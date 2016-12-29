 Полтавчанин лишился кисти в результате взрыва неизвестного устройства в подъезде дома, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Сегодня, около 13:30, на линию "102" поступило сообщение, что по переулку Заячьем, в подъезде дома произошел взрыв. Выездом на место следственно-оперативной группой установлено, что в руках 38-летнего полтавчанина сдетонировало взрывное устройство похожее на гранату, в результате чего последнему оторвало левую кисть руки", - говорится в сообщении.
Мужчину доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняют полиция и прокуратура.
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