 "Это жест доброй воли накануне Рождества", - Ирина Геращенко о передаче 15 человек боевикам. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Первый вице-спикер отметила: " Украинская сторона передала в одностороннем порядке, как жест доброй воли, как гуманитарную акцию, 15 лиц, совершивших преступления, для разблокирования процесса освобождения заложников. Президен, СБУ, минская группа ищем шаги для освобождения заложников, мы готовы к компромиссу, чтобы только освободить ребят.
Среди переданных представителям ОРДЛО человек 6 женщин, также пожилые люди и те, кто болен.
Это жест доброй воли в преддверии Рождества и новогодних праздников, и мы ждем милосердия и гуманизма другой стороны, если они знают, что такое гуманизм и милосердие. На передаче 15 человек были мамы и жены украинских заложников, священники, которые обратились к представителям РФ и ОРДЛО освободить ребят, проявить милосердие! Их слова, их обращения, их молитвы быть милосердными и отпустить ребят невозможно было слушать без слез.
Представители ОРДО пообещали, что до нового года будут выпущены подростки, которых удерживают в тюрьме за "диверсии и терроризм". Но мы ожидаем освобождения ребят - и апеллируем к Москве и Кремлю проявить гуманизм, отпустить заложников, которых удерживают в ОРДЛО и в Москве".
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Люди разных каст и стран
Пляшут в круге бесконечном,
Окружая пьедестал, окружая пьедестал.
Сатана там правит бал, там правит бал,
Сатана там правит бал, там правит бал...
Этот идол "золотой"
Волю неба презирает,
Насмехаясь, изменяет
Он небес закон святой.
В угожденье Богу злата,
Край на край встаёт войной.
И людская кровь рекой
По клинку течёт булата...
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Ответная любезность.
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Я,как крымчанка,сейчас в принудительной эмиграции.
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хоть бы на одного украинца пленного обменяли этих 15 фашистов..
в каждом "поступке" ю2власти украинофобия и ненависть ко всему украинскому
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