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Все про:взрыв (3558) граната (460) Нацполиция (5268) Полтава (452) ранение (1265)

 Полтавчанин лишился кисти в результате взрыва неизвестного устройства в подъезде дома, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В результате взрыва в подъезде дома в Полтаве ранен мужчина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Сегодня, около 13:30, на линию "102" поступило сообщение, что по переулку Заячьем, в подъезде дома произошел взрыв. Выездом на место следственно-оперативной группой установлено, что в руках 38-летнего полтавчанина сдетонировало взрывное устройство похожее на гранату, в результате чего последнему оторвало левую кисть руки", - говорится в сообщении.

полтава

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Граната на ручке двери обнаружена в подъезде жилого дома в Лубнах, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

полтава

Смотрите: Во дворе многоэтажного жилого дома в Днепре взорвалась граната РГД-5, - Нацполиция. ФОТО

полтава

Мужчину доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняют полиция и прокуратура.

Читайте: Неизвестные взорвали гранату в Харькове

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Граната похожая на гранату ? И зачем он ее в руки то брал ? Не служил в армии не трогай того что не знаешь ? Вон на той неделе идиот пилил железяку которую нашел на полигоне.
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Нюююю...Ніс до дому ,до хати? Якщо вірити хфоткам-мусило б вбити...
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видать квартиру на охрану ставил и неудачно получилось
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РГД слабовата надо было Ф-1 покрутить кайфа больше и мучений меньше... Дурачкам как и алкашам море по колени.
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судя по повредениям входной двери, дверь была закрытв на момент взрыва... Это он закладовал что ли?
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Очередной дурак с гранатой. Слава богу, что окружающие не пострадали
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