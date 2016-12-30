 Асфальтоукладчик, "керхеры" и машины для отлова животных: Днепр закупил коммунальной техники на 186 миллионов. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Вся техника была закуплена в этом году. До 15 января в Днепр должны прибыть еще 10 аварийных машин.
Все машины будут распределены между коммунальными предприятиями "Гидроспоруды", водоканалом и управлением по ремонту и эксплуатации автодорог.
Напомним, чтобы отчитаться о потраченных средствах, коммунальщики Днепра устроили горожанам выставку техники.
Инспектировал новинки лично мэр города Борис Филатов. Своими впечатлениями он поделился в Фейсбуке.
"Обещанные ништяки приехали. Десятки единиц. Аварийки, бытовки, самосвалы, краны, илососные машины. Выстроили в ряд - в фотоаппарат не влезли.
В прошлые годы город покупал технику по 1-2 единицы. В этом - десятками.
Не спрашивайте, откуда деньги.
Конечно, это Дедушка Мороз принёс под елочку", - писал он 26 декабря.
Отдельно Филатов выделил технику для асфальта.
Фреза дорожная самоходная на гусеничном ходу Wirtgen W100 CF (стоимость 16,370 млн грн):
"Мой большой ответ "оппозиции" и к ним переметнувшимся коллаборантам и предателям из "Укропа", БПП и "Самопомичи"
Новая немецкая фреза для асфальта".
Комментируя технику для отлова и перевозки бродячих животных, мэр отметил, что на постсоветском пространстве ей аналогов нет:
"Да, мы сделали на заказ и выкупили, не имеющие аналогов в странах СНГ, автомобили для отлова и перевозки бродячих животных. С вентиляцией и отоплением. И индивидуальным отсеком каждому.
А ещё на крыше есть раскладная лестница. Чтобы снимать с деревьев глупых котиков".
Автомобиль специальный для отлова животных Peugeot new Boxer CH L3, шаси-кабина с кузовом для перевозки животных в количестве 12. Закуплено 2 единицы (стоимость одной 1, 304 млн грн):
Филатов решил посоревноваться с Киевом, купив на два "керхера" для чистки снега больше, чем в столице:
"Пока военные эксперты, переквалифицировавшиеся в банковских аналитиков, ломают в соцсетях копья, то мы тут "кёрхеров" подкупили для чистки тротуаров, ну и тракторов с бульдозерами.
Кстати, у нас "кёрхеров" четыре, а в Киеве только два.
А больше таких в стране ни у кого нет:)".
Асфальтоукладчик Vogele super 1600-3 на гусеничном ходу (стоимость 14,45 млн грн):
Автомобиль каналопромывочный КО 503 КП-12 (3 единицы по 2, 69 млн грн):
"К нам приехала каналопромывочная машина. "Форд". 500 атмосфер. Единственная в Украине. Когда она дует в ливневки, то из-под земли вылетают кости князя Потёмкина", - отметил Филатов.
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Подобного в городе нет с приходом Филатова.
Огромное ему спасибо
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так в Днепре появился нормальный мэр, вот так держать.
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Не секрет что мисцэвэ коммунальное начальничье ворьё хочет по полмиллиона гривен на промывку ливнестоков. А в Днепре вообще миллионами суммы исчислялись.
Неужели "секрет"?
Вот схема:
Выделяются деньги для комунпредприятия на эти цели: скажем, 500 тысяч грн.
Десять рабочих с лопатами за зарплату в 1700 грн колупаютсчя с ливнестоками месяц.
Подгоняют грузовик для вывоза, платя якобы на свалку (и здесь воруют) а выбрасывают в яр за городом.
Зататы 17 тыс грн на зарплату землекопам плюс транспорт. Итого всех затрат тысяч на 30 максимум.
500 - 30 = 470.
По итогам месяца рапортуется в бумажечках что работа выполнена.
И всё чудесно.
Хватает всем, и мэру, и главбушке, и начальнику комунворья.
Майдан пэрэмиг, аджэтоговарти.
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А можно узнать? Это он про кого? Кто там шумит в соцсетях????
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І не тільки німці
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