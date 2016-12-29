EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия, Фоторепортаж
  860  28
Материалы по теме:
Все про:Львов (3185) наркотики (1206) Нацполиция (5272) уничтожение (201)

 Правоохранители сожгли во Львове наркотиков на миллион гривен. ФОТОрепортаж

29 декабря во Львове специально созданная комиссия, в состав которой вошли сотрудники Нацполиции, СБУ и ГФС, уничтожила около 100 кг растительных и синтетических наркосредств, которые были изъяты из незаконного оборота.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Сегодня мы уничтожаем вещественные доказательства в 181 уголовном производстве, по которым привлекли к ответственности около 150 человек", - рассказал заместитель начальника ГУ Нацполиции во Львовской области, начальник следственного управления полковник Николай Самарчук. Уничтожение наркотиков, изъятых из обращения, обычно происходит дважды в год.

наркотики

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданина Египта приговорили к 7 годам лишения свободы за организацию контрабанды кокаина по почте

наркотики

наркотики

Смотрите также: При обыске автомобиля в Кривом Роге выявлено 4 кг наркотиков и оружие, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

наркотики

Стоимость сожженных наркотических средств по ценам "черного" рынка составляет около миллиона гривен. Среди уничтоженных наркотических средств: героин, бупренорфин, амфетамин, метадон, трамадол, дезоморфин, каннабис, маковая соломка, конопля, опий и другие.

Смотрите: СБУ перекрыла почтовый канал поставки психотропных наркотиков в Украину. ФОТО

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
может быстрее бы безвиз ратифицировали...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бля. Где они достали те аптечки с тареном?

Я думал что их уже не существует. Аж ностальжи какая-то из совецьского детства.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
был случай недавно(2014 или 2015), когда проверяли бомбоубежище на территории старого завода... сейчас приватизированного. так новый хозяин и не знал, что там есть бомбоубежище.. а в нем 40 (вроде, точно не помню) ящиков с такими аптечками.... и пришили наркобизнес.... потом все утихло, откупился наверно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да прям таки мусора сожгли наркоту,то ж их основной бизнес
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, им же ничего не мешало сжечь солому, заявив, что это была наркота?
Проверять их некому, а поймают на вранье, так им хоть в морду плюй - Божья роса...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ХЗ. Какие-то матрасы горят... А что там? И, вообще, кто им дал право с добром так поступать? Регионы - это ваши деньги. ДЕЦИНТРАЛИЗАЦИЯ.

 показать весь комментарий
Ответить
 
А если серьёзно, то наркотики используют для изготовления лекарств для онкобольных. Уничтожить ума не надо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А Шатия Кокаинидзе тоже сжигала наркотики?

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всё жгли в отдельном кабинете . В качестве свидетелей присутствовал мэсный бомонд .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наркота это вселенское зло,если сожгли правда,значит правильно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наркота это придуманное зло . Например: конопля до 1961вого вообще не считалась чем-то порочным и запретным .Люди своим отношением к ней сделали её злом .
 показать весь комментарий
Ответить
 
У каждого своё мнение,у меня такое как я описал в коме,извини...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Незачто извиняться .Теперь ты знаешь иное мнение .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Потеря потерь состоялась, а что дальше - хатия его знает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Оранжевые боксики на мешках
Оранжевый огонь на мангалах
Оранжевые песни над землёй
Оранжевый балдеж нам с тобой
 показать весь комментарий
Ответить
 
1.зачем сожгли хороший рюкзак,из каких наркотиков он был сделан?
2.аптечки неполные.там нет одного тюбика.
3.каннабис и конопля это не одно и тожэ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пля, как кацапы, а надо было в садики, школы, больницы. Кстати, если серьезно, то конопля, до 1938 года, продавалась в аптеках СССР, как снотворное, и обезбаливающее, без рецепта.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 Облако тегов
1+1 авиакатастрофа Антитеррористическая операция Безъязыков боевик Военная прокуратура военнослужащие Донбасс Кабмин кибербезопасность Киев крушение Крым лицензия Мининфраструктуры Нацполиция Нацсовет_ТРВ обстрел Одесская область Омелян Порошенко прокуратура Россия самолет санкции СБУ смерть СНБО суд ТВ
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти