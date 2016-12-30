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 Полевые учения артиллерийских подразделений ВСУ прошли на Херсонщине. ФОТО

На Херсонщине, в оперативно-тактическом группировке "Юг", состоялись полевые учения артиллерийских подразделений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Основной задачей полевого выхода стало совершенствование системы управления артиллерийскими подразделениями в различных видах боя. Также артиллеристы уделили внимание совершенствованию боевого слаживания и полевой выучки боевых расчетов с целью отработки действий во время огневого поражения противника.

учения

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое военнослужащих-контрактников получили ранения на полигоне в Житомирской области вследствие детонации минометной мины, - Военная прокуратура

учения

К учениям на полигоне привлекались военнослужащие, которые были приняты на военную службу по контракту и прибыли на комплектование артиллерийских подразделений из учебных центров в течение этого года. Свой опыт в применении артиллерии передали воины-участники АТО.

Смотрите также: Боевые стрельбы артиллерийских подразделений прошли на полигоне "Дивички" в рамках учений "Рубеж - 2016". ФОТОрепортаж

По оценке командования подразделения выполнили все поставленные задачи и в полном составе готовы к боевой работе.
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а вот и геноциды, о которых русня визжала что на Херсонщине ихтамнет.
до крысноперекопска с Каланчакского района достают на ура.
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Молодцы ребята,набирайтесь опыта, чтоб потом гнать орду с нашей земли
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