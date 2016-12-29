 ТОП-10 самых ярких фейков российской пропаганды в 2016 году. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Разумеется, список российских фейков не ограничиваются десяткой, представленной в этом анализе, и вы легко можете добавить свои варианты и дополнить перечисление с 10 до 100+", - отмечают авторы публикации.
Список самых ярких российских фейков уходящего 2016 года:
1) "Укропы" заживо закопали "ополченца".
Чтобы подчеркнуть жесткость украинских "карателей", российские пропагандисты вбросили в соцсети постановочное видео, где мужчины в военной форме в балаклавах, якобы ВСУ, бросают человека в яму, а затем засыпают землей. При этом для большей реалистичности вкрапили украинскую речь: "Ще не здох… тримай". А в качестве надгробия беспощадные "укропы" поставили табличку "сепар". Удивительно, почему еще кровь распятого мальчика не попала в кадр. Фейковое видео с радостью распространили канал Минобороны России " Звезда " и РЕН-ТВ.
2) Rammstein - "сторонник Путина"
Российская пропаганда распространила информацию о том, что солист группы Rammstein Тилль Линдеманн является ярым фаном Владимира Путина.
Мол поэтому Тилль и одел футболку с портретом Путина. На самом же деле, на футболке Тилля был изображен череп. "Комсомольская правда" пошла дальше всех, опубликовав фейковую фотографию в статье " Солист Rаmmstein: Даже Ангела Меркель не может похвастаться такой популярностью, как Владимир Путин ", где вся цитата Тилля выдумана от первого до последнего слова - певец сообщил, что такого не говорил.
Пропагандисты настолько разозлили старину Тилля, что публикация в издании Bild так и называется " Я стал жертвой путинской пропаганды ".
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3) Пропагандисты телеканала "Россия 1" выдали девушку в зале суда, где проходил допрос Виктора Януковича, за замминистра МВД Анастасию Дееву.
"Подкинуть испражнений на вентилятор пропагандисты могут и просто так, если сильно захотят. Выбрали на видео любую девушку в очках, как Анастасия Деева (одного наличия очков достаточно, больше сходств не нужно, и так "пипл схавает", по логике пропагандистов), и вуаля - есть повод рассказать об интимной фотосессии скандального замминистра МВД Украины", - отмечают волонтеры.
"Живее обсуждают появление в зале суда зама Авакова. В ходе трансляции в кадр действительно попадает вот эта блондинка в блузке. И тот факт, что Анастасия Деева в блузке уже сам по себе примечателен. Интернет знает Дееву в другом обличии. Это та самая Деева, которая в ведомстве Авакова отвечает за евроинтеграцию - ну а за что ж еще. И всем своим видом демонстрирует близость к свободной Европе", - прокомментировал пропагандист.
4) Авианосную группу ВМФ РФ проиллюстрировали фотографией ВМФ США.
В российских СМИ прибегали и к графическим манипуляциям, пытаясь придать мощи отечественному флоту. Так группу кораблей ВМФ РФ во главе с постыдным и дымящим авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов", вошедшей в пролив Ла-Манш, российские СМИ проиллюстрировали фотографией авианосной группы ВМФ США. Забавный фейк, который высмеяли в соцсетях, придал дополнительного трагизма "копчению" российского флота.
5) ФСБ в Крыму выдали страйкбольное оружие за боевое. Сфабриковано обвинение.
Активно в своей работе используют фейки и российские ФСБ, при поддержке СМИ.
Так, в ноябре 2016 InformNapalm оперативно раскрыл фейк оперативной съемки ФСБ, в которой силовики в оккупированном Крыму выдали страйкбольное оружие за боевое и это стало поводом для задержания и лишения свободы украинских экспертов.
В фейке были неуклюже сфабрикованы даже детали - пара пакетиков с надписью "Перець червоний", чтобы и самому недалекому российскому телезрителю донести, что "шпионы-террористы" из Украины. Конечно, без "тяжелой артиллерии" - "визитки Яроша" в сюжете также не обошлось.
6) Трое беженцев насиловали 13-летнюю русскоговорящую девочку на протяжении суток в Германии. Вот такое видео распространялось на российских каналах.
Берлинская полиция четко заявила: "По результатам расследования, не имело места ни похищение, ни изнасилование". А вообще, хорошо, что пропагандисты в сюжете хоть не распяли девочку, по аналогии с известным фейком о распятом мальчике.
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7) Киселев показал поддельное удостоверение дивизии СС "Галичина".
"У Дмитрия Киселева нет ни одного выпуска, в котором он бы не соврал, нагло и цинично. Но особо топорным вышел эфир, где он в руках показывает якобы аусвайс. Однако в документе, демонстрируемом пропагандистом, изображен на фото не тот человек, о котором говорил Киселев, текст написан современным шрифтом Times New Roman, с ошибками в немецком языке, которые допускаются при переводе из Google-переводчика. И вишенка на торте - цитата Гитлера из слов, которых он не говорил", - говорится в публикации.
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8) Сюжет о "плохом Евросоюзе" и необходимости взаимодействия с Россией, на основе полностью выдуманных слов французов, у которых брали интервью.
Французский канал Canal+ не поленился и разобрал по-косточкам весь пропагандистский сюжет "Россия 24" о евроскептиках во Франции, а также отыскал всех, у кого взяли интервью российские пропагандисты. Оказалось, что слова французов не то что неправильно перевели, а сознательно приписали им то, что люди вообще не говорили.
9) Журналист Укринформа Роман Сущенко - "шпион и диверсант".
В Интернете есть статьи, которые писал журналист, работая во Франции, некоторые - с наличием негатива в сторону Путина и псевдореспублик. Приехав в Москву к родственникам, его оперативно "запаковала" ФСБ. При этом никаких доказательств того, что Роман Сущенко каким-то образом собирал составляющие гостайну сведения о вооруженных силах РФ, никто не предоставил. Очередной заложник путинского режима, взятый для того, чтобы можно было его обменять на кого-то "из своих" и иметь вес в переговорах.
10) Российских наблюдателей не пустят на американские выборы
Газета "Известия" опубликовала лживую статью " Российских наблюдателей не пустят на американские выборы ". Эту же статью подхватили другие пропагандисты, например, Russia Today - " United States bars Russian monitors from presidential polls - elections commission ". И вершина раскрутки фейка - представитель МИД РФ комментирует данный псевдоинфоповод, максимально легализируя фейк. На самом деле, российских наблюдателей не допустили лишь в трех штатах, в двух из которых не допустили бы наблюдателей из любой другой страны мира.
"Это лишь верхушка айсберга всей лжи, которая является основой коммуникаций российских СМИ. И не стоит тратить время на разоблачение всех фейков - украинцы давно уже выработали к ним иммунитет. Но никогда не будет лишним публично высмеять то, как российские пропагандисты вскармливают своих граждан дезинформацией. Бороться с российской пропагандой такими же методами и гнаться за ее масштабами, выделяя миллионы на контрпропаганду бесполезно. Ответ Украины должен быть в асимметричной плоскости - реальные победы на военном фронте, реальное повышение уровня жизни, реальные реформы, реальные изменения в украинской культуре и т.д", - отмечают волонтеры-расследователи.
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"Братцы-американцы, полегче на поворотах. Не надо так резко и по-хамски, а то и в ответ можно получить", - пропагандист Киселев объяснил, когда США будут превращены в "ядерный пепел". ВИДЕО(262)
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Саме з таким хавалом всі ці фейки будуть промовлятися органічно
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СТРАНА - ПАРАША !
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Видать Боярышник главней...
Они вовнутрь им так "лечились",
Что превратились все в свиней!!!
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"Потерь нет", "Пенсионеры скупили валюту", "Плановый отвод войск", "Безвиз" и прочую хрень, включая предвыборные обещания Президента.
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скорбит и отпивает...?
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......
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