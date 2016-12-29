 В Одессе введен план "Сирена": за жестокое двойное убийство ищут мужчину, который планировал въехать в толпу людей на грузовике. ФОТО (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области.
Полицейским поступило сообщение о возгорании одного из домов в пгт. Овидиополь. Во время проверки указанной информации в одной из комнат был обнаружен обгоревший женский труп, в другой - тело ребенка. Оба трупа были с отсеченными головами.
Первоочередными оперативно-следственными действиями были установлены личности погибших. Ими оказались 42-летняя женщина и ее двухлетняя дочь.
"В совершении данного уголовного правонарушения обоснованно подозревается 31-летний житель пгт Овидиополь, который скрылся с места происшествия на грузовом автомобиле "МАН" белого цвета (государственный номер ВН 66-91ЕН). Введен в действие оперативный план "Сирена". На поиск злоумышленника ориентирован личный состав Одесского гарнизона полиции. Проводятся первоочередные розыскные действия по установлению места нахождения преступника", - говорится в сообщении.
Позже в ведомстве сообщили, что сотрудниками Нацполиции в Одесской области не допущен прорыв в город указанного автомобиля "МАН", за рулем которого находился преступник. Автомобиль, который мчался по трассе, выведен силами полиции в сторону. В настоящее время силами полиции и Нацгвардии окружена территория, на которой в последний раз видели разыскиваемого.
По состоянию на 20:30:
"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что злоумышленник намеревался совершить громкое преступление. В его планах было ввъехать автомобилем в большую толпу людей в Одессе. Воплощая запланированное он, после убийства женщины и ее дочери в Овидиополе, сел в грузовой автомобиль и отправился в областной центр. Во время движения по трассе он совершил ДТП, но не остановился.
Чтобы не допустить кровопролития полицейские заблокировали въезд в Одессу и начали преследовать злоумышленника, заставив его изменить направление движения дальше от областного центра. Воспользовавшись преимуществом в проходимости грузовика, злоумышленник выехал в поле. Имея преимущество в проходимости над легковушками полицейских, он на некоторое время оторвался от преследования. После того как его грузовик застрял в пахоте, он покинул его и побежал полем.
В настоящее время территория, где был замечен злоумышленник, оцеплена. На месте работают кинологи со служебными собаками, полицейские спецподразделения и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Розыскные мероприятия продолжаются".
"Обращаемся ко всем гражданам с просьбой не задерживать преступника самостоятельно, а сообщать о его местонахождении в полицию по телефонам "102" либо 779-40-61 (дежурная часть ГУНП в Одесской области)", - сказано в сообщении.
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Позже в ведомстве сообщили, что сотрудниками Нацполиции в Одесской области не допущен прорыв в город указанного автомобиля "МАН", за рулем которого находился преступник. Автомобиль, который мчался по трассе, выведен силами полиции в сторону. В настоящее время силами полиции и Нацгвардии окружена территория, на которой в последний раз видели разыскиваемого.
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Камнями отгоняли, что ли? а теперь опять ищут....
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С учетом того, как организованна работа нашенских ментов, удивительно, что нет жертв, среди личного состава.
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Выясняются все новые подробности кровавого убийства в Овидиополе, предполагаемого виновника которого сейчас разыскивают в полях под Одессой.
Как сообщили «Думской» соседи погибшей женщины, события развивались следующим образом. Преступник сначала проник в дом ее брата Александра Н., который занимает высокую должность в налоговой инспекции Одессы. Особняк оказался пустым: хозяин с семьей сейчас отдыхает в Карпатах. Злоумышленник поджег жилище, после чего огородами перебрался в дом сестры налоговика Ольги Ж., где расправился с ней и ее двухлетней дочкой Марией, после чего устроил пожар и там. Затем он сел в грузовик MAN, принадлежащий семье, и уехал.
Муж несчастной в это время тушил горящий дом шурина.
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https://www.youtube.com/watch?v=zGSTTC4YeBo
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норвежців з Sirenia
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Самый надёжный способ изоляции...
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Убийца жительницы Овидиополя Ольги Ж. и ее двухлетней дочери Марии, покинув место кровавого преступления, планировал совершить наезд в большую толпу людей в Одессе - подобно террористу, устроившему 19 декабря бойню на рождественской ярмарке в Берлине.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.
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СБУ надо хорошенько протрести этого налоговика....да и всех не мешало бы.
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и скажу, что сам так сделал
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но его рожу я запомнил
кысмет
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эту рожу запомнил
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Он что по рупору орал о том что в толпу будет ехать...
мля, что за народ у нас... Пете что Рошен продаст не верят, а в какуюто ересь аж бегом...
Просто какой то мусорок пустил слух и теперь вальнут орла как потенциального террориста и поимеют кучу ништяков.
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Почему его так заинтересовал налоговик?
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Народец у нас всё больше печатному слову верит, думать не привыкши...они и в массовый суицид в Княжичах поверят, а не только в эту " абсолютно правдивую " версию.
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Эта версия с грузовиком похоже на то,чтоб скрыть истину?
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