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Все про:Одесса (5245) Нацполиция (5273) розыск (517) убийство (4517)

 В Одессе введен план "Сирена": за жестокое двойное убийство ищут мужчину, который планировал въехать в толпу людей на грузовике. ФОТО (обновлено)

Правоохранители Одесской области разыскивают 31-летнего мужчину, которого подозревают жестоком в убийстве 42-летней женщины и 2-летнего ребенка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области.

Полицейским поступило сообщение о возгорании одного из домов в пгт. Овидиополь. Во время проверки указанной информации в одной из комнат был обнаружен обгоревший женский труп, в другой - тело ребенка. Оба трупа были с отсеченными головами.

Первоочередными оперативно-следственными действиями были установлены личности погибших. Ими оказались 42-летняя женщина и ее двухлетняя дочь.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Я ему за папу и маму отомстить хотел. Он напился и бил их битой", - Нацполиция инсценировала убийство для предотвращения заказного преступления. ВИДЕО

"В совершении данного уголовного правонарушения обоснованно подозревается 31-летний житель пгт Овидиополь, который скрылся с места происшествия на грузовом автомобиле "МАН" белого цвета (государственный номер ВН 66-91ЕН). Введен в действие оперативный план "Сирена". На поиск злоумышленника ориентирован личный состав Одесского гарнизона полиции. Проводятся первоочередные розыскные действия по установлению места нахождения преступника", - говорится в сообщении.

Позже в ведомстве сообщили, что сотрудниками Нацполиции в Одесской области не допущен прорыв в город указанного автомобиля "МАН", за рулем которого находился преступник. Автомобиль, который мчался по трассе, выведен силами полиции в сторону. В настоящее время силами полиции и Нацгвардии окружена территория, на которой в последний раз видели разыскиваемого.

По состоянию на 20:30:

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что злоумышленник намеревался совершить громкое преступление. В его планах было ввъехать автомобилем в большую толпу людей в Одессе. Воплощая запланированное он, после убийства женщины и ее дочери в Овидиополе, сел в грузовой автомобиль и отправился в областной центр. Во время движения по трассе он совершил ДТП, но не остановился.

Чтобы не допустить кровопролития полицейские заблокировали въезд в Одессу и начали преследовать злоумышленника, заставив его изменить направление движения дальше от областного центра. Воспользовавшись преимуществом в проходимости грузовика, злоумышленник выехал в поле. Имея преимущество в проходимости над легковушками полицейских, он на некоторое время оторвался от преследования. После того как его грузовик застрял в пахоте, он покинул его и побежал полем.
В настоящее время территория, где был замечен злоумышленник, оцеплена. На месте работают кинологи со служебными собаками, полицейские спецподразделения и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Розыскные мероприятия продолжаются".

"Обращаемся ко всем гражданам с просьбой не задерживать преступника самостоятельно, а сообщать о его местонахождении в полицию по телефонам "102" либо 779-40-61 (дежурная часть ГУНП в Одесской области)", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине убили женщину-адвоката. ФОТО

розыск убийца
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Во, промодерировали за 7 минут. ))
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А як дізнались що він хоче вїхати у натовп на вантажівці? Він якісь погрози озвучував, чи він терорист ІДІЛ? Може він до вбивства не має ніякого відношення, просто п'яний їхав на вантажівці і зачепив машину і не хотів щоб його упіймали п'яним і забрали водійське посвідчення.
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цеевропеец
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шо,каникулы у даунов?
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Цэ кацапездол как и ты .


С подводным космосом в бассейне и лаптями...
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Давно известно что кацапская власть имеет масонский сатанинский логотип,не просто козел,а символ сатаны.
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Ублюдки из Кабмина, когда введете визовый режим с оккупантом? Сколько еще жертв вам надо,скотам,будьте вы прокляты. Эти две смерти украинцев на вашей совести,то есть абсолютном отсутствии ее. А если этот отморозок въедет грузовиком в толпу,то вас вынесут из Кабмина.,тварей рогатых.Турчинов нихера не предпринимает и Гнойсман яйца чешет,ждете трагедии с десятками жертв? Сатанва рогатая.
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это выживший 2-го мая...найти и обезвредить...уже "навечно"...)
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СИТУАЦИЯ ТАКАЯ-этот хотел убить крупного начальника Налоговой в Одессе который был на отдыхе Карпатах, но его особняк (на зарплату) этот сжег потом огородами пошел к сестре начальника убил ее и ее дочку, а муж убиенных в это время тушил пожар особняка шурина.. а авто МАН принадлежало убиенным..
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мусора даже фото нормально выложить немогут .под каким то углом вышло
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Даже как то удивительно, что наши толерасты не замазали его харю.
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Убили в одном городе, Сирену делают в другом...

Позже в ведомстве сообщили, что сотрудниками Нацполиции в Одесской области не допущен прорыв в город указанного автомобиля "МАН", за рулем которого находился преступник. Автомобиль, который мчался по трассе, выведен силами полиции в сторону. В настоящее время силами полиции и Нацгвардии окружена территория, на которой в последний раз видели разыскиваемого.
--------------------------
Камнями отгоняли, что ли? а теперь опять ищут....
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Ушел через гиперпространство...
С учетом того, как организованна работа нашенских ментов, удивительно, что нет жертв, среди личного состава.
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Или в Крыму.
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Этого маньяка убийцу, полиции нужно на месте и порешить. А то потом корми этого урода за бюджет страны.
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Точно. Всех надо порешать на месте, кто не такой как надо. И будет всемирное счастье.
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А ну да он нормальный-просто отрезал женщине и ребенку головы.
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не такой как надо?????капец,сколько моральных уродов вокруг
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в США, есть один отдел, который УНИЧТОЖАЕТ преступников на МЕСТЕ и во время ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Отдел засекречен, но не смотря на огласку, всё равно работает. Даже фильм был, давно правда смотрел
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и у нас хватает таких, как новости смотрю то во Львове то в Ивано-Франковске людей режут, взрывают, насилуют Так что Одесса не исключение. Как и все остальные города.
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Резня в Овидиополе: преступник сначала сжег дом одесского налоговика, а потом убил его сестру и маленькую племянницу

Выясняются все новые подробности кровавого убийства в Овидиополе, предполагаемого виновника которого сейчас разыскивают в полях под Одессой.
Как сообщили «Думской» соседи погибшей женщины, события развивались следующим образом. Преступник сначала проник в дом ее брата Александра Н., который занимает высокую должность в налоговой инспекции Одессы. Особняк оказался пустым: хозяин с семьей сейчас отдыхает в Карпатах. Злоумышленник поджег жилище, после чего огородами перебрался в дом сестры налоговика Ольги Ж., где расправился с ней и ее двухлетней дочкой Марией, после чего устроил пожар и там. Затем он сел в грузовик MAN, принадлежащий семье, и уехал.
Муж несчастной в это время тушил горящий дом шурина.
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почему подача новости не в традиционном стиле? а как же: В одном из городов, один из граждан подозревается в совершении преступления, предусмотренного одной из статей УК...да еще и рожу не замазали.
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Цього мудака звати Дмитро Погорелов 1991 року народження. Пропивався полями до Чорноморську. Зупинили на півдороги у Дальнику. Зараз десь бігає полями.
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1991 года это 31 год от роду ("области разыскивают 31-летнего мужчину, Источник: http://censor.net.ua/f889702") ?
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Perils of Deep Blue See. Обкладинка нового альбому
норвежців з Sirenia
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ИЗ УКР,НЕТ -ТО БАБЕНКА БЫЛА НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКТОРШЕЙ !!!!!!!!!!! А ЭТО 100% ВЗЯТОЧНИЦА !!!!!!!!! И ВЗЯТОЧНИКОВ НЕЧЕГО ЖАЛЕТЬ !!!!!!!! ДОИГРАЛАСЬ !!!!! ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ С КАЖДЫМ ВЗЯТОЧНИКОМ !!!!!!!!! И ПРОДАЖНЫЕ СУДЫ НЕ НУЖНЫ !!!!!!!!!
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И двухлетнее дитё тоже было налоговым инспектором?
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Чего вы сразу накинулись на человека...может это бизнесмен протестует против повышения единого налога.
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таких не исправить - сбой в мозгах, пожизненная изоляция...
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В ящик и на двухметровую глубину в грунт!
Самый надёжный способ изоляции...
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Странно что храря не в крупных пикселях..на цензор не похоже!
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Полиция: овидиопольский убийца хотел повторить в Одессе берлинский теракт

Убийца жительницы Овидиополя Ольги Ж. и ее двухлетней дочери Марии, покинув место кровавого преступления, планировал совершить наезд в большую толпу людей в Одессе - подобно террористу, устроившему 19 декабря бойню на рождественской ярмарке в Берлине.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.
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Ну, якщо податківці, то потрібно розібратися, чому така ненависть у чоловіка до податківців.
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дворічна дитина теж вже була податківцем? А голови навіщо відсікати? Це не ненависть, це збочення...
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Тепер митарі задумаються....
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а причина этого зверства?
СБУ надо хорошенько протрести этого налоговика....да и всех не мешало бы.
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И двухлетняя девочка лично обобрала этого мудака ? А бля ? Правдолюбцы вы блять достали - если завтра любой мудак вырежет "пачку" детей но при этом будет кричать что он "проти злочинної влади" ви і його тут відмазувати будете ? Їбучі фанати клубу "Зрада" ...
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Сейчас милиция (полиция) не та , что была в наше время.Понабирали детворы по обьявлениям.Они токи за бабульками с семечками могут бегать.
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Таких нужно сразу стрелять...а то наш гуманный суд даст за такое преступления лет 10 тюрьмы...по закону Савченко выйдет через 5 лет.
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Я так понял , что тут налоговики замечены ?
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В Сокольники он рвётся, гад. Там есть где спрятаться..(с)
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В Москве своих уродов половина. И они не прячутся. Они там герои с ленточками.
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Явно психически больной, к тому же насмотрелся про терракты по телеку и решивший повторить.
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а как выяснили что он планировал сделать (что злоумышленник намеревался совершить громкое преступление. В его планах было въехать автомобилем в большую толпу людей в Одессе.) если его ещё не задержали
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мне пофиг, что полицаи думают, только за двух летнего ребенка я его два раза перееду, если встречу
и скажу, что сам так сделал
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это правильно, но он может быть вооружён, или ехать на таран ему терять нечего уже пожизненное есть, лучше наверное сообщить полиции у них есть все средства чтобы задержать преступника, а у вас могут быть проблемы если вы его убьёте, посадить наверное не посадят но нервы помотают а может и нет
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я завтра в Маяки еду, это по дороге, встречу не встречу, как получится
но его рожу я запомнил
кысмет
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ну что же, завтра по области кататся, буду повнимательней
эту рожу запомнил
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А с чего решили,что он хотел наехать на толпу людей ???
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Ребенка жаль и женщину . Но налоговика не вспоминают . Причина думаю что кроется в нем как и в той системе которой он служит . А если такое начнет происходить с семьями судей,прокуроров,депутатов систематически - то это тоже будет порицаться ? Если законы не выполняются то и жить не должны те кто их пишет и должны выполнять !
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А если скажут завтра что он "АТОМНУЮ бонбу" собрался на Привозе жахнуть - тоже все поверят ?

Он что по рупору орал о том что в толпу будет ехать...
мля, что за народ у нас... Пете что Рошен продаст не верят, а в какуюто ересь аж бегом...
Просто какой то мусорок пустил слух и теперь вальнут орла как потенциального террориста и поимеют кучу ништяков.
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Откуда знают о его планах? или чисто народ попугать?
Почему его так заинтересовал налоговик?
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Народ у нас доверчивый. Cразу стрелять требуют. Да менты для этого страха и нагоняют, потому что уже готовы пристрелить. Всё это описание - больше похоже на подставу.
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Много недосказанного,генералы 600 человек подняли по плану перехват,а результата пока нет.
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Ещё один генерал появится, как же , матёрого террориста под его руководством ликвидируют.
Народец у нас всё больше печатному слову верит, думать не привыкши...они и в массовый суицид в Княжичах поверят, а не только в эту " абсолютно правдивую " версию.
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помнится енакуевич арестовал чеченца в Одессе и чтоб угодить вовику,обьявил этого чеченца террористом якобы готовившего покушение на путлера.Кстати этот парень вместе с женой воюет в АТО за Украину.
Эта версия с грузовиком похоже на то,чтоб скрыть истину?
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ЖАЛЬ ЄТУ ТВАРЬ ФСБЕШНИКИ НЕ СОЖГЛИ В ОДЕССЕ 2- ГО МАЯ
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Порошенко не понял, что от него зависит, будет ли гражданская война в Украине. Если так дальше пойдет, то будет война бедных против богатых. НЕ ВЕРИТЕ, НАДО НЕ ВЕРИТЬ В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ..
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