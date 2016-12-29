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Все про:взятка (3168) вуз (534) Одесса (5243)

 На взятках в общей сумме 20 тыс. грн задержана замдекана одного из вузов Одессы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители задокументировали факты получения педагогом неправомерной выгоды на общую сумму свыше 20 тысяч гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте защиты экономики МВД.

В сообщении отмечается: "Оперативники Управления защиты экономики и следователи полиции Одесской области задержали заместителя декана одного из институтов, которая занималась поборами со студентов. Неправомерную выгоду от студентов требовала за успешную сдачу экзаменов во время сессии.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, полицейские задокументировали факты получения педагогом взяток на общую сумму свыше 20 тысяч гривен. 28 декабря, во время получения неправомерной выгоды от студента работники УЗЕ и следственного управления задержали заместителя декана одного из институтов.


Полицейские изъяли 1,5 тысячи гривен, полученных за успешную сдачу экзаменов. За такие действия лицу грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Директор вуза на Закарпатье и ее муж задержаны на взятке в 500 долларов. ФОТОрепортаж

взятка одесса


взятка одесса

взятка одесса


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як правило пишуть "зараховано", а не "залік"
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20к так это оплата за год контрактник принес.
студент дверью ошибся. так что теперь уважаемого преподавателя арестовывать?
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Тут есть два момента: она сама себя подставила - в группе из 17 человек только 3 четверки (по шкале ECTS "С"), а остальные - пятерки. Само по себе привлекает внимание. А второе, банально - при зарплате доцента 3 - 3.5 тыс. грвн (обыкновенного доцента, не в "блатном" вузе) сами себе создаем предпосылки. Сорри
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Зарплата доцента 3,5 грн действительно не соответствует уровню работ и реформа оплаты в сфере образования нужна, не обсуждается... НО это и не оправдание! "Доцент" приходит в вуз и соглашается на предложенные ему условия труда и оплаты, никто на аркане его туда не тянет и под дулом пистолета работать не заставляет, правильно?! Не устраивает ЗП? У человека есть выбор - открыть свое дело, найти другую работу... А соглашаться на 3,5 потому, что еще 20 тысяч "в уме" за зачетную неделю - это должно быть наказуемо!
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Лілія Гриневич! Введіть Зовнішнє незалежне оцінювання для випускників бакалаврату - і ви знищите корупцію, як Лікарчук знищив у середній школі. Сміливіше, пані Ліля, боротися з корупцією - це Вам не інтегрувати предмети (бульдога з носорогом).
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