо будет горячую из батареи брать и в тазике смешивать....ну прямо все для комфорта и удобтва солдата...
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Кто служил в армии, тот знает, что в казармах горячей воды никогда не было. Летом и зимой только холодная.
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Краники латунні 60-х років, батареї чавунні 40-х років, сифони під умивальниками чавунні 20-х років. Кахель найнижчого сорту. Чим тут хвастаються? А тепер уявіть з чого зібрані українські літаки й БТРи. Вірно, з такого ж г.
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Эт как дембельский аккорд или вместо боевой подготовки. А кричали шо армия изменилась. Ню, ню.
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