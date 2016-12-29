 Двое 13-летних подростков напали на 62-летнюю послушницу храма и, угрожая ей ножом, забрали ящик с пожертвованиями, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г.Киеве.
Сообщается, что в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение о совершении разбойного нападения на территории храма. По указанному адресу немедленно прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления.
"На месте происшествия в полицию обратилась 62-летняя послушница. По ее словам, около 17:30, когда пенсионерка находилась в подвальном помещении церкви, к ней подошли двое ребят (на вид до 16 лет), нанесли ей телесные повреждения и под угрозой ножа завладели ящиком для пожертвований с денежными средствами", - сказано в сообщении.
Отмечается, что приметы юных нападавших сразу передали всем оперативным подразделениям и полицейским, которые патрулируют улицы.
Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, изъятые вещественные доказательства направила на экспертное исследование. И вскоре, благодаря слаженной работе сотрудников отдела криминальной полиции, недалеко от места совершения преступления задержали двух 13-летних подростков. В содеянном они признались полностью.
Следственным отделом Дарницкого управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (Разбой ) Уголовного кодекса Украины. С несовершеннолетними правонарушителями сейчас работают следователи.
Фото: пресс-служба ГУ НП в Киеве
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Сдаётся мне, Господь где-то на небе и взяток в виде свечек не просит.
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Ему хотелось закусить.
И оба глаза
лейтенантаслуге божьем,
Одним ударом погасить. (с)
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И ваще, монахи - это по определению "воины Христа". Если священники до сих пор не сменили рясы на военную форму, не взяли в руки автоматы и не пошли Родину защищать, то совсем не в Христа они верят, а в нечто иное.
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