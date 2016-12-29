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 Украинский контингент в Конго получил новую вертолетную технику, - Минобороны. ФОТОрепортаж

вертолет

Военнослужащие национального контингента в ДР Конго получили из Украины три вертолета Ми-24 и два Ми-8. Данные машины прошли полный цикл капитально-восстановительных работ на авиаремонтном заводе Конотопа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Ротация вертолетной техники в ДР Конго проходила на аэродроме города Кисангани.

"Перебазировка на 6 тыс. км, из Украины в Конго 5 вертолетов процесс не простой. Например этот раз, впервые с начала ротации в ДР Конго мы загружали в АН-124 "Руслан" не 4 вертолета, как обычно, а 5. Если по типовой схеме с Ми-24 надо демонтировать лопасти несущего и рулевого винта, консоли крыла, стабилизатор, то с Ми-8 кроме лопастей и топливных баков пришлось снимать хвостовую балку.

вертолет

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Около 250 украинских миротворцев отправились в Конго в рамках Миссии ООН. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

вертолет

вертолет

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это ошибка: военная прокуратура просто пока не разобралась", - Богуслаев о закупке чиновниками Минобороны непригодных вертолетов

Учитывая, что стоянка грузового "Руслана" вещь не дешевая, все работы мы провели очень быстро. В условиях 40 градусной жары процесс разгрузки-загрузки пяти машин занял около 8 часов. В целом инженерно-авиационный состав отряда за 4 дня провел демонтажные работы с вертолетов, день заняли именно загрузки и 4 дня понадобилось на монтаж новоприбывших машин", - рассказал заместитель командира 18 отдельного вертолетного отряда подполковник Юрий Хромов.


ветролет

вертолет

Читайте: "Укроборонпром" подготовил к передаче военным 3 ударных вертолета Ми-24ПУ1

После опробования и ознакомительного полета новой техники на аэродроме Кисангани, летчики совершили перелет на базовую площадку контингента в городе Гома. Там, сразу по прибытию вертолетов представители Миссии ООН провели сертификацию, и уже на следующий день украинская авиационная техника была задействована в многонациональной операции.
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Конго это враг РАИССИ . Мы ей помогаем. Освободим Конго, а потом освободим даунбас. Оно все повязано! Ленинская кузня К онго построит катера и империалистам куздец!
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А міноборони купляє назад списані та непридатні гелікоптери, бо кожен гелікоптер на вагу золота, а вони он літають по Конго!
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Чомусь формулу закупки вугілля "Ротердам+" , такі речі , нагадують ...
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Братишка? Зачем тебе вугилля? Топи и нахрен посылай. СКОРО ВЛАСТЬ СМЕНИТСЯ.
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Gulfiliz Zorlu. Снова пустозвоните...? Чем подтвердите свои слова....? От Вас никогда нет ни Фактов ни аргументов ни ссылок на информацию.
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Так это ж цензоровский завсегдатель... Идиот-пустозвон! Специалист во всех темах..от абортов до квантовой физики. Знает всё!!! Кто..с кем..почём..кто украл..кто ещё не украл... Знает всё обо всех. Знает как лечить идиотизм.... Хотя лично ему это сделать не удаётся!
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толсто.... но за это платят деньги нам... так к слову.
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Поедем на Новый Год куда-то . А вам благодарность и шоколадка!
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И это хорошо . Я так думаю наши на передке тоже получили новую ?
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какое нахй конго? в своей стране идет война, а они туда вхерачивают бабло, г*ндоны
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Туда они не вхерачивают, там они зарабатывают, не нужно путать.
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Ну я не отслеживал конечно, но по идее в бюджет.
Или ты считаешь как оратор выше что мы доплачиваем что бы наш миротворческий контингент где то там был?
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У нас война с кацапами,какой нах контингент,в армии нет вертолетов,все в Африку вывезли.
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И зачем ты мне это рассказываешь? Ниже комментом я свою позицию выразил.
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З Р А Д А !!!!!! Что делать ? Куда бежать? Ну вы , зрадофилы , смешные !! Детский сад, ей Богу !
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ООН платит за каждого вояку около 3500 долл.мес. На руки вояки получают около 800 (раньше было 550). Вопрос: куда девается разница, особенно если учесть, что обеспечение войск продуктами и ГСМ берет на себя ООН?
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В Конго они же больше нужны чем в Украине?
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Да, там нужнее. Авиация вродь не применяется сейчас в АТО.
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А раненых доставлять уже не надо? лучше на "Жигулях"?
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Понадобиться на Донбассе , тогда и поговорим !
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да Конго це серйозно...немає ладу у своїй хаті а чомусь лізуть чорт зна куди...у Африці інтереси Китаю Європи Хуйлостану Штатів накінець... у їх є грошіі вони знають за що б"ються (природні ресурси) ...а що там забула Україна...чи там "наші" керманичі теж непроти заробити але на життях "милотворців" ?
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Украина подписалась - должна выполнять. Ну и с каждого солдатика лампасные 3.14доры имеют денежку. Не поверишь, но чтобы попасть в составе ООН в Югославию многие взятки давали. В основном технари и обслуга.
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у знайомого син у Конго...нічого не давав...просто ...хороший повар...
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На Светлодарской дуге нечем вывозить раненых

Дійсно - що там той Донбас , головне , аби в Конго гелікоптрів було вдосталь ...
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Точняк Апачі Югікові вони такі діждались ..а ми ні ...
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Там зарплата в десятки раз больше, чем в АТО. И условия курортные.
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Пэдро рубит деньги на неграх,как на Африканских так и на Украинских.
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шоколадні скунси у владі..у нас війна на сході, ця техніка більш потрібна там. тим паче ООН показує свою беззубість по відношенню до кацапетівки, як і свого часу Ліга Націй, хоча там вистачило сил викинути звідти СРСР
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Цинизм от Порошенко. Поставляем новые вертолёты для защиты Конго от террористов, но не своим подразделениям для защиты от рашистских террористов на Донбассе.
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ты уже порвал свой пукан давно тут за соску Порошенко )
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А шо наші роблять в Конго,окрім того шо п'янствують там продають топливо?
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Обязательства Украины перед ООН еще никто не отменял.Не вижу повода злорадствовать и т.д. И Порошенко здесь непричем.
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Так Порох , взагалі ніде непричем - тут немає жодних сумніві ..))
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А обязательства ООН перед Украиной? .. Где миротворцы? Или в Конго могут быть.. а Украину.. нах?
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У нас есть война , но деньги кому - то нужно зарабатывать для страны и той же армии !
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Да что вы ребята? Без Конго мы не как! Нам сейчас не вертолеты надо а веревки для вешанья.
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ПОХОЖЕ, У МЕНЯ ОДНОГО ПРОБЛЕМЫ С ПОНИМАНИЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ "НОВАЯ ТЕХНИКА"
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У всех ватников проблемы с головой , ты что не знал?
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Эх, зря гАДЮ в Конго не сбагрили... Пока она с захерастами не стала дружить домами, её надо где-нибудь "потерять".
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Минобороны: "Украинский контингент в Конго получил новую вертолетную технику".
Так победим.
В Конго.- Шымановский (@Shymanovski) 29 декабря 2016 г.
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Зачем они на донбассе, если авиацию там не применяют. А тут хоть толк какой никакой будет. Слава аеликому стратешу шоколаднику.
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У америкосов купить и в Конго направить...
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Сто ты несёшь , хоть понял ? И почему вас, кацапов , это так трогает?
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Много Украина получила от миссии в Ираке? То же получит и от Конго. Впрочем, у зависимого государства выбора нет.
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