 "Наш ответ гибридной войне - Ан-132, "Фантом", "Горлица": "Укроборонпром" подвел итоги 2016 года. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на сайте украинского государственного концерна.
"Наши специалисты представили в течение года новые инновационные разработки и доказали конкурентоспособность отечественного оборонно-промышленного комплекса. Беспилотная техника, боевые модули, новый самолет - все это сделано в Украине, в кооперации с западными партнерами ", - заявляют в "Укроборонпроме".
Среди главных инновационных проектов назван новейший транспортный самолет АН-132, беспилотник "Горлица" и беспилотный бронетранспортер "Фантом", боевые модули "Тайпан", "Дуплет" и "Кастет", цифровая система управления огнем "Охотник", минометы и много другого вооружения. В концерне отмечают, что все эти разработки "Укроборонпром" осуществляет за свой счет.
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Точнее - предприятия, входящие в концерн осуществляют разработки за свой счет. А прокладка, которая только грабит эти предприятия, выдает достижения предприятий за свои достижения.
Это как с Молотом - которые Маяк отгружает по 68 тыщ, а армии он обходятся по пол-миллиона - разницу стрижет ворюга Романов - ну и отстегивает куда нужно, ессно.
Как говорится - кому война, а кому - мать родная...
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А такого не хватает! Предложил МО сотрудничество по себестоимости обеспечить окопников, но генералам - не интересно. А в АТО - на УРА!
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1) Не сери капсом - тужится приходится, наверное, да и запашок-с, знаете ли
2) пади убейся ап стену - не захламляй эфир
ПС: зря вам, лохам, 0,5 цены за пост приплачивают за ответ - ведь ваши трольячьи квадратные высеры даже уже на потеху едва годятся))))
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Во всех методичках написано, что в Украине есть только:
катапульта - 1 штука
бтр Азовец - 0,5 штука
вертолет Лев-1 - 1 картонный макет
Вот так и ВЕРЬТЕ и СЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ!
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