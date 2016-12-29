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 Киевские патрульные задержали подозреваемого в вооруженном нападении на пенсионеров. ФОТО

Столичные полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении пенсионеров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Помогите! Какой-то человек выбивает входную дверь наших соседей", - сообщили патрульным жители одного из домов на улице Академика Курчатова, в ночь на 29 декабря.

Задерживать подозреваемого на месте происшествия патрульным пришлось вчетвером, ведь мужчина сопротивлялся им и пытался спровоцировать драку. Впрочем, на него быстро надели наручники. Мужчина имел явные признаки наркотического опьянения.

Хозяева дома и их гости - пенсионеры рассказали, что ужинали и общались, когда неизвестный мужчина с ножом выломал дверь, ворвался в квартиру, побил стекла и хозяина. На место происшествия вызвали скорую, врачи оказали пострадавшему неотложную медицинскую помощь.

У задержанного обнаружили пакетики с измельченным растительным веществом и белым порошком. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а задержанного доставили в Деснянское отделение полиции".

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киев нападение

киев нападение

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За нападение на пенсионеров надо арестовать в первую очередь два последних правительства ....
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Буду рад если начнете читать меня в Твиттере - https://twitter.com/artur_kornich
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Это конечно, очень важно. Аваковцы - молодцы и все такое. Дайте уже информацию о суде с НКРЕ по тарифам!
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судя по тому, что делают и какую ахинею несут - это был кто-то из кабмина...
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