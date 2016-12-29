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 "Наш ответ гибридной войне - Ан-132, "Фантом", "Горлица": "Укроборонпром" подвел итоги 2016 года. ИНФОГРАФИКА

"Укроборонпром" подвел итоги своей деятельности в 2016 году, представив инфографику своих инновационных проектов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на сайте украинского государственного концерна.


армия вооружение укроборонпром

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"Наши специалисты представили в течение года новые инновационные разработки и доказали конкурентоспособность отечественного оборонно-промышленного комплекса. Беспилотная техника, боевые модули, новый самолет - все это сделано в Украине, в кооперации с западными партнерами ", - заявляют в "Укроборонпроме".

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Среди главных инновационных проектов назван новейший транспортный самолет АН-132, беспилотник "Горлица" и беспилотный бронетранспортер "Фантом", боевые модули "Тайпан", "Дуплет" и "Кастет", цифровая система управления огнем "Охотник", минометы и много другого вооружения. В концерне отмечают, что все эти разработки "Укроборонпром" осуществляет за свой счет.

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Не похож ты на раба. Сидишь в тепле жопой на диване , потягиваешь пивко и юзаешь комп ценой минимум баксов 400. Откуда у раба бабки на комп и инет? Так жалко тебя
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Трамп призвал США "заняться своей жизнью" вместо введения санкций ...а на фуя американцы обещали нас защищать когда мы отдавали своё ядерное оружие? Может Трамп играет с ватанами?
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это они, оба два, тебе такую хню сказали? Они пошутили))
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"В концерне отмечают, что все эти разработки "Укроборонпром" осуществляет за свой счет."

Точнее - предприятия, входящие в концерн осуществляют разработки за свой счет. А прокладка, которая только грабит эти предприятия, выдает достижения предприятий за свои достижения.

Это как с Молотом - которые Маяк отгружает по 68 тыщ, а армии он обходятся по пол-миллиона - разницу стрижет ворюга Романов - ну и отстегивает куда нужно, ессно.

Как говорится - кому война, а кому - мать родная...
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https://www.youtube.com/watch?v=Z5xhtm9OKOw

А такого не хватает! Предложил МО сотрудничество по себестоимости обеспечить окопников, но генералам - не интересно. А в АТО - на УРА!
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Российскофашистская пропаганда уже не скрывает своих угроз уже в 2017 году ударить "Большой войной" по свободной Украине в целом и Киеву в частности (превратив его в Алеппо).Что может противопоставить Украина,так глупо отдавшаю свое ядерное оружие сдерживания под никчемную бумажку никчемных "гарантов" (урок для ВСЕХ СТРАН МИРА-чего стоят эти "гаранты" и их "гарантии"!),второй ядерной державе мира?Ответ напрашивается очевидный:НИЧЕГО!... Кроме!... Кроме СВОЕЙ РЕШИМОСТИ ИДТИ ДО КОНЦА В БУКВАЛЬНОМ ЗНАЧЕНИИ ЭТОГО СЛОВА.Я имею ввиду конечно же УКРАИНСКИЕ ЯДЕРНЫЕ РЕАКТОРЫ+МНОГИЕ ТЫСЯЧИ ТОНН ВЫСОКОРАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ.А это ни много,ни мало:11 реакторов,аналогичных Чернобыльскому+еще 4 ВЧЕТВЕРО его превосходящих.Так вот:1.ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ ВВЕДЕНО ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПО ФАКТУ ВОЙНЫ С РОССИЕЙ.2.НЕГЛАСНО ЗАМИНИРОВАТЬ ВСЕ РЕАКТОРЫ+ВСЕ СКЛАДЫ С ЯДЕРНЫМИ ОТХОДАМИ.3.ДОПУСТИТЬ УТЕЧКУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭТОМ (естественно Украина должна все отрицать).4.ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВИТЬ ВСЕМУ МИРУ,ЧТО В СЛУЧАЕ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ С РОССИЕЙ ПОЙДЕТ НА КРАЙНИЕ МЕРЫ (какие именно-не уточнять.Кому надо и так все поймут).5.НЕГЛАСНО УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ ВОССОЗДАВАТЬ УТРАЧЕННОЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ СДЕРЖИВАНИЯ.Как показала жизнь-именно в нем (а не в НАТО) истинная гарантия нашего выживания.
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Артурчик, ты уже заипа*л, дружище, с "призывами", риторическими "вопрошаниями" и прочими завываниями. Послушай, сделай доброе дело, даже два:
1) Не сери капсом - тужится приходится, наверное, да и запашок-с, знаете ли
2) пади убейся ап стену - не захламляй эфир

ПС: зря вам, лохам, 0,5 цены за пост приплачивают за ответ - ведь ваши трольячьи квадратные высеры даже уже на потеху едва годятся))))
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ВАТНИКАМ СТАТЬЮ - НЕ ЧИТАТЬ!

Во всех методичках написано, что в Украине есть только:
катапульта - 1 штука
бтр Азовец - 0,5 штука
вертолет Лев-1 - 1 картонный макет
Вот так и ВЕРЬТЕ и СЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ!
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Ох, с каким грохотом скоро обрушатся все фейки Укроборонпрома.
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А когда обрушится твоя савушкинская контора?А,сосун паРашный?Наверное только вместе с бюджетом твоей паРаши... Кстати Резервного фонда в ней осталось только на 2017 год... А тут еще и НОВЫЕ санкции от уходящего Обамы за вмешательство фашистской паРаши во внутренние дела США.И неизвестно чего от "друга" Трампа ждать... Впрочем известно:ОБРУШЕНИЯ ЦЕН НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ после выхода на мировой рынок продавцов углеводородов такого слона,как США.Трамп уже прямо заявил об этом.
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надо сегодня не бухать, а идти откапывать шахты РВСН и Сатану делать или сдаваться и выполнять все желания путина. Ах да, размечтался, патронный завод только к 2026 будет..
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"Сатана",как и "тополя" с "искандерами"-это уже вчерашний день.А вот разработанный Украиной аналог крылатой ракеты "томагавк"-самое то!И он скоро уже начнет поступать на вооружение ВСУ.И тогда вполне можно будет какое-то время обойтись и без своего ядерного оружия,взяв на прицел ВСЕ БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ РФ.А это прежде всего ее АЭС,каскады ГЭС и хранилища с ядерными отходами... И тогда ущерб от разрушенных российских ядерных реакторов,ГЭС,хранилищ с ядерными отходами,военных баз РВСН с их ядерными боеприпасами+распыление над российскими мегаполисами (Москвы прежде всего!) ТЫСЯЧ ТОНН высокорадиоактивных отходов... все это по последствиям применения будет вполне сопоставимо с полноценным обменом с РФ ядерными ударами.
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Я обеими руками за наши ракеты. Весь вопрос заключается в том что сколько и когда их будет выпускаться: в неделю, месяц,год?
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На таких новостях руснявые всегда палятся, ну не могут спокойно мимо пройти чтобы не бомбануло.
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Что из этого произведено и поставлено на вооружение? Или продано другим странам?
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По данным в СМИ 80% на ближний восток, 18% для нацгвардии (охрана Зрады и АП) и 2% в ВСУ.
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Берімо до уваги, що ми насамперед СЛОВ'ЯНИ. Чухаємося лише тоді, коли жарений півень безперестанку клює.
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Победа проходит не столько по земле, сколько по душам. А вот бой за них Путин проиграл.
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Что за хрень вы тут нарисовали? Атомная бомба где? Нету? Так засуньте эти горлицы и дуплеты себе в жопу.
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Особливо тішить "що всі ці розробки "Укроборонпром" здійснює власним коштом Джерело: http://ua.censor.net.ua/p421542" Добре, що волонтерів не зобов'язують скидатися на таке
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