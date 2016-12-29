 Киевские патрульные задержали подозреваемого в вооруженном нападении на пенсионеров. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичной полиции.
"Помогите! Какой-то человек выбивает входную дверь наших соседей", - сообщили патрульным жители одного из домов на улице Академика Курчатова, в ночь на 29 декабря.
Задерживать подозреваемого на месте происшествия патрульным пришлось вчетвером, ведь мужчина сопротивлялся им и пытался спровоцировать драку. Впрочем, на него быстро надели наручники. Мужчина имел явные признаки наркотического опьянения.
Хозяева дома и их гости - пенсионеры рассказали, что ужинали и общались, когда неизвестный мужчина с ножом выломал дверь, ворвался в квартиру, побил стекла и хозяина. На место происшествия вызвали скорую, врачи оказали пострадавшему неотложную медицинскую помощь.
У задержанного обнаружили пакетики с измельченным растительным веществом и белым порошком. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а задержанного доставили в Деснянское отделение полиции".
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