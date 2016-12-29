 Аваков: Корпорация Mitsubishi снизила стоимость автомобилей для Нацполиции на 14%. ФОТО

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал в своем блоге на Цензор.НЕТ.
"Глава корпорации Mitsubishi Motors господин Осаме Месуко согласился принять во внимание мое обращение о возможности оптимизации стоимости автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV для украинской полиции в связи с особенностью ситуации в стране, и выразил готовность предоставить скидку. Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины получил письмо от официального представителя корпорации Mitsubishi Motors в Украине по согласованию предоставления скидки в размере до 14% от начальной стоимости проекта.
Таким образом, в результате переговоров, Национальная полиция получает возможность приобрести за выделенные Украине в рамках Киотского протокола 958 440 774,25 грн ориентировочно на 101 специализированный автомобиль Mitsubishi Outlander PHEV больше (с учетом цветографической оборудования, охранно-громкоговорящего устройства и радиостанции)", - отметил министр.
По словам Авакова, окончательная цена будет определена в ближайшее время после согласования изменений в договор и согласования новых количественных показателей в установленном порядке с Министерством экологии и природных ресурсов и другими органами.
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Министерство внутренних дел обвинили в отмывании денег при закупке гибридов Mitsubishi Outlander PHEV. Об этом заявил бывший замдиректора «Укргаздобычи» Алексей Тамразов. И у него есть аргументы: он тоже решил купить гибрид Mitsubishi Outlander.
Алексей Тамразов заказывал гибридный кроссовер Мицубиши из Европы, ведь у нас он официально не продается. То есть, на его авто дополнительно распространяется европейская пошлина. Кроме того, была выбрана более богатая комплектация, да и за цвет металлик Алескей Тамразов доплатил.
Сам гибрид Mitsubishi Outlander обошелся в 29 920 евро ($31 300), о чем свидетельствует накладная. С учетом доставки и растаможки цена Mitsubishi Outlander PHEV составила 42 800 долларов. Полицейские гибриды стоят $56 700 за штуку.
Если разница в цене составляет 13 900 долларов, а всего закуплено 635 гибридных Мицубиши, то нетрудно подсчитать, что переплата за всю партию составила 230 млн. гривен. И это не учитывая скидки за опт.
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ЦАРЬ БАТЮШКА НАШ , СПАСІТЭЛЬ І ДОБРОДЭТЭЛЬ...
А на ТАВРІЯХ у найбіднішій ДЕРЖАВІ СВІТУ , де пенсіонери отримують 50 баксів у місяць НЕ ПРОБУВАЛИ ЇЗДИТЬ ?
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Гони и с ч о !
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и подогрева руля и сидений не надо .
а) обігрів сидінь.
б)захисний щит випускної системи (адаптація корпусу автомобіля до неякісного дорожнього покриття, пересіченої місцевості або бездоріжжя);
в) додатковий електричний обігрівач салону (дає можливість підігрівати салон під час зарядження згідно з заздалегідь встановленою програмою/таймером.
г) дистанційне вмикання та вимиканням таймеру зарядження / обігрівання з ключа;
д) додатковий кабель для зарядних пристроїв (для можливості підзарядки електричної батареї від звичайної розетки з напругою в 220 Вт).
Також, автомобіль для поліції обладнується засобами спеціалізованого призначення:
а) сигнально-гучномовним пристроєм;
б) автомобільною радіостанцією;
в) кольоро-графічним поліцейським оформленням. Источник: http://censor.net.ua/b4772
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А "мусора", мой кацапский друг, это те шо тебя в Рашке на бутылку садят и ногами п*здят пока не разобьют. Лучше битые машины по началу и неопытности, чем тот биомусор что носил раньше погоны, проблема полиции только в том что Хатии не дали распространить реформу на весь МВД и тем более прокуратуру.
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даже тупой студент знает, что продажа это херня...
самый основной заработок на сервисе. ОН ВЕЧЕН !
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Через месяц-два, эти "Аутлендеры" (точнее, их обломки) будут стоять рядом с разбитыми "Приусами".
Но еще раньше, МВД заведет свою обычную шарманку, что не хватает денег на форму, на оргтехнику...
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