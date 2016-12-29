 Правоохранители сожгли во Львове наркотиков на миллион гривен. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Сегодня мы уничтожаем вещественные доказательства в 181 уголовном производстве, по которым привлекли к ответственности около 150 человек", - рассказал заместитель начальника ГУ Нацполиции во Львовской области, начальник следственного управления полковник Николай Самарчук. Уничтожение наркотиков, изъятых из обращения, обычно происходит дважды в год.
Стоимость сожженных наркотических средств по ценам "черного" рынка составляет около миллиона гривен. Среди уничтоженных наркотических средств: героин, бупренорфин, амфетамин, метадон, трамадол, дезоморфин, каннабис, маковая соломка, конопля, опий и другие.
860 28
Материалы по теме: Будни полиции
Двое 13-летних подростков напали на 62-летнюю послушницу храма и, угрожая ей ножом, забрали ящик с пожертвованиями, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(104)
Водитель внедорожника, пытаясь скрыться с места ДТП на Харьковщине, врезался в ВАЗ: погиб восьмимесячный малыш. ФОТОрепортаж(79)
Во дворе многоэтажного жилого дома в Днепре взорвалась граната РГД-5, - Нацполиция. ФОТО(5)
За сутки остановлена деятельность 65 игорных заведений в разных регионах Украины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(34)
Наркотрафик через украинскую границу: почему безмолвствует ГФС?(0)
Полиция эвакуировала около 800 человек из-за сообщения о "минировании" супермаркета в Киеве(8)
Банда квартирных воров задержана в Херсоне, - Нацполиция. ФОТО(13)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я думал что их уже не существует. Аж ностальжи какая-то из совецьского детства.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А может и все...
Ответить
Ответить
Ответить
Проверять их некому, а поймают на вранье, так им хоть в морду плюй - Божья роса...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Оранжевый огонь на мангалах
Оранжевые песни над землёй
Оранжевый балдеж нам с тобой
Ответить
Ответить
2.аптечки неполные.там нет одного тюбика.
3.каннабис и конопля это не одно и тожэ?
Ответить
Ответить