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 Политика Украины
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 Репрессии России против граждан Украины являются беспрецедентными. Призываем страны-члены ООН усилить давление на агрессора, - Ельченко. ДОКУМЕНТ

Постпред Украины в Организации объединенных наций обратился с письмом к генсеку ООН, в котором призвал страны-члены организации усилить давление на Россию как страну-агрессора

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме, опубликованном на странице Twitter Миссия Украины в ООН.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ использует на Донбассе те же методы, что и в Сирии - сначала развязывает агрессию, а потом пытается стать посредником, - Ельченко

"Репрессии России против граждан Украины являются беспрецедентными. Призываем страны-члены ООН усилить давление на агрессора", - сказано в письме.


оон репрессии



Напомним, 29 декабря 2016 года МИД Украины сделал заявление о том, что Россия удерживает на своей территории по политическим мотивам как минимум 17 граждан Украины, еще 27 украинцев безосновательно задержаны и арестованы в оккупированном агрессором Крыму.



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Русский нацист приехал завоевывать Украину, но попал в плен. После этого от него отказалась российская оккупационная администрация на Донбассе, уволив задним числом.
Ничейный русский наемник сидит в Лукьяновском приюте для брошенных наемников. Ждет когда хозяева вспомнят о нем и обменяют.
https://www.youtube.com/watch?v=4L984nptMQ8
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З.Догг 🐕 😱😝😈
✌ ‏@mskndg 5 год5 годин тому

Как бы Кремль не психанул: впереди же ещё санкции за военные преступления в Сирии. + 2 раунда кибер-санкций. Очень Воронеж жалко 8((((((
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Рассея участвовала в расстреле Царской Семьи и Самого Царя, Вове еще будет награда за все Войны!
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"Давлєніє" нотамі пратєста? Прям аружиє массавага унічтаженія
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А была инфа,что лично карлик поперхнётся-ждёмс!
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Русские орки украинцев уже сто лет боятся до безумия. Поэтому и голодомор устроили
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"Репресии России против граждан Украины..."???!
- А окупация украинских территорий это что - такая себе мелочь? Браво, президенту?
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Треба подивитися на політичні репресії в Україні проти патріотів з боку прокурворів, мусорів та суддів.
А потім про скотопарашників можна патякати.
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