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 При пожаре в доме на Русановских садах в Киеве погибли 4 ребенка, - ГСЧС. ФОТО

В Киеве при пожаре в доме на Русановских садах погибли четыре ребенка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"29 декабря в 12 часов. 23 мин. в Службу спасения Киева поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: Киев, Русановские сады, ул. Садовая, 27. По прибытию к месту вызова установлено, что произошло загорание в 2-этажном деревянном частном жилом доме на площади 60 кв.м.

пожар

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пожар

Во время тушения пожара пожарные обнаружили тела трех мальчиков (2012, 2014 и 2014 годов рождения) и одной девочки, 2005 года рождения.

До прибытия подразделений ГСЧС медики оказали помощь 2 взрослым, которые в дальнейшем отказались от госпитализации. В больницу госпитализированы 12-летнюю девочку с ожогами.

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Пожар локализован в 12 час. 51 мин. и ликвидирован в 14 час. 40 мин. На месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 14 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в Киеве", - говорится в сообщении.
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Можна не сумніватися хто їхні батьки. Дітей шкода. Так і не пожили навіть. Бітьків всіх до вьязниці.
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Цыгане. Там их в заброшенных садовых домиках - тьма.
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