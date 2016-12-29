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Все про:боевик (17654) Геращенко Ирина (773) заложник (1012) обмен (502) плен (1639) пленные (31)

 "Это жест доброй воли накануне Рождества", - Ирина Геращенко о передаче 15 человек боевикам. ФОТОрепортаж

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращено рассказала об передаче боевикам 15 человек, как жест доброй воли со стороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Первый вице-спикер отметила: " Украинская сторона передала в одностороннем порядке, как жест доброй воли, как гуманитарную акцию, 15 лиц, совершивших преступления, для разблокирования процесса освобождения заложников. Президен, СБУ, минская группа ищем шаги для освобождения заложников, мы готовы к компромиссу, чтобы только освободить ребят.

Среди переданных представителям ОРДЛО человек 6 женщин, также пожилые люди и те, кто болен.

Это жест доброй воли в преддверии Рождества и новогодних праздников, и мы ждем милосердия и гуманизма другой стороны, если они знают, что такое гуманизм и милосердие. На передаче 15 человек были мамы и жены украинских заложников, священники, которые обратились к представителям РФ и ОРДЛО освободить ребят, проявить милосердие! Их слова, их обращения, их молитвы быть милосердными и отпустить ребят невозможно было слушать без слез.

Представители ОРДО пообещали, что до нового года будут выпущены подростки, которых удерживают в тюрьме за "диверсии и терроризм". Но мы ожидаем освобождения ребят - и апеллируем к Москве и Кремлю проявить гуманизм, отпустить заложников, которых удерживают в ОРДЛО и в Москве".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина передала 15 сторонников сепаратистов представителям "ЛДНР", - СБУ

плен обмен

плен обмен

плен обмен





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Геращенко разговорчивая как Ляшко, так можно хрен чего наговорить , она официальное лицо или как?.....
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В умилении сердечном прославляя истукан,
Люди разных каст и стран
Пляшут в круге бесконечном,
Окружая пьедестал, окружая пьедестал.

Сатана там правит бал, там правит бал,
Сатана там правит бал, там правит бал...

Этот идол "золотой"
Волю неба презирает,
Насмехаясь, изменяет
Он небес закон святой.

В угожденье Богу злата,
Край на край встаёт войной.
И людская кровь рекой
По клинку течёт булата...
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Блин,там двое наших попало в плен.Надо было их на обмен пустить..
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Вы им еще в качестве доброй воли, пару офисов на Банковой выдилите А самое смешное ,что в этой системе не работает обратная связь , народ реально недоволен ,а им пофиг система без обратной связи недолговечна
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Это не жест доброй воли, а квинтэссенция слобоумия.
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когда белые придут и не успеет на самолет на Польшу ? ))
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A этих двух шавок вернули в зад??? Кто знает???
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за двух шлюх мы отпустили 15 сепаров.. Афигеть
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Я бы ещё и на Россию отправил бы весь ватно полу ватный приплод с юго востока Украины ,который держит в подвешенном состоянии государство Украину.
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на Засрию надо отправить дохлый приплод. Потому что живой,оклемавшись,снова припрется сюда. Их ртутьтю надо накачивать,чтоб вялые до Засрашки дотянули и через пару дней выдохли
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Вы хоть прочтите кого отдали,женщин,стариков и больных.Боевики были "очень" рады.
Ответная любезность.
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мне наплевать,кто там из них больные женщины. Но то,что мы приняли двух сепарских шлюх,и не исключено,что брюхатых - вообще за гранью. И тех,что отпустили ,надо было сгноить или в посадке живьем сжечь. Они тут на Донбассе с нашими не сильно церемонились.
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Ваты еще полно,не мелочитесь и не впечатляйтесь.
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Мне вату не жалко. И чем массовее они сдыхают - мне лично лучше. Потому что видеть свою область в таком дерьме и крови - мне лично невыносимо. И когда солдаты ВСУ эту мразь выбивают,и берут в плен,а мы потом на шлюх меняем - это уже никуда не годится.
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В данном случае обмен был равноценным,не выдумывайте.Все остальное эмоции.
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раскройте тайну - на кой хрен нам две сепарские шлюхи?
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Ни на кой. Это была комедия не более,наши подыграли.
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бред собачий... какая может быть в таких делах комедия и на каком слове смеяться?
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Сепары решили продемонстрировать человечность и ожидали ответной реакции,вот и обменялись.
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Вам прямо сепароведение преподавать надо.. Вы,как и я,на Донбассе живете?))
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Это очевидные вещи.
Я,как крымчанка,сейчас в принудительной эмиграции.
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а.. Ну тогда понятно.. А я вот не в эмиграции.
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Что можно хотеть от Ирки, которая обнималась с Новинским. Может он ее советник?
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суки владные,какой жест доброй воли???
хоть бы на одного украинца пленного обменяли этих 15 фашистов..
в каждом "поступке" ю2власти украинофобия и ненависть ко всему украинскому
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Чет навеяло,когда болельщик из орды,арестованный во Франции за хулиганство,попросил по истечению срока не отправлять его в орду,а оставить в французской тюрьме.
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А всех сочувствующих скопом как жест доброй воли не могли отдать? Тут пособирать по всей Украине и в цветущие "республики"!
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...це не "жест" а "жесть"...вони нам дві ватні консерви,ми їм 15-ть вбивць яки далі будуть вбивати наших хлопців...
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Поделись подробностями про 15-ть убийц! за что, когда и кто такие вообще?
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Это общие формулировки и к подробностям отношения не имеют...
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...нумерному кацапському ватану факт не є доказ...повзи на срунет там шукай що має відношення а що ні...
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Україна отримала ніщо в ході обміну. А Гадюшу все влаштовує.
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Персоналии обсуждаются на самом высоком уровне-вам не докладывали на 1+1,когда Савченко "фейковыми"террористами разводили?Надежде respect- оказалась с яйцами,даже Маккейн не ожидал!
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Интересно , а две козы ,которых гаде отдали и которые оказались - одна телка сепара , вторая судья риговская , что с ними ?
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Зашибись. Они вчера убили двоих наших солдат, два десятка ранили, а мы им в качестве поощрения и жестадоброй воли отпускаем 15 антиукраинских уголовников...
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Чергове приниженя влади перед сепаратистами ,а далі що стати на коліна і просити прощення у бандитів ? Чим більше наша влада іде на поступки,тим більше вони почувають свою безкарність .
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Накануне какого рождества? Оно прошло уже.
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Ну так они опять за оружие возмуться что бы убивать украинцев.
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Дебилы, эти орки "жесты доброй воли" воспринимают как слабость. Вот если бы устроили реальную блокаду оккупированных территорий или начали ебашить артиллерией по складам оружия и боеприпасов орков, то процесс пошел бы куда быстрее. Но пока у нас вместо главнокомандующего "президент мира", то это позорище будет продолжаться.
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