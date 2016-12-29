 В Одессе введен план "Сирена": ищут мужчину, жестоко убившего женщину и ребенка. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области.
Полицейским поступило сообщение о возгорании одного из домов в пгт. Овидиополь. Во время проверки указанной информации в одной из комнат был обнаружен обгоревший женский труп, в другой - тело ребенка. Оба трупа были с отсеченными головами.
Первоочередными оперативно-следственными действиями были установлены личности погибших. Ими оказались 42-летняя женщина и ее двухлетняя дочь.
"В совершении данного уголовного правонарушения обоснованно подозревается 31-летний житель пгт Овидиополь, который скрылся с места происшествия на грузовом автомобиле "МАН" белого цвета (государственный номер ВН 66-91ЕН). Введен в действие оперативный план "Сирена". На поиск злоумышленника ориентирован личный состав Одесского гарнизона полиции. Проводятся первоочередные розыскные действия по установлению места нахождения преступника", - говорится в сообщении.
Позже в ведомстве сообщили, что сотрудниками Нацполиции в Одесской области не допущен прорыв в город указанного автомобиля "МАН", за рулем которого находился преступник. Автомобиль, который мчался по трассе, выведен силами полиции в сторону. В настоящее время силами полиции и Нацгвардии окружена территория, на которой в последний раз видели разыскиваемого.
"Обращаемся ко всем гражданам с просьбой не задерживать преступника самостоятельно, а сообщать о его местонахождении в полицию по телефонам "102" либо 779-40-61 (дежурная часть ГУНП в Одесской области)", - сказано в сообщении.
7113 32
ГПУ обжаловала решение Интерпола о снятии с розыска Богатыревой(13)
Дело об убийстве в Кривом Озере передано в суд: прокуратура просит максимальные наказания для подсудимых. ВИДЕО(19)
Дело об изнасиловании и убийстве в Лощиновке 8-летней девочки направлено в суд, - прокуратура(3)
Гражданин Украины, разыскиваемый Интерполом за изнасилование и избиение, задержан в аэропорту(4)
Шулипа: Убийство российского посла в Турции – классический акт самосуда(0)
Генерал российского МВД лопатой забил до смерти гостя и изувечил его жену(186)
Завтра будут опубликованы материалы служебного расследования Нацполиции по трагедии в Княжичах, - Аваков(35)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Позже в ведомстве сообщили, что сотрудниками Нацполиции в Одесской области не допущен прорыв в город указанного автомобиля "МАН", за рулем которого находился преступник. Автомобиль, который мчался по трассе, выведен силами полиции в сторону. В настоящее время силами полиции и Нацгвардии окружена территория, на которой в последний раз видели разыскиваемого.
--------------------------
Камнями отгоняли, что ли? а теперь опять ищут....
Ответить
С учетом того, как организованна работа нашенских ментов, удивительно, что нет жертв, среди личного состава.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Выясняются все новые подробности кровавого убийства в Овидиополе, предполагаемого виновника которого сейчас разыскивают в полях под Одессой.
Как сообщили «Думской» соседи погибшей женщины, события развивались следующим образом. Преступник сначала проник в дом ее брата Александра Н., который занимает высокую должность в налоговой инспекции Одессы. Особняк оказался пустым: хозяин с семьей сейчас отдыхает в Карпатах. Злоумышленник поджег жилище, после чего огородами перебрался в дом сестры налоговика Ольги Ж., где расправился с ней и ее двухлетней дочкой Марией, после чего устроил пожар и там. Затем он сел в грузовик MAN, принадлежащий семье, и уехал.
Муж несчастной в это время тушил горящий дом шурина.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zGSTTC4YeBo
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить