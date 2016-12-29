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 Двое 13-летних подростков напали на 62-летнюю послушницу храма и, угрожая ей ножом, забрали ящик с пожертвованиями, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

13-летние подростки на территории храма напали с ножом на послушницу и забрали ящик с пожертвованиями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г.Киеве.

Сообщается, что в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение о совершении разбойного нападения на территории храма. По указанному адресу немедленно прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления.

нападение
"На месте происшествия в полицию обратилась 62-летняя послушница. По ее словам, около 17:30, когда пенсионерка находилась в подвальном помещении церкви, к ней подошли двое ребят (на вид до 16 лет), нанесли ей телесные повреждения и под угрозой ножа завладели ящиком для пожертвований с денежными средствами", - сказано в сообщении.

нападение
Отмечается, что приметы юных нападавших сразу передали всем оперативным подразделениям и полицейским, которые патрулируют улицы.

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нападение
Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, изъятые вещественные доказательства направила на экспертное исследование. И вскоре, благодаря слаженной работе сотрудников отдела криминальной полиции, недалеко от места совершения преступления задержали двух 13-летних подростков. В содеянном они признались полностью.

нападение
Следственным отделом Дарницкого управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (Разбой ) Уголовного кодекса Украины. С несовершеннолетними правонарушителями сейчас работают следователи.

нападение
Фото: пресс-служба ГУ НП в Киеве
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комментарий отмечен как спам  
 
Или начинающие активисты.
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причём здесь сепары? и почему с большой буквы?
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Тоже первая мысль что дети мирных ополченцев
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Бог поругаем не бывает. Жаль, что все меньше чистого, святого в душах молодежи.
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Точно уверен, что там был Бог ?
Сдаётся мне, Господь где-то на небе и взяток в виде свечек не просит.
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Ему хотелось очень выпить,
Ему хотелось закусить.
И оба глаза лейтенанта слуге божьем,
Одним ударом погасить. (с)
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показывать надо лица и их и их родителей .что воспитали.
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Показывать лица их и их родителей где и откуда они. Что за тайны
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А церковь эта какого патриархата? Может москальского?
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На четвертой фотке тряпка с двух главой курицей весит. Пожертвования для сепаров?
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Вот и я о том же... А слабо этих "терпил" привлечь к ответственности за вражескую символику? А проверить не является ли этот "храм" вражеской явкой?
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хорошый у нас народ, заслужывают жить в Европе однозначно
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Монашка Библию плохо изучала. Должна была все отдать и помолиться о спасении их душ, а не минтовку вызывать.
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Если это была церковь Московского патриархата, нужно дать подросткам звания Героев Украины, а пожертования отдать военным волонтерам.
И ваще, монахи - это по определению "воины Христа". Если священники до сих пор не сменили рясы на военную форму, не взяли в руки автоматы и не пошли Родину защищать, то совсем не в Христа они верят, а в нечто иное.
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Повесить на ближайшем дереве вместе с родителями
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А может лучше повесить служек этого "храма" в котором они вывесили вражеский герб? Ещё неизвестно чем они в этом притоне кацапском занимаются. Хорошо если только молятся за победу парашки над Украиной (хотя и за это их не вредно, хотя бы, депортировать)...
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