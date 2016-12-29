 Украинский контингент в Конго получил новую вертолетную технику, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Ротация вертолетной техники в ДР Конго проходила на аэродроме города Кисангани.
"Перебазировка на 6 тыс. км, из Украины в Конго 5 вертолетов процесс не простой. Например этот раз, впервые с начала ротации в ДР Конго мы загружали в АН-124 "Руслан" не 4 вертолета, как обычно, а 5. Если по типовой схеме с Ми-24 надо демонтировать лопасти несущего и рулевого винта, консоли крыла, стабилизатор, то с Ми-8 кроме лопастей и топливных баков пришлось снимать хвостовую балку.
Учитывая, что стоянка грузового "Руслана" вещь не дешевая, все работы мы провели очень быстро. В условиях 40 градусной жары процесс разгрузки-загрузки пяти машин занял около 8 часов. В целом инженерно-авиационный состав отряда за 4 дня провел демонтажные работы с вертолетов, день заняли именно загрузки и 4 дня понадобилось на монтаж новоприбывших машин", - рассказал заместитель командира 18 отдельного вертолетного отряда подполковник Юрий Хромов.
После опробования и ознакомительного полета новой техники на аэродроме Кисангани, летчики совершили перелет на базовую площадку контингента в городе Гома. Там, сразу по прибытию вертолетов представители Миссии ООН провели сертификацию, и уже на следующий день украинская авиационная техника была задействована в многонациональной операции.
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Или ты считаешь как оратор выше что мы доплачиваем что бы наш миротворческий контингент где то там был?
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Дійсно - що там той Донбас , головне , аби в Конго гелікоптрів було вдосталь ...
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Так победим.
В Конго.- Шымановский (@Shymanovski) 29 декабря 2016 г.
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