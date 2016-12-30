 Полевые учения артиллерийских подразделений ВСУ прошли на Херсонщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Основной задачей полевого выхода стало совершенствование системы управления артиллерийскими подразделениями в различных видах боя. Также артиллеристы уделили внимание совершенствованию боевого слаживания и полевой выучки боевых расчетов с целью отработки действий во время огневого поражения противника.
К учениям на полигоне привлекались военнослужащие, которые были приняты на военную службу по контракту и прибыли на комплектование артиллерийских подразделений из учебных центров в течение этого года. Свой опыт в применении артиллерии передали воины-участники АТО.
По оценке командования подразделения выполнили все поставленные задачи и в полном составе готовы к боевой работе.
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до крысноперекопска с Каланчакского района достают на ура.
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