 Двое подростков провалились под лед в Запорожье - один утонул, - ГСЧС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Как выяснилось на месте происшествия, двое подростков отправились на прогулку на зимний лед. По словам одного из ребят, во время движения они с товарищем провалились под лед. Одному из подростков удалось выбраться из ледяного плена и позвать на помощь. Учитывая то, что товарищ парня находился под водой около 15 минут, неравнодушный прохожий самостоятельно пытался оказать помощь подростку, однако слишком тонкий лед помешал дальнейшему движению к месту трагедии", - говорится в сообщении.
Мужчина вызвал экстренные службы для спасения парня, который остался под водой. На место происшествия прибыли спасатели, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи, а также специалисты спасательно-водолазной службы города Запорожья и аварийно-спасательного отряда специального назначения.
Водолазы обнаружили и вытащили на берег тело 13-летнего мальчика без признаков жизни. Врачи госпитализировали каретой скорой медицинской помощи 10-летнего мальчика, которому удалось самостоятельно спастись.
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