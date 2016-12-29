 На взятках в общей сумме 20 тыс. грн задержана замдекана одного из вузов Одессы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте защиты экономики МВД.
В сообщении отмечается: "Оперативники Управления защиты экономики и следователи полиции Одесской области задержали заместителя декана одного из институтов, которая занималась поборами со студентов. Неправомерную выгоду от студентов требовала за успешную сдачу экзаменов во время сессии.
В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, полицейские задокументировали факты получения педагогом взяток на общую сумму свыше 20 тысяч гривен. 28 декабря, во время получения неправомерной выгоды от студента работники УЗЕ и следственного управления задержали заместителя декана одного из институтов.
Полицейские изъяли 1,5 тысячи гривен, полученных за успешную сдачу экзаменов. За такие действия лицу грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества".
3009 5
Материалы по теме: Взяточники
Обвинение в деле взяточничества экс-и.о. директора Института сельского хозяйства направлено в суд, - прокуратура(15)
Сотрудники львовского НИИ погорели на взятке в 11,8 тыс. грн. ФОТОрепортаж(11)
Адвокат из Славянска вымогал у женщины 8 тыс. грн, обещая "договориться" с правоохранителями, - СБУ(8)
Сотрудник межрайонной прокуратуры в Запорожской области задержан при получении взятки в 20 тыс. грн. ФОТОрепортаж(48)
Блогер совершил самоубийство, оставив отложенный пост Вконтакте. СКРИНШОТ(0)
Двое полицейских-взяточников, требовавших от пьяного водителя 8 тысяч, задержаны на Черниговщине, - СБУ. ФОТОрепортаж(16)
Внутренняя безопасность Госпогранслужбы выявила двух пограничников-взяточников(24)
Ответить
студент дверью ошибся. так что теперь уважаемого преподавателя арестовывать?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить